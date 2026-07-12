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    Apple, yapay zeka açığını kapatıyor: Apple Watch pazarın lideri

    Counterpoint Research raporuna göre, uç yapay zeka destekli akıllı saatlerin küresel satışları 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %70 arttı ve bunun yaklaşık %90'ını Apple oluşturdu.

    Apple Watch akıllı saat uç yapay zeka satışları Tam Boyutta Gör
    Son araştırmalara göre Apple Watch, 2026'nın ilk çeyreğinde yapay zeka özellikli akıllı saat satışlarının %90'ını oluşturdu. Bu devasa pazar payı, Apple'ın gelişmiş bilgi-işlemsel düşünme yeteneğini doğrudan kullanıcının bileğine getirme konusunda en iyisi olduğunu gösteriyor.

    Counterpoint Research'e göre, Apple, 2026'nın ilk çeyreğinde uç yapay zeka destekli akıllı saat sevkiyatlarının yaklaşık %90'ını oluşturdu. Cihaz üzerinde yapay zekayı destekleyen akıllı saatler, çeyrek boyunca küresel satışların %25'ini oluşturdu. Bir önceki yıla göre %70'lik bir artış yaşandı.

    Apple Watch, uç yapay zeka destekli akıllı saat satışlarının %90'ını ele geçirdi

    Edge AI akıllı saat satışları Tam Boyutta Gör
    Uç yapay zeka, özel sağlık verilerini bulut sunucusuna göndermek yerine, her şeyi saatin dahili çipinde işliyor. Bu kurulum, düşme tespiti, düzensiz kalp atışı uyarıları ve uyku apnesi takibi gibi özellikleri destekliyor. Veriler, cihazın kendisinden asla ayrılmadığı için gizli kalıyor.

    Bu yerel işlem, özel donanım sayesinde gerçekleşiyor. Apple, 2023 yılında giyilebilir cihazlarına özel bir neural engine ekleyerek bu trendi başlattı. Diğer markalar ancak yeni yeni donanım avantajına yetişmeye başlıyor. Huawei yakın zamanda kendi saatleri için benzer bir çip tanıttı, Qualcomm da yakında diğer üreticilerin daha akıllı cihazlar geliştirmesine yardımcı olacak yeni bir platform tanıtmayı planlıyor. Bu alternatifler piyasaya çıkana kadar, lider marka bu özel teknoloji alanında temelde rakipsiz kalıyor.

    Sağlık ve fitness özellikleri, teknolojinin birincil kullanım alanları olmaya devam ediyor. Counterpoint, kan basıncı izlemeyi destekleyen akıllı saatlerin satışlarının bir önceki yıla göre iki katına çıktığını, uyku apnesi tespiti sunan modellerin satışlarının ise üç katına çıktığını belirtiyor. Giyilebilir cihaz üreticileri ayrıca glikoz takibi ve diyabet risk değerlendirmesi de dahil olmak üzere daha gelişmiş metabolik sağlık özelliklerine yönelik çalışmalar yürütüyor.

    Apple'ın öncülüğü, 2023 yılında Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 ile tanıtılan S9 çipine dayanıyor. Bu çip, saatte makine öğrenimi görevlerini işleyebilen dört çekirdekli bir neural engine ekleyerek, çift dokunma hareketi ve cihaz üzerinde daha hızlı Siri istekleri gibi özellikleri mümkün kıldı. watchOS 27 güncellemesi de tamamen baştan tasarlanan yeni Siri AI'ı getiriyor. Siri artık ayrı bir uygulama olarak da mevcut.

    Diğer çip üreticileri de artık giyilebilir yapay zeka donanımlarını genişletiyor. Huawei, 2025 yılında Kirin W80 giyilebilir işlemcisini tanıtırken, Qualcomm da Snapdragon Wear Elite platformunu hazırlıyor. Google'ın da gelecekteki giyilebilir cihazlar için Tensor tabanlı bir çip geliştirdiği söyleniyor.

    Kaynakça https://counterpointresearch.com/en/insights/apple-dominates-as-edge-ai-hits-25-percent-smartwatch-shipments-in-q1-2026 https://www.iclarified.com/101435/apple-watch-captures-90-of-edge-ai-smartwatch-shipments
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