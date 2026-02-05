Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Xcode platformu Claude Code ve OpenAI Codex desteğine kavuştu

    Apple Xcode 26.3 sürümü ile birlikte Claude Code ve OpenAI Codex gibi yapay zekâ sistemleri, Apple’ın kendi geliştirme ortamına daha kapsamlı erişim sağlayabiliyor. 

    Apple Xcode Tam Boyutta Gör
    Yazılım dünyasının artık vazgeçilmezi haline gelen yapay zekâ kodlama araçlarına Apple da kayıtsız kalamadı. WWDC 2025 konferansında Xcode 26 sürümü ile başlayacağı belirtilen yapay zekâ entegrasyonunda önemli bir eşik aşıldı.

    Xcode ve yapay zekâ

    Firma tarafından yapılan duyuruda Xcode 26.3 sürümünün Claude Code ve OpenAI Codex yazılım ortamlarına tam olarak entegre edildiği bildirildi. Artık bu yapay zekalar, belgeleri arayabiliyor, dosya yapısını inceleyebiliyor, proje ayarlarını güncelleyebiliyor ve ön izlemeleri görsel olarak yakalayıp, derleme ve hata düzeltme süreçlerinde yineleme yapabiliyor.

    Daha önceki sürümlerde bu tür asistanların erişimi oldukça sınırlıydı. Apple, bu değişiklikle geliştiricilerin iş akışlarını daha verimli hale getirecek araçlara sahip olacağını belirtiyor. Geliştiriciler, Xcode uygulamasının Ayarlar menüsündeki Intelligence bölümünden Claude ve Codex’i terminale ekleyebiliyor ve istedikleri modeli seçebiliyorlar.

    Bu entegrasyon, Anthropic’in 2024 sonbaharında tanıttığı Model Context Protocol (MCP) sunucuları sayesinde mümkün oldu. MCP, büyük dil modellerinin üçüncü parti araçlarla veri paylaşmasını kolaylaştırıyor ve OpenAI gibi şirketler de bu protokolü benimsemiş durumda. Apple, Anthropic ve OpenAI ile doğrudan çalışarak Xcode’daki token kullanımını optimize ettiğini belirtiyor. Xcode 26.3, Apple Developer Program üyeleri için hemen indirilebilir durumda, Mac Store’a ise yakında gelecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bosch buzdolabı yanıp sönüyor neden k2401 multimedya passat b7 lastik ebatları enka yurtdışı maaşları turbo intercooler yağ basarsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX
    MSI VECTOR 16 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum