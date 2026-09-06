Apple, yalnızca önemli anları kaydeden akıllı kamera geliştiriyor

Yapay zekâ yalnızca önemli anları kaydedecek
Yeni sistemin temel özelliklerinden biri, kamera görüntülerinin yapay zekâ algoritmaları tarafından analiz edilmesi olacak. Kamera, örneğin görüntüde bir hareket veya kişinin ortaya çıkması gibi önemli bir olay algıladığında video kaydını etkinleştirecek. Böylece saatler boyunca gereksiz görüntülerin saklanmasının önüne geçilecek.
Apple ayrıca kullanıcılara doğrudan ilgilerini çekebilecek olaylar hakkında bildirim göndermeyi planlıyor. Örneğin sistem, bir kişinin kameranın görüş alanına hangi saatte girdiğini bildirebilecek. Bu yaklaşımın hem depolama ve bant genişliği kullanımını azaltması hem de önemli görüntülere daha hızlı ulaşılmasını sağlaması bekleniyor.
Apple'ın gizlilik odaklı yaklaşımı kapsamında sistemin sürekli ham video kaydetmek yerine yalnızca gerekli anları işlemesi hedefleniyor. Şirketin daha önce Apple TV 4K üzerinden uyumlu güvenlik kameralarının canlı görüntülerini gösterme özelliği sunduğu belirtilirken, gelecekte bu sistemin merkezinde özel bir Apple cihazının yer alması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: