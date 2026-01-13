Giriş
    Apple Creator Studio tanıtıldı: Ofis ve üretkenlik uygulamaları tek pakette

    Apple, yaratıcı uygulamalara, yapay zeka özelliklerine ve içeriğine tek abonelikle erişim sunan yeni Apple Creator Studio paketini tanıttı. Türkiye'de aylık 349.99 TL olarak fiyatlandırılıyor.

    Apple Creator Studio aboneliği duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün Apple Creator Studio’yu tanıttı. Apple Creator Studio, Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor ve MainStage’in yanı sıra yeni güçlü yapay zeka özellikleri ve üst düzey içeriklere sahip Keynote, Pages ve Numbers tek bir abonelikte bir araya topluyor.

    Apple Creator Studio aboneleri, yalnızca Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor ve MainStage uygulamalarında değil, aynı zamanda ofis programları Numbers, Pages ve Keynote ve yılın ilerleyen dönemlerinde Freeform uygulamasında da özel yapay zeka özelliklerine ve premium içeriğe erişim sağlayacak. Dolayısıyla, bu uygulamaların tümünün en iyi, tam özellikli sürümlerini istiyorsanız, pakete abone olmanız gerekecek.

    Apple, her uygulamanın Apple Creator Studio ve tek seferlik satın alma sürümleri olacağını söylüyor ancak bunun tam olarak nasıl uygulanacağı henüz belli değil.

    Apple Creator Studio ne zaman kullanıma sunulacak?

    Apple Creator Studio, 28 Ocak Çarşamba gününden itibaren App Store üzerinden kullanıma sunulacak. Tüm yeni aboneler bir aylık ücretsiz deneme sürümünden yararlanabilecek. A16, A17 Pro veya M serisi çip veya daha yeni işlemciye sahip yeni Mac ya da uygun iPad modeli satın alan kullanıcılar, üç aylık uzatılmış ücretsiz deneme sürümünden yararlanabilecek.

    Apple Creator Studio abonelik fiyatı

    Apple Creator Studio, ayda 349,99 TL veya yılda 3.499 TL fiyatla kullanıma sunulacak. Üniversite öğrencileri ve eğitimciler ayda 149,99 TL veya yılda 1.499 TL fiyatla abone olabilecek.

    Apple Creator Studio aboneliğiyle gelen uygulamalar

    • Mac ve iPad'de Final Cut Pro
    • Mac ve iPad'de Logic Pro
    • Mac ve iPad'de Pixelmator Pro
    • Mac'te Motion
    • Mac'te Compressor
    • Mac'te MainStage
    • iWork (Keynote, Pages, Number)

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

