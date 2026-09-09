Apple Watch Series 12 tanıtıldı: Sağlık takibinde yeni dönem

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Apple, yeni nesil akıllı saati Apple Watch Series 12'yi düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıttı. Şirket yeni modelde tasarımı büyük ölçüde korurken performans, sağlık ve fitness takibi tarafında önemli geliştirmelere odaklandı. Apple etkinliğinde ayrıca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra modelleri de tanıtıldı. Peki Watch Series 12 fiyatı ve özellikleri neler? İşte tüm bilgiler:

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Apple Watch Series 12 ne sunacak?⌚

Apple Watch Series 12, önceki neslin temel tasarım anlayışını koruyor. Apple bunun yerine kasa seçenekleri ve kullanılan malzemeler tarafında yenilikler yaptı.

Series 12; Space Grey, Black, Light Gold ve Dark Bronze renk seçenekleriyle geliyor. Alüminyum kasalarda ekranı daha dayanıklı hale getiren Ceramic Shield kullanılıyor. Apple'a göre bu yapı ekranı önceki nesle kıyasla yüzde 60 daha dayanıklı hale getiriyor.

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Titanyum modeller ise Radiant Gold ve Natural olmak üzere iki farklı cilalı yüzey seçeneğiyle sunuluyor. Apple ayrıca Series 12 için seramik kasayı da geri getiriyor. Pearl White ve Night Blue renklerindeki seramik modeller, serinin daha üst seviye seçeneklerini oluşturuyor.

Yeni saatlerle birlikte farklı renklerde kayış seçenekleri de sunuluyor. Apple Watch Series 12, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutuna sahip.

Sağlık takibinde yeni sensör sistemi

Apple Watch Series 12'nin en önemli yeniliklerinden biri tamamen yenilenen sağlık sensör sistemi. Apple, yeni altyapının kalp ve fitness takibinde daha sık ve daha doğru ölçümler yapabilmesini sağlayan üç temel değişiklik içerdiğini belirtiyor.

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ECG ölçümlerinde daha iyi cilt teması sağlamak amacıyla elektrotların yüzey alanı artırıldı. Üstelik bu değişiklik, sensör sisteminin kapladığı fiziksel alan büyütülmeden gerçekleştirildi.

Optik ölçüm tarafında ise fotodiyotlar yeniden tasarlandı ve halka şeklinde düzenlendi. Böylece sensörlerin ışığı daha verimli yakalaması hedefleniyor. Buna ek olarak daha büyük ve daha az enerji tüketen yeşil LED'ler kullanılıyor. Bu LED'ler, kullanıcı hareket halindeyken dahi gün boyunca daha doğru kalp atış hızı ölçümleri yapılmasına yardımcı oluyor.

Kalp atış hızı 5 saniyede bir ölçülüyor

Yeni sensör sistemi, Apple Watch'un kalp atış hızı verilerini çok daha yüksek bir sıklıkta toplamasını sağlıyor. Series 12, kalp atış hızını her 5 saniyede bir ölçüyor. Apple bu değerin önceki sisteme kıyasla 60 kat daha sık veri toplandığı anlamına geldiğini belirtiyor.

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Kalp atış hızı değişkenliği (HRV) ölçüm sıklığı da artırıldı. HRV verileri 5 dakikada bir örneklenebiliyor ve bu, önceki sisteme göre 24 kat daha hızlı bir ölçüm anlamına geliyor.

Apple Watch, yüksek frekanslı kalp atış hızı verilerini güncellenen Heart Rate uygulamasında ve yeni saat yüzü bileşenlerinde gösteriyor.

HRV tarafında ise iki farklı veri sunuluyor. Recovery HRV, günlük stres ve toparlanma durumunu anlamaya yardımcı olurken Overall HRV, daha geniş sağlık durumu ve kalp-damar sağlığı hakkında bilgi veriyor.

Bunun yanında gece yaşamsal verilerine Recovery HRV ölçümleri ekleniyor. Yeni gündüz yaşamsal verileri görünümü sayesinde kullanıcılar gece ve gündüz ölçümleri arasında geçiş yapabiliyor. Böylece bazı değişimler gece ölçümlerinde ortaya çıkmadan önce fark edilebiliyor.

Apple'ın 1.000'den fazla kişinin katıldığı çalışmasında yeni kalp atış hızı sistemi farklı giyilebilir cihazlarla karşılaştırıldı. Koşu, bisiklet ve HIIT egzersizleri sırasında ECG göğüs bandı referans olarak kullanıldı. Apple, sonuçlara göre Watch'un giyilebilir cihazlar arasında en doğru kalp atış hızı ölçümünü sunduğunu açıkladı.

Readiness ile vücudunuzu dinleyin

Yeni sensör sistemi, Apple Watch'un Readiness özelliğinin de temelini oluşturuyor. Readiness, kullanıcının gün içinde fiziksel olarak ne kadar hazır olduğunu anlamasına yardımcı oluyor.

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Apple Watch; son aktiviteleri, antrenman yükünü, yaşamsal verileri ve uyku skorunu analiz ederek 0-10 arasında bir skor oluşturuyor. Ardından kullanıcının gününü nasıl geçirmesi gerektiğine yönelik Recover, Pace Yourself, Ready veya Go For It önerilerinden birini sunuyor.

Readiness, gün içinde yeni veriler geldikçe güncellenebiliyor. Örneğin yoğun bir antrenman veya gündüz yaşamsal verilerindeki değişim, skorun yeniden hesaplanmasına neden olabiliyor. Sistem ayrıca skoru hangi faktörlerin etkilediğini gösteriyor. Apple, Readiness algoritmasını Apple Heart and Movement Study verileriyle, egzersiz bilimcileri ve doktorların katkısıyla geliştirdiğini belirtiyor.

Apple Health uygulaması yeniden tasarlandı

Apple Watch'taki sağlık verilerinin tamamlayıcısı olan Health uygulaması da yeniden tasarlanıyor. Apple Intelligence'ın merkezde olduğu yeni uygulama, sağlık verilerini daha anlaşılır hale getirmeye odaklanıyor.

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Yeni özelliklerden biri Health Age. Sistem, Apple Watch'tan alınan VO2 Max ve uyku gibi verileri sağlık göstergeleriyle birlikte değerlendirerek bunların kullanıcının gerçek yaşına göre nasıl seyrettiğini gösteriyor.

Apple ayrıca Longevity adlı yeni bir sekme ekliyor. Bu bölüm uzun vadeli sağlık verilerini analiz ederek uyku, hareket, kalp sağlığı ve diğer göstergeler üzerinden genel sağlık durumuna ilişkin bilgiler sunuyor.

Yeni Insights sekmesi ise kalp sağlığı, uyku, Readiness, fitness, yaşamsal veriler ve döngü takibi gibi alanlardan güncel sağlık bilgilerini bir araya getiriyor. Uygulama ayrıca iPhone'un görsel yapay zeka modelleri ve Apple Watch verilerini kullanarak esneklik, güç ve denge gibi alanlarda hareket değerlendirmeleri yapabiliyor.

Kullanıcılar sağlık verilerine laboratuvar sonuçlarını da dahil edebilecek. Test sonuçları manuel olarak girilebildiği gibi tıbbi kayıtlar da senkronize edilebilecek.

ABD'deki kullanıcılar ayrıca Quest Diagnostics üzerinden 119 dolar karşılığında 50'den fazla biyobelirteci içeren test paneli sipariş edebilecek. Hizmet yaklaşık 2.000 Quest lokasyonunda sunulacak.

Yeni Health uygulaması yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulacak.

Yeni VO2 Max testi

Apple Watch Series 12, yeni bir VO2 Max testi de sunuyor. Test sırasında iPhone kullanıcının egzersizlerini görecek şekilde konumlandırılıyor ve kullanıcı bir dizi hareket gerçekleştiriyor.

Apple Watch ile birlikte çalışan sistem, egzersizlerin ardından VO2 Max sonucunu hızlı şekilde gösteriyor.

watchOS 27 ile gelen yenilikler 🤖

Apple Watch Series 12, watchOS 27 ile birlikte geliyor. Apple Intelligence destekli yeni Siri AI, kişisel bağlamı anlayabiliyor ve daha geniş dünya bilgisine erişebiliyor. Yeni Siri uygulaması üzerinden konuşmalar sürdürülebiliyor; iPhone'da başlatılan bir Siri konuşmasına Apple Watch üzerinden devam edilebiliyor.

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watchOS 27 ile uygulama ekranına Dynamic App Grid geliyor. Sistem sık kullanılan, son açılan ve Siri tarafından önerilen uygulamaları öne çıkarıyor. Smart Stack ise kullanıcının bulunduğu duruma göre doğum günü, park edilen araç veya toplu taşıma kartı gibi bilgileri önerebiliyor.

Yeni tek elle tap hareketiyle işaret parmağı ve başparmak birbirine bir kez dokundurularak Smart Stack'teki bir bileşen seçilebiliyor. Workout Buddy artık iPhone yakında olmadan çalışabiliyor ve İspanyolca desteği kazanıyor. Cycle Tracking de perimenopoz ve menopoz takibiyle genişletiliyor.

iPhone'daki Health uygulaması da yıl içinde yenilenecek. Insights sekmesi kalp sağlığı, uyku, fitness, Readiness ve diğer verilerden güncel bilgiler sunarken Longevity sekmesi uzun vadeli sağlık verilerini analiz edecek. Health Age özelliği ise belirli sağlık göstergelerinin kullanıcının gerçek yaşına göre nasıl seyrettiğini gösterecek. ABD'de Quest Diagnostics üzerinden 50'den fazla biyobelirteci içeren test paneli de 119 dolar karşılığında sunulacak.

Apple Watch Series 12 fiyatı ne kadar ❓

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Apple Watch Series 12'nin başlangıç fiyatı 399 dolar olarak açıklandı.

Yeni akıllı saat bugün ön siparişe açıldı. Apple Watch Series 12, 18 Eylül'de satışa çıkacak.

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Apple Watch Series 12 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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