Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 ile gelen yeni sağlık ve fitness özellikleri

    iPhone 18 Pro ve iPhone Duo ile birlikte tanıtılan yeni saatler Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4, bir dizi yeni sağlık ve fitness özelliği sunuyor. İşte yeniliklerin tamamı:

    Yeni Apple Watch 12 & Watch Ultra 4 sağlık fitness yenilikleri Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 resmen tanıtıldı. Her iki modelde de öne çıkan temel özellik, geliştirilmiş sağlık takip sistemi. İşte yeni Apple Watch’larla gelen yeni sağlık ve fitness özellikleri:

    Yeni Sağlık Algılama Sistemi

    Apple Watch Series 12 sağlık algılama özelliği Tam Boyutta Gör
    Daha iyi EKG cilt teması için artırılmış elektrot yüzey alanı, daha verimli ışık yakalama amacıyla halka şeklinde düzenlenmiş fotodiyotlar ve hareket halindeyken doğru kalp atış hızı ölçümleri için daha büyük ve enerji açısından daha verimli yeşil LED'ler dahil olmak üzere üç temel iyileştirme içeren, yeniden tasarlanmış bir sensör mimarisi.

    Kesintisiz kalp atış hızı algılama

    Apple Watch 12 kesintisiz kalp atış hızı algılama özelliği Tam Boyutta Gör
    Kalp atış hızı artık gün boyunca her beş saniyede bir (öncekine kıyasla 60 kat daha sık) ölçülüyor ve yeni saat kadranı komplikasyonu aracılığıyla görüntülenebiliyor.

    Daha yüksek frekanslı HRV

    Kalp atış hızı değişkenliği (HRV) 24 kata kadar daha sık örnekleniyor; ayrı toparlanma ve genel HRV değerleri, Kalp Atış Hızı uygulamasının yeni bölümünde gösteriliyor.

    Gündüz yaşam bulguları görünümü

    Apple Watch Series 12 gündüz yaşam bulguları Tam Boyutta Gör
    Yeni seçenek, kullanıcıların gece ve gündüz yaşamsal bulguları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor; böylece değerlerdeki değişimler, gece ölçümlerine yansımadan önce fark edilebiliyor.

    VO2 Max testi

    Kullanıcıların bir dizi egzersizi yaparken iPhone'larını kendilerini izleyecek şekilde ayarlamalarını sağlayan yeni test. Sonuçlar, Apple Watch'tan gelen verilerle birlikte anında sunuluyor.

    Daha hassas adım takibi

    Yeni Apple Watch Series 12 & Watch Ultra 4 adım takibi Tam Boyutta Gör
    Yeni makine öğrenimi algoritmalarına sahip, yeniden tasarlanmış adımsayar modeli. İç mekan antrenmanları ve gün boyu adım sayımı için mesafe doğruluğunu artırıyor. S11 çipi sayesinde sunulan yepyeni saat kadranı komplikasyonu, kullanıcıların adım sayılarını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini sağlıyor.

    Yeni Apple Watch'ların fiyatı ne kadar?

    Apple Watch Series 12'nin başlangıç ​​fiyatı 28.000 TL. Apple Watch Ultra 4’ün fiyatı ise 76.000 TL’den başlıyor. Her iki model için de ön siparişler 12 Eylül’de başlıyor ve 18 Eylül Cuma gününden itibaren satışa sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung curved tv kanal ayarlama klima kaç saat çalışır bahçelievler cumhuriyet anadolu lisesi yorumları en kolay bayan arkadaş bulma maheir .com

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 26 Pro 5G Dual
    General Mobile GM 26 Pro 5G Dual
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum