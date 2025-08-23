Giriş
    Apple, yapay zekalı yeni Siri'de Gemini'yi kullanmayı düşünüyor

    Apple, uzun süredir beklenen yapay zeka destekli Siri için Google'ın kapısını çaldığı belirtiliyor. Google’ın, Apple sunucularında çalışabilecek özel bir Gemini sürümünü eğittiği aktarılıyor.

    Apple, yapay zekalı yeni Siri'de Gemini'yi kullanmayı düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Apple, yenilenmiş Siri için Google'ın yapay zeka asistanı Gemini’yi kullanmayı planlıyor olabilir. Şirketlerin henüz iş birliğinin ilk aşamalarında olduğu, Google’ın Apple’ın sunucularında çalışabilecek özel bir Gemini sürümünü eğittiği belirtiliyor. Daha önce Apple’ın OpenAI ve Anthropic ile benzer ortaklıkları değerlendirdiği bildirilmişti.

    İki farklı Siri sürümü üzerinde çalışılıyor

    Bloomberg’e göre Apple aynı anda iki farklı Siri sürümü üzerinde çalışıyor: Şirketin kendi modelleriyle desteklenen “Linwood” ve dışarıdan geliştirilen teknolojilerle çalışan “Glenwood.” Apple'ın nihai olarak hangi yapay zeka modelini kullanacağına dair henüz karar vermediği belirtiliyor. Ancak şirket içinde geliştirilen modellere bağlı kalması yüksel ihtimal olarak değerlendiriliyor.

    Apple’ın böylesine kritik bir teknolojiyi rakip bir şirkete bırakması, şirketin yapay zeka alanında yaşadığı sıkıntıların bir göstergesi. Apple, iOS 18 ile pek çok yeni yapay zeka özelliğini duyurmuştu ancak kişisel verilerden yararlanarak uygulamalarda işlem yapabilen yeni Siri’yi zamanında yetiştiremedi. Mart ayında bu güncellemenin ertelendiğini kabul eden şirket, yeni Siri’nin 2026’da kullanıma sunulacağını açıkladı.

    Yaşanan gecikme, Apple içindeki farklı yapay zeka projelerinin el değiştirmesine yol açtı ve üçüncü taraf bir model kullanma fikrini gündeme getirdi. Pixel 10'un piyasaya sürülmesiyle birlikte Gemini, Apple'ın yeni Siri ile vaat ettiği özelliklere benzer özellikler sunuyor. Doğru uyarlamalarla aynı işlevleri iOS üzerinde de yapabilir. Apple’ın “Private Cloud Compute” adını verdiği kendi donanım ve sunucularında çalışan bir Gemini sürümü kullanması ise ek bir güvenlik katmanı sağlayabilir.

    Apple’ın Gemini’yi Apple Intelligence içinde ChatGPT’ye alternatif olarak sunmayı planladığı da konuşuluyordu, ancak bu seçenek hala kullanıma açılmadı. Gemini’nin bazı yapay zeka özelliklerini desteklemesi, Apple’ı Samsung’a benzer bir konuma getirebilir. Zira Galaxy AI da hem kendi modellerine hem de Gemini’ye güveniyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-22/apple-explores-using-google-gemini-ai-to-power-revamped-siri?embedded-checkout=true https://www.engadget.com/ai/apple-is-reportedly-considering-using-gemini-to-power-the-new-siri-184528449.html
