Apple Watch Ultra 3 sızdı: Daha büyük ekranla geliyor

Watch Ultra 3’te ekran büyüyor
iOS 26'nın geliştirici betasında ortaya çıkan bir referans, 422 x 514 piksel (335 ppi) çözünürlüğe sahip bir ekranı işaret ediyor. Bu çözünürlük, mevcut hiçbir Apple Watch modeliyle uyuşmuyor. Mevcut Apple Watch Ultra 2, 410 x 502 piksel (335 ppi) çözünürlüğe sahipti. Apple’ın burada küçük ama dikkat çekici bir artışla 1.93 inçten 1.98 inçlik yeni bir ekran boyutuna geçiş yapacağı tahmin ediliyor.
Ekrandaki bu yüzde 3’lük artışın cihaz kasasında büyüme olmadan, doğrudan çerçevelerin inceltilmesiyle sağlanacağı belirtiliyor. Böylece kullanıcılar, daha büyük bir ekran hissiyatı elde ederken saatin mevcut boyutları korunmuş olacak.
Yeni Apple Watch Ultra 3'ün donanım tarafında da önemli yeniliklerle geleceği öne sürülüyor. En dikkat çeken özelliklerden biri hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmadan uydu üzerinden mesajlaşma desteği sunacak olması. Bu sayede kullanıcılar, özellikle kapsama alanı dışında kalan bölgelerde de iletişim kurabilecek. Ayrıca, daha geniş bir görüş açısı ve enerji verimliliği sunan LTPO3 ekran teknolojisi de yeni modelde yer alabilir. Ayrıca 5G RedCap desteği, kan basıncı ölçümü ve S10 veya S11 serisi yeni nesil çiplerin de kullanılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: