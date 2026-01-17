Giriş
    Apple, yeni monitörünü yakında tanıtabilir: Neler bekleniyor?

    Apple'ın Studio Display'i piyasaya sürmesinin üzerinden neredeyse dört yıl geçti. Yüksek fiyatlı Pro Display XDR için daha da uzun bir süre geçti. Yakında yeni bir Apple monitörün gelmesi bekleniyor.

    Yeni Apple Studio Display & Pro Display XDR monitör geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni monitörünün Çin düzenleyici veri tabanında ortaya çıktığı bildirildi. Bu durum, Apple'ın 2026 yılında Studio Display veya Pro Display XDR ekranından en az birini yenileyeceğine dair söylentilerin ardından geldi.

    Yeni Studio Display veya Pro Display XDR geliyor

    A3350 model numaralı, piyasaya sürülmemiş Apple monitörü bu hafta Çin düzenleyici veri tabanında ortaya çıktı. Listede yalnızca monitörün yüksek performanslı LCD ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Bu nedenle yenilenen modelin Studio Display (A2525) mi yoksa Pro Display XDR (A1999) mı olduğu belirsiz.

    Studio Display, Nisan 2022'de Peek Performance etkinliğinde tanıtılmıştı. Apple ayrıca o etkinlikte güncellenmiş bütçe dostu iPhone (3. nesil SE) ve Mac Studio'yu tanıtmıştı. Studio Display, 5K çözünürlüğe, 60Hz yenileme hızına, 600 nit'e kadar parlaklığa, dahili kamera ve hoparlörlere, bir adet Thunderbolt 3 ve üç adet USB-C bağlantı noktasına sahip 27 inç bir LCD ekran sunuyor. ABD'de 1.599 dolar, Türkiye’de 94.999 TL’den başlayan fiyatla Apple mağazasında satılıyor.

    Yeni Studio Display'in A19 çipi, ProMotion ve HDR özelliğine sahip olacağı, mevcut modele göre önemli yükseltme sunacağı söyleniyor. Ekran boyutu ve tasarıma ilişkin bir değişiklik beklenmiyor. Yeni Pro Display XDR hakkında daha az söylenti çıktı ancak bu model Aralık 2019'da piyasaya sürüldüğünden kesinlikle güncellemeye ihtiyacı var.

