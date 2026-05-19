Apple Watch Ultra 4 tamamen yenileniyor: İşte beklenenler

Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni nesil akıllı saati Apple Watch Ultra 4 hakkında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntıya göre şirket, 2022'de tanıtılan ilk Ultra modelinden bu yana ilk kez tasarım tarafında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre Apple Watch Ultra 4, mevcut Ultra modellerinden belirgin şekilde farklı bir tasarımla gelecek.

Şimdilik yeni görünümün nasıl olacağına dair net detaylar paylaşılmış değil. Ancak Apple'ın özellikle son yıllarda Apple Watch tasarımında oldukça temkinli ilerlediği düşünülürse, Ultra serisinde yapılacak büyük bir değişiklik dikkat çekici olabilir. Şirketin daha ince kasa yapısı, farklı ekran çerçevesi veya yeni malzemeler üzerinde çalışıyor olabileceği konuşuluyor.

Sensör tarafında büyük yükseltme

Sızıntıda dikkat çeken bir diğer detay ise sensör tarafındaki "önemli yükseltme" vurgusu. Ancak burada tam olarak neyin değişeceği henüz bilinmiyor. Dolayısıyla Apple'ın tamamen yeni sağlık sensörleri eklediğini ya da mevcut sensörlerin doğruluk ve enerji verimliliğini artırdığını görebiliriz. Özellikle sağlık takibi ve spor özellikleri, Ultra serisinin en önemli satış noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Rapora göre Apple Watch Ultra serisinin sensör tedarikçisi olan Taiwan-Asia Semiconductor, yeni model nedeniyle yüksek hacimli sipariş almaya hazırlanıyor. Bu siparişlerin temmuz ayında başlayabileceği belirtiliyor. Bu zamanlama, Apple Watch Ultra 4'ün eylül ayında tanıtılacağı iddialarını güçlendiriyor. Yeni saatin iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir konuşulan iPhone Ultra modeliyle birlikte duyurulması bekleniyor.

