Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, yeni lansman etkinliğini doğruladı: Dokunmatik MacBook geliyor

    Apple, “Pro and Tell” adını verdiği yeni etkinliğini 28 Ekim’de düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlikte OLED ekranlı dokunmatik MacBook modelleri, M6 Mac’ler ve OLED iPad mini’nin tanıtılması bekleniyor.

    Apple, yeni lansman etkinliğini doğruladı: Neler tanıtılacak? Tam Boyutta Gör
    Apple, akıllı ev ürünlerine odaklanan etkinliğinin ardından sezonun üçüncü ürün etkinliğini de duyurdu. Şirket, basın mensuplarını ve içerik üreticilerini 28 Ekim tarihinde Türkiye saati ile 20:00'de Los Angeles’ta düzenlenecek “Pro and Tell” etkinliğine davet etti. Gün boyu sürmesi beklenen etkinliğin Mac ve iPad ürün ailesine odaklanacağı tahmin ediliyor.

    Apple’ın yeni etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak?

    Bloomberg’den Mark Gurman’ın daha önce paylaştığı bilgilere göre Apple, etkinlikte dokunmatik ekranlı MacBook modellerini, yeni M6 işlemcili Mac bilgisayarlarını ve OLED ekranlı iPad mini’yi tanıtabilir.

    Etkinliğin en dikkat çekici yeniliklerinden birinin dokunmatik ekranlı MacBook modelleri olması bekleniyor. İddialara göre Apple, yeni dizüstü bilgisayarlarını 14 inç ve 16 inç ekran seçenekleriyle sunacak. Cihazların M5 Pro ve M5 Max işlemcilerden güç alacağı belirtiliyor. Yeni modellerin OLED ekranlarla donatılması ve mevcut MacBook Pro modellerine kıyasla önemli ölçüde daha hafif bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Dokunmatik ekran desteğiyle birlikte Apple’ın MacBook deneyiminde önemli bir değişikliğe gitmesi gündeme gelebilir.

    Apple’ın etkinlik kapsamında 14 inç MacBook Pro ve iMac modellerini de yenilemesi bekleniyor. Bu cihazların M6 işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Öte yandan OLED ekranlı yeni iPad mini de etkinlikte tanıtılması beklenen ürünler arasında yer alıyor. 

    Kaynakça https://x.com/gregjoz/status/2112212372182249831 https://www.engadget.com/2290401/apple-pro-and-tell-event-october-28-announcement/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kıvanç tatlıtuğ boy 50 cc motor muayene megane 1 rxi hannibal serisi bmw 116i alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum