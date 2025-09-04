Apple, yeni Siri’nin arama özelliğinde Google ile çalışabilir

Siri’ye Gemini dokunuşu
Yeni sistem, yalnızca metinler değil, fotoğraf, video ve ilgi noktalarıyla zenginleştirilmiş içerikler de sunabilecek. Böylece Apple, hem OpenAI hem de Perplexity gibi rakiplerin sunduğu yapay zeka destekli arama çözümlerine doğrudan yanıt vermiş olacak.
Apple’ın uzun süredir beklenen Siri güncellemesi yalnızca web aramalarına dayanmıyor. Şirket, asistanın kullanıcı verilerine erişmesini, ekrandaki içeriklere göre aksiyon almasını ve komutları daha akıllı şekilde yorumlamasını planlıyor. Bu sistemin temelinde ise üç bileşen bulunuyor: Komutları anlamlandıran bir planlayıcı, internet veya cihaz içi verileri tarayan bir arama motoru ve bilgileri kullanıcıya sunan bir özetleyici.
Bloomberg’e göre Apple ve Google arasında Siri’nin özetleme yetenekleri için Gemini tabanlı bir yapay zeka modelinin test edilmesine dair resma bir anlaşma yapıldı. Apple, cihaz içindeki verileri işlemek için kendi modellerini kullanmayı planlarken, planlama işlevi için Anthropic’in Claude’u ve Google’ın Gemini’sini de değerlendirmeye devam ediyor.
Yeni Siri ne zaman çıkacak?
Yeni Siri’nin tanıtım tarihi de netleşmeye başladı. Her ne kadar Apple önümüzdeki hafta iPhone 17 serisini duyuracak olsa da, yapay zeka ile güçlendirilmiş Siri’nin iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte 2026 Mart ayında kullanıma sunulması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: