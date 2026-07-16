Apple, yapay zeka çipleri üreten şirketleri satın alabilir

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla çip tasarımı alanında faaliyet gösteren şirketleri satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. İddiaya göre şirket, mevcut sunucu altyapısının büyük yapay zeka modelleri için yetersiz kalması nedeniyle hem yeni satın almaları hem de sunucu donanımını güçlendirecek yatırımları masaya yatırdı.

Mevcut sunucular beklentileri karşılamıyor

Bilindiği üzere Apple, bazı yapay zeka görevlerini M2 Ultra işlemcili kendi sunucularında yürütüyor. Ancak daha yüksek işlem gücü gerektiren işlemlerde bu altyapının yeterli performansı sağlayamadığı belirtiliyor.

Bilindiği üzere yeni Siri'nin yapay zeka özelliklerinin arkasındaki Google Gemini modeli Google Cloud üzerinde çalışan Nvidia GPU'ları tarafından destekleniyor. Apple’ın bu modeli kendi sunucularında çalıştırmayı denediği ancak mevcut altyapının bu yükü karşılayamadığı öne sürülüyor.

Yeni sunucu çipleri gecikiyor

Bloomberg'in bu hafta yayımladığı habere göre Apple, kısa vadede sunucu altyapısını M5 Ultra işlemcileriyle güncellemeyi planlıyor. Ancak şirketin daha güçlü sunucu çözümü olarak görülen M7 Ultra tabanlı çipin 2029'dan önce hazır olması beklenmiyor.

Apple'ın bu yıl tanıtmayı planladığı ve şirket içinde "Baltra" kod adıyla geliştirilen yeni nesil sunucu çipinin de geciktiği belirtiliyor. Bu durumun, Apple'ın yapay zeka tarafındaki donanım planlarını ötelemiş olabileceği ifade ediliyor.

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Apple'ın çip tasarımındaki uzmanlığı bugüne kadar ağırlıklı olarak iPhone, iPad ve Mac gibi tüketici ürünlerine yönelik işlemciler üzerine kuruldu. Yapay zeka sunucularında kullanılan yüksek performanslı işlemciler ise farklı tasarım ve mühendislik gereksinimleri taşıyor. Bu nedenle şirketin, sunucu çipleri konusunda deneyimli ekipleri bünyesine katmak amacıyla olası satın almaları değerlendirdiği belirtiliyor.

Apple'ın kendi işlemci serüveni de 2008 yılında PA Semi'yi 278 milyon dolar karşılığında satın almasıyla başlamıştı. Şirket bu yıl ayrıca yapay zeka girişimi Q.ai'yi yaklaşık 2 milyar dolara satın aldı. Bu işlem, 2014 yılında Beats için ödenen 3 milyar doların ardından Apple tarihindeki en büyük ikinci satın alma oldu.

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Apple, yapay zeka çipleri üreten şirketleri satın alabilir

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