Apple, yapay zeka destekli giyilebilir cihaz geliştiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple’ın, yapay zeka odaklı yeni bir giyilebilir cihaz üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Paylaşılan bilgilere göre şirket, kullanıcının çevresini algılayabilen kameralar ve mikrofonlarla donatılmış bir AI cihazı geliştiriyor. Henüz erken aşamada olduğu belirtilen bu ürünün, AirTag boyutlarına yakın ancak biraz daha kalın, ince, düz ve dairesel bir tasarıma sahip olacağı aktarılıyor.

Kameraları olacak

Geliştirilen cihazın geçtiğimiz yıl çıkan ve büyük hüsrana uğrayan Humane AI Pin gibi olması bekleniyor. Alüminyum ve camdan oluşan gövdeye sahip olması planlanan cihaz, kıyafetlere takılarak kullanılacak şekilde tasarlanıyor. Apple mühendislerinin hedefi, hem estetik hem de günlük kullanım açısından mümkün olduğunca kompakt bir yapı sunmak.

Sızdırılan teknik detaylara göre Apple’ın AI pin’i, biri standart lensli, diğeri geniş açılı olmak üzere iki kamerayla donatılacak. Bu kameralar sayesinde cihazın fotoğraf ve video çekebilmesi bekleniyor. Ses tarafında ise üç mikrofon bulunacak. Cihazda ayrıca entegre bir hoparlör, yan tarafında yer alan fiziksel bir tuş ve kablosuz şarj desteği bulunacak.

Hedef 2027’de çıkış

Mevcut bilgilere göre Apple, bu ürünü 2027 yılı civarında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Hatta şirketin rekabet baskısı nedeniyle geliştirme sürecini hızlandırmaya çalıştığı öne sürülüyor. İddialar doğruysa, Apple bu cihazı yaklaşık 20 milyon adetlik iddialı bir üretim planıyla piyasaya sürebilir. Bilindiği üzere OpenAI, kendi giyilebilir AI cihazını bu yıl çıkarmak istiyor.

Apple'dan radikal yeni Siri hamlesi: Yıl sonunda gelecek 5 sa. önce eklendi

Apple’ın donanım tarafındaki bu hamlesi, yazılım cephesindeki yapay zeka dönüşümüyle paralel ilerliyor. Şirketin, Google ile iş birliği yaparak daha kişisel ve bağlamsal bir Siri deneyimi sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Ayrıca son raporlara göre Apple, Eylül ayında çok daha büyük bir yenileme hamlesiyle Siri’yi iPhone, iPad ve Mac’lere entegre bir yapay zeka sohbet botuna dönüştürmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: