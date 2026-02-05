Apple Xcode platformu Claude Code ve OpenAI Codex desteğine kavuştu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yazılım dünyasının artık vazgeçilmezi haline gelen yapay zekâ kodlama araçlarına Apple da kayıtsız kalamadı. WWDC 2025 konferansında Xcode 26 sürümü ile başlayacağı belirtilen yapay zekâ entegrasyonunda önemli bir eşik aşıldı.

Xcode ve yapay zekâ

Firma tarafından yapılan duyuruda Xcode 26.3 sürümünün Claude Code ve OpenAI Codex yazılım ortamlarına tam olarak entegre edildiği bildirildi. Artık bu yapay zekalar, belgeleri arayabiliyor, dosya yapısını inceleyebiliyor, proje ayarlarını güncelleyebiliyor ve ön izlemeleri görsel olarak yakalayıp, derleme ve hata düzeltme süreçlerinde yineleme yapabiliyor.

Apple TV yeni dizilerinin fragmanlarını ve tarihlerini paylaştı 21 sa. önce eklendi

Daha önceki sürümlerde bu tür asistanların erişimi oldukça sınırlıydı. Apple, bu değişiklikle geliştiricilerin iş akışlarını daha verimli hale getirecek araçlara sahip olacağını belirtiyor. Geliştiriciler, Xcode uygulamasının Ayarlar menüsündeki Intelligence bölümünden Claude ve Codex’i terminale ekleyebiliyor ve istedikleri modeli seçebiliyorlar.

Bu entegrasyon, Anthropic’in 2024 sonbaharında tanıttığı Model Context Protocol (MCP) sunucuları sayesinde mümkün oldu. MCP, büyük dil modellerinin üçüncü parti araçlarla veri paylaşmasını kolaylaştırıyor ve OpenAI gibi şirketler de bu protokolü benimsemiş durumda. Apple, Anthropic ve OpenAI ile doğrudan çalışarak Xcode’daki token kullanımını optimize ettiğini belirtiyor. Xcode 26.3, Apple Developer Program üyeleri için hemen indirilebilir durumda, Mac Store’a ise yakında gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Apple Xcode platformunda önemli güncelleme

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: