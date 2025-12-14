Apple watchOS 26.2 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Apple Watch kullanıcıları için watchOS 26.2 güncellemesini kullanıma sundu. Yeni sürüm, özellikle uyku takibi tarafında yeniliklerle geliyor. Kullanıcılar artık Uyku Puanı sistemini daha net aralıklara ayırarak sonuçları daha kolay yorumlayabilecek. İşte detaylar...

Apple watchOS 26.2 güncellemesini yayınladı

Apple, watchOS 26.2 ile birlikte Uyku Puanı beş farklı seviyede sınıflandırılıyor. Buna göre 0-40 aralığı “"Çok Düşük", 41-60 aralığı "Düşük", 61-80 aralığı "Normal", 81-95 aralığı "Yüksek" ve 96-100 aralığı ise "Çok Yüksek" olarak tanımlanıyor. Böylece, uyku verileri daha anlaşılır bir çerçevede sunulmuş olacak.

Güncellemenin bir diğer dikkat çeken yeniliği ise "Gelişmiş Güvenlik Uyarıları". Bu özellik, doğal afetler, sel ve benzeri acil durumlar için kullanıcılara bildirim gönderebiliyor. Uyarılar, etkilenen bölgeleri gösteren haritalar ve ek güvenlik bilgilerine yönlendiren bağlantılar içeriyor. Ancak bu sistem ilk etapta yalnızca ABD'de kullanılabiliyor.

iOS 26 kodları, Apple’ın gelecek planlarını ortaya çıkardı 5 sa. önce eklendi

watchOS 26.2, yeni özelliklerin yanı sıra çeşitli hata düzeltmeleri de barındırıyor. Apple, Müzik uygulamasında bazı durumlarda bir sonraki parçaya geçilmesini engelleyen bir sorunun bu sürümle giderildiğini belirtiyor. Uyumlu Apple Watch modellerine sahip kullanıcılar, eşleştirilmiş iPhone (iOS 26.2) üzerinden Apple Watch uygulamasında Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek watchOS 26.2'ye ulaşabilir.

