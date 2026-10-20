Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, yapay zeka girişimi Samplab'i satın aldı

    Avrupa Komisyonu tarafından bugün paylaşılan bir bildirime göre Apple, Haziran ayında yapay zeka destekli ses düzenleme uygulaması Samplab'i satın aldı. Peki, bu şirkete ne sağlayacak?

    Apple, yapay zeka müzik girişimi Samplab'i satın aldı Tam Boyutta Gör
    Apple, Samplab adında küçük bir müzik yazılım şirketini satın aldı. Bu hamle, Logic Pro'yu müzik yapımcıları için daha da iyi hale getirmeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Samplab, kayıtlı ses dosyası içindeki tekil notaların düzenlenmesine olanak tanıyan oldukça ilgi çekici yapay zeka araçları geliştirmişti. Artık bu teknoloji Apple'ın elinde olduğuna göre, söz konusu özelliklerin yakında doğrudan şirketin kendi yaratıcı yazılım paketlerine entegre edildiğini görebiliriz.

    Yapay zeka destekli ses düzenleme uygulaması Samplab artık Apple bünyesinde

    2020 yılında Zürih'te kurulan Samplab, dijital ses iş istasyonları (DAW) için eklentiler geliştirmeye odaklanmıştı. Şirketin en dikkat çekici özelliği, bir şarkıdaki farklı öğelerin -örneğin vokallerin veya davulların- mikslenmiş bir kayıttan ayrıştırılabilmesini sağlamasıydı. Ayrıca kullanıcıların kaydedilmiş bir akor içindeki belirli notaları tespit edip değiştirmelerine de olanak tanıyordu.

    Logic Pro, 2024 yılından bu yana kendi ses ayırma (stem-splitting) araçlarını sunuyor. Apple, Samplab'i bünyesine katarak bu özellikleri çok daha ileri bir seviyeye taşıyabilir.

    Geçiş süreci halihazırda başlamış durumda. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Apple, Haziran ayında ismi açıklanmayan bir yan kuruluşla anlaşma gerçekleştirdi. Kısa bir süre sonra Samplab, faaliyetlerini sonlandırdığını ve mevcut abonelerine ücret iadesi yapacağını duyuran bir bildirim yayınladı. Samplab 17 Eylül 2026'da kapatıldı. Samplab sitesi artık Apple.com'a yönlendiriliyor.

    Kaynakça https://digital-markets-act-cases.ec.europa.eu/acquisitions https://www.macobserver.com/news/apple-acquires-audio-ai-firm-samplab-to-supercharge-logic-pro/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c3 aircross 1.2 puretech kullanıcı yorumları 0.9 tce clio alınır mı mercan kırmızısı evde akrep çıkması neye işarettir 318i motor kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS Zenbook 14
    ASUS Zenbook 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum