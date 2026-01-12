Giriş
    Apple, yeni Siri'de Google Gemini'yi kullanacağını doğruladı

    Apple, uzun zamandır beklenen Siri güncellemesi de dahil olmak üzere gelecekteki yapay zeka özellikleri için Google Gemini modellerini kullanacağını doğruladı. 

    CNBC’nin ulaştığı bir açıklamada Apple, “Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Apple Foundation Models için en güçlü altyapıyı Google’ın teknolojisinin sunduğuna karar verdik. Bu iş birliğinin kullanıcılarımıza yenilikçi deneyimler kazandıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Apple, üretken yapay zeka destekli Siri’yi ilk kez WWDC 2024’te tanıtmıştı. Mart 2025’te ise şirket, Siri’de planlanan büyük güncellemenin bu yıla ertelendiğini açıklamıştı. Ancak görünen o ki Apple, sesli asistanın daha gelişmiş sürümünü henüz kamuoyuna sunmaya hazır değil.

    Haziran ayında çıkan haberlerde Apple’ın Siri için OpenAI ve Anthropic ile olası ortaklıkları değerlendirdiği belirtilmişti. Halihazırda Siri, Apple Intelligence kapsamında bazı sorularda ChatGPT’den yararlanabiliyor. İki ay sonra ise Google güçlü bir aday olarak öne çıktı. Kasım ayında çıkan söylentiler, Apple’ın yeni Siri’yi, Private Cloud Compute sunucularında çalışan Gemini’nin özel bir versiyonu üzerine inşa edebileceğini ve bunun karşılığında Google’a yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ödeyebileceğini öne sürdü.

    Apple, Google ile yapılan anlaşmanın detaylarını henüz açıklamadı, ancak bu iş birliğinin uzun vadeli ve çok yıllık bir anlaşma olduğu belirtiliyor.

