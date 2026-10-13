Apple, yeni akıllı ev cihazı HomeView’u tanıttı: Ev kontrolü ve eğlence tek ekranda

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Tam Boyutta Gör Apple yepyeni bir akıllı cihaz ile karşımıza çıktı. Apple HomeView, akılı ev cihazlarını yönetmek, müzik dinlemek, FaceTime görüşmesi yapmak ve Siri AI özelliklerini bir araya getiriyor.

Evde ortak kullanım için tasarlanan Apple HomeView üzerindeki ekranı ve Siri ile sesli kontrol özellikleri sayesinde evin her yerinden akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmenize imkan tanıyor. Tıpkı HomePod’larda olduğu gibi müzik dinlenebiliyor. Bunlara ek olarak görüntülü görüşme yapılabiliyor. Apple HomeView’in dikkat çeken yanlarından biri de yüz tanıma ve Siri AI ile evdeki farklı kullanıcıları tanıyarak kişiye özel bir deneyim sunuyor. Böylece evin hangi cihazını daha çok kontrol ediyorsanız, ona özel bir arayüz görüyorsunuz.

Apple HomeView özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Apple HomeView, 7 inç boyutunda Liquid Retina ekrana sahip. True Tone teknolojisini destekleyen ekran, ortam koşullarına göre parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Cihazın merkezinde ise Apple’ın A18 işlemcisi bulunuyor. Cihaza iPad’ler gibi uygulama yüklemek mümkün değil. Sahip olduğu fonksiyonlara göre epey güçlü bir işlemci ile geliyor. Bu da uzun yıllar HomeView’ı kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

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Kişiyi tanıyor

HomeView’ın öne çıkan özelliklerinden biri, yüz tanıma ve ses tanıma teknolojisiyle evdeki kullanıcıları birbirinden ayırabilmesi. Altı kişiye kadar kullanıcıyı tanıyabilen cihaz, her kişinin takvimini, hatırlatıcılarını ve tercih ettiği içerikleri ayrı ayrı gösterebiliyor. Böylece aile üyeleri aynı cihazı kullanırken kendilerine özel bir deneyim elde edebiliyor.

Türkçe Siri AI yok

Cihaz, Apple’ın güncellenen Siri AI asistanıyla da entegre çalışıyor. Kullanıcılar sesli komutlarla müzik çalabiliyor, uyumlu akıllı ev aksesuarlarını kontrol edebiliyor ve günlük işlerini yönetebiliyor. Eşleştirilmiş, uyumlu bir iPhone veya iPad üzerinden kişisel bağlam özelliklerine erişildiğinde Siri; Mesajlar ve Takvim gibi uygulamalardaki bilgilerden yararlanarak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor. Fakat HomeView’daki Siri AI şu an için sadece İngilizce dilinde çalışıyor. Fransızca desteğinin geleceği açıklandı. Türkçe henüz planlar arasında yok.

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Akıllı ev cihazları tek merkezden yönetilebiliyor

Apple HomeView, Apple Home uygulamasıyla uyumlu akıllı ev aksesuarlarının kontrol edilmesini sağlıyor. Kullanıcılar ışıkları, termostatları, akıllı kilitleri, panjurları ve güvenlik kameralarını ekran üzerinden veya Siri aracılığıyla yönetebiliyor.

Cihazın Home Camera arayüzü, uyumlu güvenlik kameralarının görüntülerini aynı ekranda bir araya getirebiliyor. Desteklenen iCloud+ aboneliği ve uyumlu kameralarla birlikte kişi, evcil hayvan, paket ve araç tanıma gibi güvenlik özelliklerinden de yararlanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör HomeView, Matter standardını destekleyen aksesuarlarla da çalışıyor. Ayrıca Apple’ın yeni Home Collection ürünleri için bir ev merkezi görevi üstleniyor. Bu koleksiyon kapsamında akıllı kilitler, görüntülü kapı zilleri, termostatlar ve güvenlik kameraları gibi ürünler sunulacak.

Apple, gizlilik tarafında da çeşitli önlemler uyguluyor. Kamera ve mikrofon verileri cihaz üzerindeki güvenli işlem alanlarında işlenirken kişisel içeriklerin HomeView üzerinde veya Apple sunucularında saklanmadığı belirtiliyor. Kişisel bilgilere erişim ise kullanıcı tanıma ve eşleştirilmiş cihazın varlığı gibi güvenlik koşullarına bağlanıyor.

Müzik, fotoğraflar ve FaceTime desteği

HomeView yalnızca bir akıllı ev kontrol ekranı olarak değil, aynı zamanda bir eğlence merkezi olarak da kullanılabiliyor. Apple Music üzerinden şarkı dinleme, şarkı sözlerini görüntüleme ve albüm kapaklarını ekranda gösterme özellikleri sunuluyor. Apple Podcasts ve Apple TV'nin yanı sıra uyumlu üçüncü taraf ses ve video uygulamaları da destekleniyor.

Tam Boyutta Gör FaceTime desteği sayesinde görüntülü görüşmeler doğrudan cihaz üzerinden yapılabiliyor. Center Stage özelliği, görüşme sırasında kişilerin kadrajda kalmasına yardımcı oluyor. iPhone üzerinden başlatılan bazı içerikler Handoff ile HomeView’e aktarılabiliyor. Böylece müzik veya diğer içeriklere farklı cihazlar arasında devam etmek mümkün oluyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz, fotoğraf albümlerini ekranda göstererek dijital fotoğraf çerçevesi olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca yemek tarifleri sırasında eller serbest zamanlayıcılar, Bul uygulaması ve Live Activities gibi özellikler günlük kullanım deneyimini tamamlıyor.

Duvara montaj maliyeti 100 doları aşıyor

Tam Boyutta Gör Duvara monte edilen Apple HomeView modelini satın alan kullanıcıların montaj aparatı için ayrıca ödeme yapması gerekiyor. Apple, Schneider Home tarafından geliştirilen montaj aparatlarını ayrı satıyor. USB-C bağlantılı Power Mount aparatı 60 dolar, kablolu Power Mount AC aparatı ise 80 dolar fiyata sahip. 2027'nin başlarında satışa sunulacak Power Mount PoE aparatının fiyatı ise 130 dolar olarak açıklandı. Böylece duvara monte edilen HomeView’in ek maliyeti 60 dolardan 130 dolara kadar çıkabiliyor. Bu durum şimdiden kullanıcıların tepkisini çekti.

Yeni Apple HomeView fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Apple HomeView, Türkiye'de satışa sunulmayacak. Cihazın ABD fiyatı 299 dolar olarak açıklandı. Ön siparişler 13 Ekim itibarıyla belirli ülkelerde başladı. Ürünün satışa çıkış tarihi ise 13 Kasım olarak duyuruldu.

HomeView'ı duvara montaj etmek için gereken aksesuar 59 dolara ayrıca satılıyor. Bu durum kullanıcıların tepkisini çekti.

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