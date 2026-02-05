Apple Xcode platformu Claude Code ve OpenAI Codex desteğine kavuştu

Xcode ve yapay zekâ
Firma tarafından yapılan duyuruda Xcode 26.3 sürümünün Claude Code ve OpenAI Codex yazılım ortamlarına tam olarak entegre edildiği bildirildi. Artık bu yapay zekalar, belgeleri arayabiliyor, dosya yapısını inceleyebiliyor, proje ayarlarını güncelleyebiliyor ve ön izlemeleri görsel olarak yakalayıp, derleme ve hata düzeltme süreçlerinde yineleme yapabiliyor.
Daha önceki sürümlerde bu tür asistanların erişimi oldukça sınırlıydı. Apple, bu değişiklikle geliştiricilerin iş akışlarını daha verimli hale getirecek araçlara sahip olacağını belirtiyor. Geliştiriciler, Xcode uygulamasının Ayarlar menüsündeki Intelligence bölümünden Claude ve Codex’i terminale ekleyebiliyor ve istedikleri modeli seçebiliyorlar.
Bu entegrasyon, Anthropic’in 2024 sonbaharında tanıttığı Model Context Protocol (MCP) sunucuları sayesinde mümkün oldu. MCP, büyük dil modellerinin üçüncü parti araçlarla veri paylaşmasını kolaylaştırıyor ve OpenAI gibi şirketler de bu protokolü benimsemiş durumda. Apple, Anthropic ve OpenAI ile doğrudan çalışarak Xcode’daki token kullanımını optimize ettiğini belirtiyor. Xcode 26.3, Apple Developer Program üyeleri için hemen indirilebilir durumda, Mac Store’a ise yakında gelecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: