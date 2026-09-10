Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 ile gelen yeni sağlık ve fitness özellikleri

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iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 23 sa. önce eklendi

Yeni Sağlık Algılama Sistemi

Tam Boyutta Gör Daha iyi EKG cilt teması için artırılmış elektrot yüzey alanı, daha verimli ışık yakalama amacıyla halka şeklinde düzenlenmiş fotodiyotlar ve hareket halindeyken doğru kalp atış hızı ölçümleri için daha büyük ve enerji açısından daha verimli yeşil LED'ler dahil olmak üzere üç temel iyileştirme içeren, yeniden tasarlanmış bir sensör mimarisi.

Kesintisiz kalp atış hızı algılama

Tam Boyutta Gör Kalp atış hızı artık gün boyunca her beş saniyede bir (öncekine kıyasla 60 kat daha sık) ölçülüyor ve yeni saat kadranı komplikasyonu aracılığıyla görüntülenebiliyor.

Daha yüksek frekanslı HRV

Kalp atış hızı değişkenliği (HRV) 24 kata kadar daha sık örnekleniyor; ayrı toparlanma ve genel HRV değerleri, Kalp Atış Hızı uygulamasının yeni bölümünde gösteriliyor.

Gündüz yaşam bulguları görünümü

Tam Boyutta Gör Yeni seçenek, kullanıcıların gece ve gündüz yaşamsal bulguları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor; böylece değerlerdeki değişimler, gece ölçümlerine yansımadan önce fark edilebiliyor.

VO2 Max testi

Kullanıcıların bir dizi egzersizi yaparken iPhone'larını kendilerini izleyecek şekilde ayarlamalarını sağlayan yeni test. Sonuçlar, Apple Watch'tan gelen verilerle birlikte anında sunuluyor.

Daha hassas adım takibi

Tam Boyutta Gör Yeni makine öğrenimi algoritmalarına sahip, yeniden tasarlanmış adımsayar modeli. İç mekan antrenmanları ve gün boyu adım sayımı için mesafe doğruluğunu artırıyor. S11 çipi sayesinde sunulan yepyeni saat kadranı komplikasyonu, kullanıcıların adım sayılarını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini sağlıyor.

Yeni Apple Watch'ların fiyatı ne kadar?

Apple Watch Series 12'nin başlangıç ​​fiyatı 28.000 TL. Apple Watch Ultra 4’ün fiyatı ise 76.000 TL’den başlıyor. Her iki model için de ön siparişler 12 Eylül’de başlıyor ve 18 Eylül Cuma gününden itibaren satışa sunuluyor.

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Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4: Yeni sağlık özellikleri

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