Apple, yeni Siri’nin arama özelliğinde Google ile çalışabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, yapay zeka destekli arama özelliğini Siri’ye entegre etmeye hazırlanıyor ancak bu süreçte Google’ın Gemini modeli kritik bir rol üstlenebilir. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre şirket, “World Knowledge Answers” adı verilen yeni özellik üzerinde çalışıyor ve bu özellik, kullanıcılara web’den derlenen bilgilerin özetlerini sunacak.

Siri’ye Gemini dokunuşu

Yeni sistem, yalnızca metinler değil, fotoğraf, video ve ilgi noktalarıyla zenginleştirilmiş içerikler de sunabilecek. Böylece Apple, hem OpenAI hem de Perplexity gibi rakiplerin sunduğu yapay zeka destekli arama çözümlerine doğrudan yanıt vermiş olacak.

Apple’ın uzun süredir beklenen Siri güncellemesi yalnızca web aramalarına dayanmıyor. Şirket, asistanın kullanıcı verilerine erişmesini, ekrandaki içeriklere göre aksiyon almasını ve komutları daha akıllı şekilde yorumlamasını planlıyor. Bu sistemin temelinde ise üç bileşen bulunuyor: Komutları anlamlandıran bir planlayıcı, internet veya cihaz içi verileri tarayan bir arama motoru ve bilgileri kullanıcıya sunan bir özetleyici.

Katlanabilir iPhone 2026’da katlanabilir iPad ise 2028’de geliyor 1 gün önce eklendi

Bloomberg’e göre Apple ve Google arasında Siri’nin özetleme yetenekleri için Gemini tabanlı bir yapay zeka modelinin test edilmesine dair resma bir anlaşma yapıldı. Apple, cihaz içindeki verileri işlemek için kendi modellerini kullanmayı planlarken, planlama işlevi için Anthropic’in Claude’u ve Google’ın Gemini’sini de değerlendirmeye devam ediyor.

Yeni Siri ne zaman çıkacak?

Yeni Siri’nin tanıtım tarihi de netleşmeye başladı. Her ne kadar Apple önümüzdeki hafta iPhone 17 serisini duyuracak olsa da, yapay zeka ile güçlendirilmiş Siri’nin iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte 2026 Mart ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, yeni Siri’nin arama özelliğinde Google ile çalışabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: