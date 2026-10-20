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Tam Boyutta Gör Apple, Samplab adında küçük bir müzik yazılım şirketini satın aldı. Bu hamle, Logic Pro'yu müzik yapımcıları için daha da iyi hale getirmeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Samplab, kayıtlı ses dosyası içindeki tekil notaların düzenlenmesine olanak tanıyan oldukça ilgi çekici yapay zeka araçları geliştirmişti. Artık bu teknoloji Apple'ın elinde olduğuna göre, söz konusu özelliklerin yakında doğrudan şirketin kendi yaratıcı yazılım paketlerine entegre edildiğini görebiliriz.

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Yapay zeka destekli ses düzenleme uygulaması Samplab artık Apple bünyesinde

2020 yılında Zürih'te kurulan Samplab, dijital ses iş istasyonları (DAW) için eklentiler geliştirmeye odaklanmıştı. Şirketin en dikkat çekici özelliği, bir şarkıdaki farklı öğelerin -örneğin vokallerin veya davulların- mikslenmiş bir kayıttan ayrıştırılabilmesini sağlamasıydı. Ayrıca kullanıcıların kaydedilmiş bir akor içindeki belirli notaları tespit edip değiştirmelerine de olanak tanıyordu.

Logic Pro, 2024 yılından bu yana kendi ses ayırma (stem-splitting) araçlarını sunuyor. Apple, Samplab'i bünyesine katarak bu özellikleri çok daha ileri bir seviyeye taşıyabilir.

Geçiş süreci halihazırda başlamış durumda. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Apple, Haziran ayında ismi açıklanmayan bir yan kuruluşla anlaşma gerçekleştirdi. Kısa bir süre sonra Samplab, faaliyetlerini sonlandırdığını ve mevcut abonelerine ücret iadesi yapacağını duyuran bir bildirim yayınladı. Samplab 17 Eylül 2026'da kapatıldı. Samplab sitesi artık Apple.com'a yönlendiriliyor.

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Apple, yapay zeka girişimi Samplab'i satın aldı

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