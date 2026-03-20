    Apple, WWDC 2026'ya hazırlanıyor: iOS 27, iPhone'ları hızlandıracak

    Apple ekosisteminde olanların heyecanla beklediği WWDC 2026 etkinliği yaklaşıyor. Bu yıl, iPhone'ların performansına odaklanacak iOS 27 merakla bekleniyor.      

    apple wwdc 2026 etkinlik tarihi ne zaman ios 27 yenilikleri Tam Boyutta Gör
    WWDC, Apple cihaz kullanıcıları için yılın en büyük etkinliklerinden biri. Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı, yeni nesil iPhone, Mac ve diğer platformların yeni yazılımlarını içeriyor. Bu yıl, iPadOS ve iOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 ve tvOS 27 güncellemeleri gelecek.

    WWDC 2026 ne zaman?

    Apple, WWDC etkinlik duyurusunu genellikle Mart ayında yapıyor. Geçmiş etkinliklere bakarak, WWDC 2026’nın Mart ayının son haftası duyurulması bekleniyor. iOS 27 ve diğer yazılımların ise 8 - 12 Haziran arası tanıtılması muhtemel.

    Önceki WWDC etkinlik tarihleri

    • WWDC25: 9 - 13 Haziran
    • WWDC24: 10 - 14 Haziran
    • WWDC23: 5 - 9 Haziran
    • WWDC22: 6 - 10 Haziran
    • WWDC21: 7 - 11 Haziran

    iOS 27 güncellemesi neler getirecek?

    Her yıl olduğu gibi en çok beklenen yazılım güncellemesi iOS. Son sızıntılara göre iOS 27, hata düzeltmeleri ve genel kararlılığı iyileştirmeye odaklanacak. iOS 26, en yeni iPhone 17 modellerinde bile türlü sorunlara yol açtığından iOS 27, yeni iPhone kullanıcılarının da beklediği bir güncelleme. iOS 27, Apple’ın bu yıl beklenen katlanabilir iPhone Plus modeline özel arayüz, yeni Apple Intelligence özellikleri ve geliştirilmiş Siri ve daha kapsamlı Liquid Glass ayarları getirecek.

    iOS 27 ne zaman çıkacak?

    Apple, WWDC26 etkinliği sırasında iOS 27’nin ilk betasını yayınlayacak ve beta programına katılanlar indirebilecek. watchOS 27, macOS 27 ve diğer yeni yazılımların sonra yayınlanması bekleniyor. iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple Vision ve Apple TV için yeni yazılımlar sonbaharda tüm kullanıcılara açılacak.

