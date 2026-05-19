    Apple Watch Ultra 4 tamamen yenileniyor: İşte beklenenler

    Yeni bir iddiaya göre Apple Watch Ultra 4, serinin şimdiye kadarki en büyük tasarım değişikliğiyle gelebilir. Ayrıca sensör tarafında önemli yükseltmeler bekleniyor.

    Apple'ın yeni nesil akıllı saati Apple Watch Ultra 4 hakkında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntıya göre şirket, 2022'de tanıtılan ilk Ultra modelinden bu yana ilk kez tasarım tarafında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre Apple Watch Ultra 4, mevcut Ultra modellerinden belirgin şekilde farklı bir tasarımla gelecek.

    Şimdilik yeni görünümün nasıl olacağına dair net detaylar paylaşılmış değil. Ancak Apple'ın özellikle son yıllarda Apple Watch tasarımında oldukça temkinli ilerlediği düşünülürse, Ultra serisinde yapılacak büyük bir değişiklik dikkat çekici olabilir. Şirketin daha ince kasa yapısı, farklı ekran çerçevesi veya yeni malzemeler üzerinde çalışıyor olabileceği konuşuluyor.

    Sensör tarafında büyük yükseltme

    Sızıntıda dikkat çeken bir diğer detay ise sensör tarafındaki "önemli yükseltme" vurgusu. Ancak burada tam olarak neyin değişeceği henüz bilinmiyor. Dolayısıyla Apple'ın tamamen yeni sağlık sensörleri eklediğini ya da mevcut sensörlerin doğruluk ve enerji verimliliğini artırdığını görebiliriz. Özellikle sağlık takibi ve spor özellikleri, Ultra serisinin en önemli satış noktalarından biri olmaya devam ediyor.

    Rapora göre Apple Watch Ultra serisinin sensör tedarikçisi olan Taiwan-Asia Semiconductor, yeni model nedeniyle yüksek hacimli sipariş almaya hazırlanıyor. Bu siparişlerin temmuz ayında başlayabileceği belirtiliyor. Bu zamanlama, Apple Watch Ultra 4'ün eylül ayında tanıtılacağı iddialarını güçlendiriyor. Yeni saatin iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir konuşulan iPhone Ultra modeliyle birlikte duyurulması bekleniyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 4 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 4 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

