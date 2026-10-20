Apple, yapay zeka girişimi Samplab'i satın aldı

Yapay zeka destekli ses düzenleme uygulaması Samplab artık Apple bünyesinde
2020 yılında Zürih'te kurulan Samplab, dijital ses iş istasyonları (DAW) için eklentiler geliştirmeye odaklanmıştı. Şirketin en dikkat çekici özelliği, bir şarkıdaki farklı öğelerin -örneğin vokallerin veya davulların- mikslenmiş bir kayıttan ayrıştırılabilmesini sağlamasıydı. Ayrıca kullanıcıların kaydedilmiş bir akor içindeki belirli notaları tespit edip değiştirmelerine de olanak tanıyordu.
Logic Pro, 2024 yılından bu yana kendi ses ayırma (stem-splitting) araçlarını sunuyor. Apple, Samplab'i bünyesine katarak bu özellikleri çok daha ileri bir seviyeye taşıyabilir.
Geçiş süreci halihazırda başlamış durumda. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Apple, Haziran ayında ismi açıklanmayan bir yan kuruluşla anlaşma gerçekleştirdi. Kısa bir süre sonra Samplab, faaliyetlerini sonlandırdığını ve mevcut abonelerine ücret iadesi yapacağını duyuran bir bildirim yayınladı. Samplab 17 Eylül 2026'da kapatıldı. Samplab sitesi artık Apple.com'a yönlendiriliyor.Kaynakça https://digital-markets-act-cases.ec.europa.eu/acquisitions https://www.macobserver.com/news/apple-acquires-audio-ai-firm-samplab-to-supercharge-logic-pro/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: