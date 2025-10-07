Apple, Windows PC'lerin mavi ekran hatasıyla dalga geçti

Tam Boyutta Gör Apple, Windows'u sert bir şekilde vuran bir reklam yayınladı. Sekiz dakikalık reklam, geçen yıl milyonlarca Windows bilgisayarı çökerten CrowdStrike Mavi Ekran Hatası (BSOD) sorunuyla dalga geçiyor.

Apple'ın reklamı, bir fuara katılmak üzere olan hayali bir şirket olan The Underdogs'u konu alıyor. Etkinlikteki tüm Windows PC'ler, mavi ekran hatası alıp çöktüğünde reklam filmi aniden dramatik bir hal alıyor. İnsanlar endişeli, panik halinde ve bildirimler yapılıyor. Ancak fuarda yalnızca macOS kullanan belirli bir stant çalışmaya devam ediyor.

Reklam filminde macOS'in Windows 11'den daha iyi bir seçenek olduğu gösteriliyor. macOS'te güvenlik araçlarının Apple'ın Endpoint Security API'sini kullandığı, uygulamaların da çekirdek düzeyinde erişime sahip olmadığı söyleniyor. Bu, Microsoft'a bir gönderme çünkü; Windows daha önce üçüncü taraf güvenlik uygulamalarının çekirdeğe erişmesine izin veriyordu.

Apple, macOS'in en derin kısımlarının üçüncü taraf yazılımlar veya kötü amaçlı yazılımlar tarafından yapılan değişikliklerden korunduğunu söylüyor; bu da Windows ve CrowdStrike'a bir gönderme. Ancak, Windows artık antivirüs yazılımlarına çekirdek erişimi vermiyor. CrowdStrike kesintisinin ardından Microsoft, antivirüs yazılımlarını Windows çekirdeğinden çıkardığını söyledi. Microsoft, CrowdStrike, Bitdefender, ESET ve Trend Micro gibi şirketlerle birlikte çalışıyor. Bu iş birliğinin bir parçası olarak, Windows antivirüs yazılımları yeni uç nokta güvenlik platformuna taşınıyor.

Reklamda macOS’in güvenlik özelliklerine dikkat çekilirken, AirDrop, kartvizitleri fotoğraflayarak kişi ekleme, Apple Watch'ta gelen aramaları yanıtlayıp iPhone'a aktarma gibi Apple ekosisteminin bir dizi özelliği de gösteriliyor.

CrowdStrike'ın Falcon koruma yazılımı çekirdek düzeyinde çalışıyor. Geçen yıl yapılan hatalı bir güncelleme, bankaları, havayollarını, TV yayıncılarını ve çok daha fazlasını çökerten Mavi Ekran sorununa yol açtı.

