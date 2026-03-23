Apple, iOS 27'yi tanıtacağı WWDC 2026 etkinliğini duyurdu

WWDC 2026, 8 Haziran'da başlayacak
WWDC her zaman etkinliğin ilk gününde gerçekleşen bir açılış konuşmasıyla başlar. Bu yılki açılış konuşması da 8 Haziran'da gerçekleşecek. Apple, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 ve visionOS 27'yi tanıtacak.
Apple, geliştiriciler ve öğrenciler için yüz yüze bir etkinlik düzenlemeyi de planlıyor. Etkinlik 8 Haziran'da Kaliforniya, Cupertino'daki Apple Park Kampüsü'nde gerçekleşecek. Katılımcılar, Apple Park'ta yapılacak açılış konuşmasını ve State of the Union konuşmasını izlemeye, Apple çalışanlarıyla görüşmeye ve kampüsü gezmeye davet edilecek.
Apple, yapay zeka alanındaki gelişmeleri gösterecek
WWDC26, yapay zeka gelişmeleri ve heyecan verici yeni yazılım ve geliştirici araçları dahil olmak üzere Apple platformları için güncellemeleri öne çıkaracak.
iOS 18'den beri Apple'ın daha akıllı Siri sürümü sunması bekleniyordu ve bu nihayet iOS 27 ile gerçekleşecek. Yeni, daha derin arama yetenekleri desteğiyle kişisel bağlamı içeren, ekranda ne baktığınız hakkında soruları yanıtlayabilen ve uygulamalar içinde ve arasında daha fazlasını yapabilen Apple Intelligence destekli Siri bekleniyor.
Apple ayrıca ChatGPT, Gemini ve Claude ile rekabet edecek bir sohbet botu Siri sürümü üzerinde de çalışıyor ve WWDC'de chatbot Siri gösterilebilir.
Apple'ın yapay zeka geliştirmeleriyle ilgili ifadeleri, yeni Siri özelliklerinin dahil edileceğine işaret ediyor. Ayrıca başka yeni yapay zeka özelliklerinin de tanıtılacağını gösteriyor.
