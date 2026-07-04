Apple Watch Series 12, özel bir kayışla geliyor

Tam Boyutta Gör Apple Watch Series 12, silikon kayışlardan birine entegre edilmiş yeni sağlık sensörüyle gelebilir. Sensörün kayışın içine enjeksiyon kalıplama yöntemiyle yerleştirildiği söyleniyor ancak hangi sağlık verilerini takip edeceği belli değil.

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Sağlık sensörü içeren Apple Watch kayışı

Sensörün yalnızca silikon kayışın içine yerleştirileceği söyleniyor. Görünüşe göre Apple, benzer donanımı diğer malzemelerden yapılmış kayışlara nasıl yerleştireceğini henüz çözemedi. Sensörün aslında neyi ölçmesi gerektiği konusunda herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Apple, yıllardır kan basıncı ölçüm cihazları, ter sensörleri, sıvı alım takibi, cilt tabanlı kimlik doğrulama ve daha iyi biyometrik okumalar için daha sıkı kayış uyumu gibi patentlerle akıllı kayış üzerine çalışıyor. Ancak bu fikirlerin hiçbiri henüz tüketici ürününe ulaşmadı.

Apple Watch Series 12'nin yeni çip içeren küçük bir yükseltme olması muhtemel ve cihaz hakkında başka bir şey bilinmiyor. Bu sonbaharda iPhone 18 Pro ve Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u ile birlikte piyasaya sürülmesi ve Series 10 ile tanıtılan aynı tasarımı kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

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