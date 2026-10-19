Apple, yeni lansman etkinliğini doğruladı: Dokunmatik MacBook geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, akıllı ev ürünlerine odaklanan etkinliğinin ardından sezonun üçüncü ürün etkinliğini de duyurdu. Şirket, basın mensuplarını ve içerik üreticilerini 28 Ekim tarihinde Türkiye saati ile 20:00'de Los Angeles’ta düzenlenecek “Pro and Tell” etkinliğine davet etti. Gün boyu sürmesi beklenen etkinliğin Mac ve iPad ürün ailesine odaklanacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın yeni etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak?

Bloomberg’den Mark Gurman’ın daha önce paylaştığı bilgilere göre Apple, etkinlikte dokunmatik ekranlı MacBook modellerini, yeni M6 işlemcili Mac bilgisayarlarını ve OLED ekranlı iPad mini’yi tanıtabilir.

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Etkinliğin en dikkat çekici yeniliklerinden birinin dokunmatik ekranlı MacBook modelleri olması bekleniyor. İddialara göre Apple, yeni dizüstü bilgisayarlarını 14 inç ve 16 inç ekran seçenekleriyle sunacak. Cihazların M5 Pro ve M5 Max işlemcilerden güç alacağı belirtiliyor. Yeni modellerin OLED ekranlarla donatılması ve mevcut MacBook Pro modellerine kıyasla önemli ölçüde daha hafif bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Dokunmatik ekran desteğiyle birlikte Apple’ın MacBook deneyiminde önemli bir değişikliğe gitmesi gündeme gelebilir.

Apple’ın etkinlik kapsamında 14 inç MacBook Pro ve iMac modellerini de yenilemesi bekleniyor. Bu cihazların M6 işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Öte yandan OLED ekranlı yeni iPad mini de etkinlikte tanıtılması beklenen ürünler arasında yer alıyor.

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