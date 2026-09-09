Apple Watch Ultra 4 tanıtıldı: Karşınızda Apple’ın en gelişmiş saati

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Apple, en üst seviye akıllı saati Apple Watch Ultra 4'ü resmi olarak tanıttı. Önceki neslin dayanıklı tasarımını koruyan model, bu yıl özellikle sağlık ve fitness takibi, işlemci verimliliği ve pil ömrü tarafındaki geliştirmelerle öne çıkıyor. Peki Apple Watch Ultra 4 fiyatı ne kadar? Apple’ın “Surprise and Shine” etkinliğinde Watch Ultra 4’ün özellikleri ve çıkış tarihi de açıklandı.

Apple Watch Series 12 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi

Apple Watch Ultra 4 neler sunuyor 📌

Apple Watch Ultra 4, serinin karakteristik tasarımını koruyor. Saat Natural Titanium ve Black Titanium olmak üzere iki kasa seçeneğiyle sunuluyor.

Tam Boyutta Gör

Apple, yeni modelde dayanıklılık ve outdoor kullanım odağını sürdürüyor. Ultra 4, spor ve macera aktivitelerinin yanı sıra günlük kullanım için de tasarlandı.

Apple ayrıca yeni nesil kayış seçeneklerini duyurdu. Trail Loop; Dark Umber, Sand ve Burgundy, Alpine Loop ise Desert, Dark Olive ve Burgundy renkleriyle geliyor. Ocean Band ise yeni bir yarı saydam silikon malzemeye geçiyor ve Translucent Gray, Translucent Kelp ve Translucent Black seçenekleriyle sunuluyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni Health Sensing System ile daha doğru ölçümler

Apple Watch Ultra 4'ün sağlık tarafındaki en önemli yeniliği Health Sensing System oldu. Apple, yeni sistemin giyilebilir cihazlar arasında en doğru kalp atış hızı ölçümünü sunduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör

Sistem, yeni optik ve elektriksel kalp sensörlerinden oluşuyor. Optik kalp sensöründeki daha büyük ve enerji verimli yeşil LED'ler sayesinde saat, kalp atış hızını gün boyunca her 5 saniyede bir ölçebiliyor. Bu sürekli ölçüm, kullanıcının fitness durumu ve fizyolojik değişimleri hakkında daha ayrıntılı veri sağlarken Exercise ve Move halkalarının doğruluğunu da artırıyor.

Apple, yeni sensör sisteminin doğruluğunu 1.000'den fazla kişinin katıldığı bilimsel bir çalışmayla test etti. Koşu ve diğer egzersizler sırasında yapılan karşılaştırmalarda Apple Watch'un önde gelen giyilebilir cihazlara kıyasla en yüksek doğruluğu gösterdiği açıklandı.

HRV ölçümleri 24 kat daha sık

Ultra 4'te Kalp Atış Hızı Değişkenliği (HRV) ölçümleri de önemli ölçüde artırıldı. HRV, stres ve toparlanma durumunu değerlendirmek için kullanılan önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

Yeni sistem HRV verilerini önceki nesle göre 24 kata kadar daha sık ölçüyor. Apple Watch ayrıca Heart Rate uygulamasında iki farklı HRV verisi sunuyor. Recovery HRV günlük stres ve toparlanma sinyallerine odaklanırken overall HRV, özellikle kardiyovasküler sağlık olmak üzere daha geniş sağlık göstergeleri hakkında bilgi sağlıyor.

Bunun yanında gece ölçümlerine Recovery HRV verileri ekleniyor ve sonuçlar kullanıcının kişisel temel değerleriyle karşılaştırılıyor. Yeni gündüz vitals görünümü sayesinde kullanıcılar gece ve gündüz ölçümleri arasında geçiş yapabiliyor. Böylece bazı değişikliklerin gece ölçümlerinde ortaya çıkmadan önce fark edilmesi mümkün hale geliyor.

Readiness vücudun güne hazır olup olmadığını gösteriyor

Apple Watch Ultra 4 ile gelen Readiness, kullanıcının o günkü fiziksel kapasitesini değerlendiren yeni bir özellik.

Sistem; son aktiviteleri, antrenman yükünü, yaşamsal verileri ve uyku skorunu analiz ederek her gün 0 ile 10 arasında bir puan oluşturuyor. Bunun yanında kullanıcının gününü nasıl geçirmesi gerektiğine yönelik dört farklı öneriden birini sunuyor: Recover, Pace Yourself, Ready ve Go For It.

Tam Boyutta Gör

Readiness skoru gün boyunca yeni veriler geldikçe güncelleniyor. Örneğin yoğun bir egzersiz veya gündüz ölçümlerindeki değişiklikler skoru etkileyebiliyor. Sistem ayrıca puanı oluşturan faktörleri göstererek kullanıcının sonuca daha ayrıntılı bakmasına imkan tanıyor.

Apple, Readiness algoritmasını Apple Heart and Movement Study'den elde edilen verilerle, şirket bünyesindeki egzersiz bilimcileri ve doktorların katkısıyla geliştirdi.

Pil ömrü 50 saate çıktı

Apple Watch Ultra 4, önceki nesle kıyasla belirgin şekilde daha uzun pil ömrü sunuyor. Saat normal kullanımda 50 saate kadar, Düşük Güç Modu'nda ise 84 saate kadar çalışabiliyor.

Şarj performansı da geliştirildi. Yalnızca 15 dakikalık şarj ile 18 saate kadar ek kullanım elde edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Outdoor egzersizlerde de pil süresi artırıldı. Yeni Extended Workout modu, GPS ve kalp atış hızı takibi açık şekilde 25 saate kadar egzersiz kaydı yapabiliyor. Bu, önceki modele göre yüzde 25'lik artış anlamına geliyor.

Daha uzun aktiviteler için sunulan Max Extended Workout modu ise açık hava koşusu, yürüyüş ve doğa yürüyüşlerinde 45 saate kadar takip imkanı sağlıyor. Sistem bu modda GPS verisini saniyede bir kez almaya devam ediyor ve Apple'a göre 100 millik bir yarışın tamamlanmasına yetecek kadar uzun süre çalışabiliyor.

Adım takibinde yeni algoritma

Apple, Ultra 4'te adım ve mesafe ölçüm sistemini de baştan tasarladı. Yeni pedometre modeli, makine öğrenimi algoritmaları ve S11 çipinden yararlanıyor.

Bu sistem özellikle kapalı alanda yapılan yürüyüş ve koşularda mesafe ölçümünü iyileştirirken gün boyunca daha doğru adım sayımı yapılmasını sağlıyor. Apple, Ultra 4'ün akıllı saatler arasında en doğru adım takibini sunduğunu belirtiyor.

S11 çipi sayesinde saat yüzüne eklenebilen yeni bir Steps komplikasyonu da kullanıcının adım sayısını gerçek zamanlı olarak görmesini sağlıyor.

iPhone Health uygulaması yenilendi

Apple Watch Ultra 4'ün topladığı sağlık verileri, iPhone'daki yenilenen Health uygulamasıyla daha kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Yeni uygulama Apple Intelligence kullanarak kullanıcının verilerine göre kişiselleştirilmiş bilgiler sunuyor. Insights sekmesi gün boyunca kalp sağlığı, uyku, Readiness, fitness, vitals ve döngü takibi gibi alanlardan elde edilen güncel bilgileri öne çıkarıyor.

Tam Boyutta Gör

Longevity sekmesi ise uzun vadeli sağlık verilerini analiz ediyor. Bu bölümde yer alan Health Age, Apple Watch'tan alınan çeşitli ölçümlerin kullanıcının gerçek yaşına göre nasıl seyrettiğini gösteriyor.

Health uygulaması ayrıca iPhone'un kamera tabanlı yapay zeka modellerini ve Apple Watch kalp atış hızı verilerini kullanarak esneklik, güç ve denge gibi hareket değerlendirmeleri yapabiliyor.

ABD'deki kullanıcılar Health uygulaması üzerinden 50'den fazla temel biyobelirteci içeren laboratuvar testlerini yaklaşık 2.000 Quest Diagnostics noktasında 119 dolar karşılığında planlayıp satın alabilecek. Yenilenen Health uygulaması yılın ilerleyen dönemlerinde, ilk olarak ABD İngilizcesiyle kullanıma sunulacak.

Apple Watch konuşmaları ve çevredeki sesleri anlayabiliyor

Ultra 4'ün S11 çipi, Apple Intelligence'ın yeni bir kullanım alanı olan Audio Intelligence özelliklerini de mümkün hale getiriyor. Sistem, Apple Watch'un mikrofonunu kullanarak önemli sesleri algılamaya ve konuşmalardaki önemli anları hatırlamaya yardımcı oluyor.

Bunların başında Sound Recognition geliyor. Özellikle işitme kaybı yaşayan kullanıcılar için geliştirilen özellik, iPhone yakında bulunmasa bile siren, alarm, kapı zili ve bebek ağlaması gibi sesleri algılayarak bildirim gönderebiliyor. İşlem cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor.

Tam Boyutta Gör

Live Rewind ise konuşmalarda kaçırılan bir bölümü yeniden görmeye yarıyor. Digital Crown'a iki kez basıldığında konuşmanın önceki 15 saniyesi metin olarak gösteriliyor. Kullanıcı isterse Siri'den bu metinle ilgili bilgi isteyebiliyor veya içeriği daha sonra görmek üzere Siri uygulamasına kaydedebiliyor.

Bir diğer özellik Siri Recap. Bu sistem, konuşmaların tamamını metne dökmek yerine önemli noktaları yüksek seviyeli bir özet halinde sunuyor. Konuşmanın ardından Apple Intelligence otomatik olarak bir başlık ve önemli noktalar oluşturuyor ve bunlar Siri uygulamasında incelenebiliyor.

Audio Intelligence'ın bir başka kullanım alanı ise Shazam. Saat çevrede çalan müziği anında tanıyabiliyor ve şarkının adını ve sanatçısını Smart Stack'teki Music Recognition bileşeninde gösteriyor.

Gizlilik için özel donanım kullanılıyor

Apple, Audio Intelligence özelliklerinde gizliliği özellikle öne çıkarıyor. Sistem ses kaydı oluşturmuyor ve ses kayıtlarını saklamıyor. Ultra 4'ün S11 çipinde bulunan Secure Exclave adlı donanım izolasyonlu bölüm, ses işlemesini sistemin geri kalanından tamamen ayrı şekilde gerçekleştiriyor ve işleme tamamlandıktan sonra ham sesi siliyor.

Tam Boyutta Gör

Kullanıcılar hangi Audio Intelligence özelliklerini kullanacaklarını kendileri seçebiliyor. Siri Recap'ın ne zaman not alacağı da kullanıcı tarafından belirlenebiliyor ve özellik Denetim Merkezi üzerinden istenildiği anda açılıp kapatılabiliyor.

Apple ayrıca Audio Intelligence'ın konuşmacıları tanımlamadığını veya sesleri belirli kişilere bağlamadığını belirtiyor. Siri Recap, konuşmaların transkriptini değil kısa ve üst düzey bir özetini oluşturuyor. Live Rewind kullanıldığında ise çevredeki kişilerin özelliğin etkin olduğunu anlayabilmesi için sesli uyarı, ekran animasyonu ve mikrofon göstergesi kullanılıyor.

Live Rewind metinleri ve Siri Recap özetleri Siri uygulamasında uçtan uca şifreleniyor ve iCloud ile senkronize ediliyor. Apple dahi bu içeriklere erişemiyor. Özellikler yılın ilerleyen dönemlerinde beta olarak kullanıma sunulacak.

Siri AI Apple Watch'a geliyor

watchOS 27 ile Apple Watch Ultra 4'e Siri AI desteği de geliyor. Apple Intelligence tarafından desteklenen yeni Siri, kullanıcının kişisel bağlamını anlayabiliyor ve geniş kapsamlı internet bilgisinden yararlanabiliyor.

Yeni Siri uygulaması sayesinde kullanıcılar hareket halindeyken konuşmalarına devam edebiliyor. Apple ayrıca Siri'ye daha hızlı erişmek için yeni bir Siri Modular saat yüzü sunuyor.

watchOS 27 ile gelen diğer özellikler

watchOS 27, Ultra 4'te uygulamalara erişimi de değiştiriyor. Dynamic App Grid, kullanıcının en sık kullandığı ve son açtığı uygulamalarla Siri'nin önerdiği beş uygulamayı öne çıkarıyor.

Tek elle kullanım için yeni tek dokunuş hareketi de sunuluyor. Kullanıcı işaret parmağı ve başparmağını birbirine dokundurarak Smart Stack'teki bir widget'ı seçebiliyor. Çift dokunma ise Smart Stack içinde kaydırma yapmak için kullanılabiliyor.

Smart Stack, kullanıcının bulunduğu duruma göre widget önerileri de gösterebiliyor. Örneğin Maps üzerinden park edilen araç önerisi veya bir kişinin doğum gününde mesaj önerisi görüntülenebiliyor.

Cycle Tracking'e perimenopoz ve menopoz desteği eklenirken Workout Buddy de iPhone yakında bulunmadan çalışabiliyor. Workout Buddy daha fazla fitness verisini kullanarak motivasyon sağlayan bilgiler sunuyor ve İngilizcenin yanında İspanyolca dil desteği kazanıyor.

Apple Watch Hermes Ultra 4

Apple, Ultra 4'ün Hermès versiyonunu da duyurdu. Natural Titanium kasa ile sunulan Apple Watch Hermès Ultra 4, dalış kıyafetlerinin üzerine takılabilmesi için yerleşik uzatma mekanizmasına sahip yeni Grand H Titanium kayışla geliyor.

Modelde ayrıca okyanusun derinliklerini gösteren Fathom and Wonder adlı yeni bir saat yüzü bulunuyor. Digital Crown çevrilerek yüzeyden deniz tabanına kadar dört farklı görünüm arasında geçiş yapılabiliyor.

Çevre odaklı üretim

Apple Watch Ultra 4'ün toplam malzeme içeriğinin yüzde 45'i geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor. 3D baskılı titanyum kasada yüzde 100 geri dönüştürülmüş titanyum, bataryada ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanılıyor.

Üretim sürecinde kullanılan elektriğin tamamının tedarik zinciri genelinde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı belirtiliyor. Ürünün ambalajı da yüzde 100 lif bazlı malzemeden üretiliyor.

Apple Watch Ultra 4 teknik özellikleri 🧐

Tam Boyutta Gör

Boyutlar : 1245 mm2, LTPO3 OLED, 422 x 514 piksel

: 1245 mm2, LTPO3 OLED, 422 x 514 piksel Ses : Üçlü mikrofon, çift hoparlör

: Üçlü mikrofon, çift hoparlör Şarj : Yaklaşık 45 dakikada %80’e kadar şarj

: Yaklaşık 45 dakikada %80’e kadar şarj Sensörler : Elektriksel kalp sensörü, Üçüncü nesil optik kalp sensörü, Kanda oksijen sensörü, Sıcaklık sensörü, Derinlik göstergesi, Su sıcaklığı sensörü, Pusula, Hep açık altimetre, Yüksek g ivmeölçeri, Yüksek dinamik aralıklı jiroskop, Ortam ışığı sensörü

: Elektriksel kalp sensörü, Üçüncü nesil optik kalp sensörü, Kanda oksijen sensörü, Sıcaklık sensörü, Derinlik göstergesi, Su sıcaklığı sensörü, Pusula, Hep açık altimetre, Yüksek g ivmeölçeri, Yüksek dinamik aralıklı jiroskop, Ortam ışığı sensörü Güvenlik : Acil SOS, Siren, El Feneri, Trafik Kazası Algılama, Düşme Algılama, Son Acil Arama Ulaşılabilirlik Ara Noktası, Gürültü takibi, Geriye Dönüş

: Acil SOS, Siren, El Feneri, Trafik Kazası Algılama, Düşme Algılama, Son Acil Arama Ulaşılabilirlik Ara Noktası, Gürültü takibi, Geriye Dönüş Dayanıklılık : 100 metre suya dayanıklılık, IP6X toza dayanıklılık, MIL-STD 810H sertifikası, Titanyum kasa, düz safir kristal cam

: 100 metre suya dayanıklılık, IP6X toza dayanıklılık, MIL-STD 810H sertifikası, Titanyum kasa, düz safir kristal cam Bağlantı : Hücresel, 5G, uydu üzerinden SOS

: Hücresel, 5G, uydu üzerinden SOS İşlemci : S11

: S11 Depolama : 64 GB veya 128 GB

: 64 GB veya 128 GB Pil: Normal kullanımda 42 saate kadar, Düşük Güç Modu'nda 72 saate kadar kullanım

Apple Watch Ultra 4 fiyatı ve çıkış tarihi 💵

Apple Watch Ultra 4, 9 Eylül 2026'da iPhone 18 Pro serisiyle birlikte tanıtıldı. Yeni akıllı saat bugün ön siparişe açıldı.

Apple Watch Series 12, 18 Eylül'de satışa çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple Watch Ultra 4 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: