Apple rakipleriyle baş edemedi, Siri’yi üçüncü taraflara açıyor

Tam Boyutta Gör Her zaman döneminin önünde olmakla övünen Apple ne yazık ki yapay zekâ döneminin epey gerisinde kaldı. Rakiplerinin yoğun bir şekilde yapay zekâ entegrasyonları geliştirmesine rağmen Apple halen kendi sistemini tam olarak oturtabilmiş değil. Hatta Siri bile rekabetin çok uzağında kaldı.

Apple’dan radikal karar

Yapay zekâ entegrasyonunda hızlı olması gerektiğini düşünen Apple radikal bir karara imza atıyor. Sektörden gelen bilgilere göre iOS 27 güncellemesi ile birlikte üçüncü taraf yapay zekâ modelleri Siri platformuna entegre olabilecek.

Bu sayede kullanıcılar Siri ile etkileşim kurarken örneğin Google Gemini ya da Claude Code gibi tercih ettikleri bir asistanı temel almasını isteyebilecekler. Apple hem Siri hem de Apple Intelligence platformu ile birlikte çalışacak dil modelleri için özel bir araç geliştiriyor ve App Store üzerinden yüklenebilmesinin önünü açıyor.

Kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen özellik ile Apple’ın Siri geliştirmelerine uzun zaman harcamak yerine kısa sürede daha akıllı bir ortam elde etmeyi ve kullanıcıların üçüncü taraf dil modelleri için yapacakları harcamalardan da komisyon almayı hedeflediği aktarılıyor.

Hali hazırda firma Siri için Google Gemini altyapısını, Apple Intelligence için ise ChatGPT altyapısını tercih etmişti ancak şu ana kadar istediği sonuçları alabilmiş değildi. Henüz Apple tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

