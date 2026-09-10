Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 ile gelen yeni sağlık ve fitness özellikleri

Kalp atış hızı değişkenliği (HRV) 24 kata kadar daha sık örnekleniyor; ayrı toparlanma ve genel HRV değerleri, Kalp Atış Hızı uygulamasının yeni bölümünde gösteriliyor.
Gündüz yaşam bulguları görünümü
VO2 Max testi
Kullanıcıların bir dizi egzersizi yaparken iPhone'larını kendilerini izleyecek şekilde ayarlamalarını sağlayan yeni test. Sonuçlar, Apple Watch'tan gelen verilerle birlikte anında sunuluyor.
Daha hassas adım takibi
Yeni Apple Watch'ların fiyatı ne kadar?
Apple Watch Series 12'nin başlangıç fiyatı 28.000 TL. Apple Watch Ultra 4’ün fiyatı ise 76.000 TL’den başlıyor. Her iki model için de ön siparişler 12 Eylül’de başlıyor ve 18 Eylül Cuma gününden itibaren satışa sunuluyor.