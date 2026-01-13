Apple Creator Studio tanıtıldı: Ofis ve üretkenlik uygulamaları tek pakette

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, bugün Apple Creator Studio’yu tanıttı. Apple Creator Studio, Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor ve MainStage’in yanı sıra yeni güçlü yapay zeka özellikleri ve üst düzey içeriklere sahip Keynote, Pages ve Numbers tek bir abonelikte bir araya topluyor.

Apple, 2025’te akıllı telefon pazarının lideri oldu 1 gün önce eklendi

Apple Creator Studio aboneleri, yalnızca Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor ve MainStage uygulamalarında değil, aynı zamanda ofis programları Numbers, Pages ve Keynote ve yılın ilerleyen dönemlerinde Freeform uygulamasında da özel yapay zeka özelliklerine ve premium içeriğe erişim sağlayacak. Dolayısıyla, bu uygulamaların tümünün en iyi, tam özellikli sürümlerini istiyorsanız, pakete abone olmanız gerekecek.

Apple, her uygulamanın Apple Creator Studio ve tek seferlik satın alma sürümleri olacağını söylüyor ancak bunun tam olarak nasıl uygulanacağı henüz belli değil.

Apple Creator Studio ne zaman kullanıma sunulacak?

Apple Creator Studio, 28 Ocak Çarşamba gününden itibaren App Store üzerinden kullanıma sunulacak. Tüm yeni aboneler bir aylık ücretsiz deneme sürümünden yararlanabilecek. A16, A17 Pro veya M serisi çip veya daha yeni işlemciye sahip yeni Mac ya da uygun iPad modeli satın alan kullanıcılar, üç aylık uzatılmış ücretsiz deneme sürümünden yararlanabilecek.

Apple Creator Studio abonelik fiyatı

Apple Creator Studio, ayda 349,99 TL veya yılda 3.499 TL fiyatla kullanıma sunulacak. Üniversite öğrencileri ve eğitimciler ayda 149,99 TL veya yılda 1.499 TL fiyatla abone olabilecek.

Apple Creator Studio aboneliğiyle gelen uygulamalar

Mac ve iPad'de Final Cut Pro

Mac ve iPad'de Logic Pro

Mac ve iPad'de Pixelmator Pro

Mac'te Motion

Mac'te Compressor

Mac'te MainStage

iWork (Keynote, Pages, Number)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

Apple, yaratıcı uygulama koleksiyonu Creator Studio'yu tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: