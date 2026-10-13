Apple, yeni akıllı ev cihazı HomeView’u tanıttı: Ev kontrolü ve eğlence tek ekranda

Evde ortak kullanım için tasarlanan Apple HomeView üzerindeki ekranı ve Siri ile sesli kontrol özellikleri sayesinde evin her yerinden akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmenize imkan tanıyor. Tıpkı HomePod’larda olduğu gibi müzik dinlenebiliyor. Bunlara ek olarak görüntülü görüşme yapılabiliyor. Apple HomeView’in dikkat çeken yanlarından biri de yüz tanıma ve Siri AI ile evdeki farklı kullanıcıları tanıyarak kişiye özel bir deneyim sunuyor. Böylece evin hangi cihazını daha çok kontrol ediyorsanız, ona özel bir arayüz görüyorsunuz.
Apple HomeView özellikleri neler?
Kişiyi tanıyor
HomeView’ın öne çıkan özelliklerinden biri, yüz tanıma ve ses tanıma teknolojisiyle evdeki kullanıcıları birbirinden ayırabilmesi. Altı kişiye kadar kullanıcıyı tanıyabilen cihaz, her kişinin takvimini, hatırlatıcılarını ve tercih ettiği içerikleri ayrı ayrı gösterebiliyor. Böylece aile üyeleri aynı cihazı kullanırken kendilerine özel bir deneyim elde edebiliyor.
Türkçe Siri AI yok
Cihaz, Apple’ın güncellenen Siri AI asistanıyla da entegre çalışıyor. Kullanıcılar sesli komutlarla müzik çalabiliyor, uyumlu akıllı ev aksesuarlarını kontrol edebiliyor ve günlük işlerini yönetebiliyor. Eşleştirilmiş, uyumlu bir iPhone veya iPad üzerinden kişisel bağlam özelliklerine erişildiğinde Siri; Mesajlar ve Takvim gibi uygulamalardaki bilgilerden yararlanarak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor. Fakat HomeView’daki Siri AI şu an için sadece İngilizce dilinde çalışıyor. Fransızca desteğinin geleceği açıklandı. Türkçe henüz planlar arasında yok.
Akıllı ev cihazları tek merkezden yönetilebiliyor
Apple HomeView, Apple Home uygulamasıyla uyumlu akıllı ev aksesuarlarının kontrol edilmesini sağlıyor. Kullanıcılar ışıkları, termostatları, akıllı kilitleri, panjurları ve güvenlik kameralarını ekran üzerinden veya Siri aracılığıyla yönetebiliyor.
Cihazın Home Camera arayüzü, uyumlu güvenlik kameralarının görüntülerini aynı ekranda bir araya getirebiliyor. Desteklenen iCloud+ aboneliği ve uyumlu kameralarla birlikte kişi, evcil hayvan, paket ve araç tanıma gibi güvenlik özelliklerinden de yararlanılabiliyor.
Apple, gizlilik tarafında da çeşitli önlemler uyguluyor. Kamera ve mikrofon verileri cihaz üzerindeki güvenli işlem alanlarında işlenirken kişisel içeriklerin HomeView üzerinde veya Apple sunucularında saklanmadığı belirtiliyor. Kişisel bilgilere erişim ise kullanıcı tanıma ve eşleştirilmiş cihazın varlığı gibi güvenlik koşullarına bağlanıyor.
Müzik, fotoğraflar ve FaceTime desteği
HomeView yalnızca bir akıllı ev kontrol ekranı olarak değil, aynı zamanda bir eğlence merkezi olarak da kullanılabiliyor. Apple Music üzerinden şarkı dinleme, şarkı sözlerini görüntüleme ve albüm kapaklarını ekranda gösterme özellikleri sunuluyor. Apple Podcasts ve Apple TV'nin yanı sıra uyumlu üçüncü taraf ses ve video uygulamaları da destekleniyor.
Duvara montaj maliyeti 100 doları aşıyor
Yeni Apple HomeView fiyatı ve çıkış tarihi
HomeView'ı duvara montaj etmek için gereken aksesuar 59 dolara ayrıca satılıyor. Bu durum kullanıcıların tepkisini çekti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: