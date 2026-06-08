Apple, yeni Siri ve Apple Intelligence’ı tanıttı: Her şey yenilendi

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Apple, WWDC 2026 etkinliğinde uzun süredir beklenen yeni yapay zeka stratejisini resmen duyurdu. Şirket, iki yıl önce tanıttığı ancak beklenen ölçüde hayata geçiremediği Apple Intelligence vizyonunu tamamen yenilenmiş bir mimariyle yeniden sahneye taşırken çok daha gelişmiş ve kişiselleştirilmiş bir Siri sürümünü de kullanıcılarla buluşturdu. Apple, yeni Siri'yi "Siri AI" olarak nitelendirdi.

Şirket, WWDC 2024'te duyurduğu bazı Apple Intelligence özelliklerini zamanında ve vaat edildiği şekilde sunamadığı gerekçesiyle tüketicileri yanılttığı iddialarına ilişkin açılan toplu davada kısa süre önce 250 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Bu nedenle WWDC 2026, Apple açısından yalnızca yeni ürünlerin tanıtıldığı bir etkinlik değil, aynı zamanda yapay zeka alanındaki ikinci büyük çıkış girişimi olarak değerlendiriliyor.

Google Gemini ile geliştirilen yeni Apple Intelligence

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Etkinlikte konuşan Apple yöneticileri, yapay zekanın toplum üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olabileceğini ancak bu teknolojinin insanların ihtiyaçları gözetilerek geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Şirket, bazı rakiplerinin yapay zekayı yalnızca yapay zeka uğruna geliştirdiğini ima ederken kendi yaklaşımının kullanıcı deneyimini merkeze aldığını belirtti.

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Apple'ın duyurduğu yeni Apple Intelligence mimarisinin temelinde, şirketin "Apple Foundation Models" olarak adlandırdığı temel yapay zeka modelleri yer alıyor. Ancak bu kez Apple, modellerini tek başına geliştirmek yerine Google ile kapsamlı bir iş birliğine gitti.

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Şirketin açıklamasına göre Apple ve Google, Gemini model ailesinin arkasındaki teknolojilerden yararlanarak yeni nesil Apple Foundation modellerini birlikte geliştirdi. Bu modeller hem cihaz üzerinde çalışabilecek şekilde optimize edildi hem de Apple'ın Private Cloud Compute altyapısı üzerinden sunucu tarafında kullanılabilecek hale getirildi.

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Yeni modeller sayesinde Apple Intelligence'ın anlama ve akıl yürütme yeteneklerinde önemli bir sıçrama yaşandığı belirtiliyor. Sistem artık yalnızca metinleri değil, aynı zamanda görsel içerikleri de çok daha gelişmiş biçimde işleyebiliyor.

Apple'ın tanıttığı yeni yapay zeka altyapısı, çoklu modalite desteğiyle geliyor. Bu sayede sistem, görselleri analiz edebiliyor, görsel içeriklerle ilgili sorulara yanıt verebiliyor ve kullanıcıların gerçekçi görüntüler oluşturmasına imkan tanıyor.

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Şirket, yeni nesil Apple Intelligence'ın fotoğraf düzenleme konusunda da önemli ilerlemeler sunduğunu açıkladı. Kullanıcılar yapay zeka destekli araçlarla fotoğraflar üzerinde daha önce mümkün olmayan düzenlemeler gerçekleştirebilecek.

Bazı Apple cihazları ise daha güçlü bir model sürümüne erişebilecek. Bu sürüm, konuşma üretme yeteneğinin yanı sıra daha yüksek doğrulukta dikte işlemleri, gelişmiş doğal dil anlama ve çeşitli ek yapay zeka özellikleri sunacak.

Apple, yapay zeka modellerini işletim sistemlerine daha derin şekilde entegre ettiğini duyurdu. Bunun için "System Orchestrator" adı verilen yeni bir yapı geliştirildi.

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Bu sistem sayesinde Apple Intelligence, cihaz genelindeki uygulamalar arasında güvenli biçimde koordinasyon sağlayabiliyor. Yapay zeka, kullanıcının hangi uygulamayı kullandığını ve o anda ne yapmaya çalıştığını anlayarak yardımını buna göre şekillendiriyor.

Şirket, bu yaklaşımın Apple Intelligence'ı yalnızca belirli uygulamalarda çalışan bir özellik olmaktan çıkarıp işletim sistemi genelinde aktif çalışan bir yardımcıya dönüştürdüğünü ifade etti.

Apple Intelligence'ın yetenekleri yalnızca Siri ile sınırlı kalmıyor. Apple, Safari, Mesajlar, Telefon, Ev (Home), Kısayollar (Shortcuts), Fotoğraflar ve Image Playground dahil birçok uygulamaya yeni yapay zeka özellikleri ekledi.

Safari tarafında sekmeler artık otomatik olarak konu başlıklarına göre organize edilebiliyor. Ayrıca "Notify Me" adlı yeni özellik sayesinde kullanıcılar doğal dil kullanarak bir web sayfasında neyi takip etmek istediklerini belirtebiliyor. Safari ise ilgili sayfayı arka planda izleyerek istenen değişiklik gerçekleştiğinde bildirim gönderiyor.

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Apple ayrıca "Describe an Extension" isimli yeni bir sistem duyurdu. Kullanıcılar doğal dilde ihtiyaçlarını tarif ederek Safari için özel uzantılar oluşturabilecek. Örneğin bir yemek tarifleri sitesine tarif kaydetme veya puanlama düğmesi eklemek isteyen kullanıcılar bunu kod yazmadan gerçekleştirebilecek.

Güvenlik tarafında Safari ve Parolalar (Passwords) uygulaması arasında daha derin bir entegrasyon sağlandı. Apple Intelligence artık zayıf veya ele geçirilmiş parolaları tespit etmekle kalmıyor, uygun hesaplarda güçlü parolalara geçiş sürecini otomatik olarak yönetebiliyor. Sistem, kullanıcının adına web sitelerinde oturum açarak parola değiştirme işlemlerini güvenli şekilde tamamlayabiliyor.

Mesajlar uygulaması da konuşma bağlamını analiz ederek tek dokunuşla öneriler sunabiliyor. Bir sohbet sırasında hatırlatıcı oluşturmak, not almak veya istenen fotoğrafları bulmak çok daha kolay hale geliyor. Sistem; anahtar kelimeleri, konumları ve kişi isimlerini analiz ederek Fotoğraflar arşivinden en uygun görüntüleri otomatik olarak bulabiliyor.

Telefon uygulaması ise görüşmeler sırasında konuşma içeriğini değil, aranan kişi bilgisini analiz ederek kullanıcıya ilgili ve faydalı bilgiler sunabiliyor.

Ev uygulamasında Apple Intelligence, çok sayıda aksesuar bildirimini tek bir etkinlik altında birleştirebiliyor. Böylece aynı olayla ilgili çok sayıda ayrı bildirim yerine, sürekli güncellenen tek bir bildirim gösteriliyor.

Ayrıca Home uygulaması, uyumlu güvenlik kameralarının kayıtlarını analiz ederek yaşanan olayların özet açıklamalarını oluşturabiliyor. Yapay zeka farklı kameralardaki görüntüleri ilişkilendirerek belirli bir olayın tüm aşamalarını tek bir zaman akışında bir araya getirebiliyor.

Kısayollar uygulamasında da önemli bir yenilik bulunuyor. Kullanıcılar artık karmaşık otomasyonları adım adım oluşturmak yerine doğal dil kullanarak tarif edebiliyor ve Apple Intelligence bu açıklamaya göre gerekli kısayolu oluşturabiliyor.

Görsel üretim ve fotoğraf düzenleme araçları güçleniyor

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Apple, Image Playground platformunu da baştan tasarladı. Yeni sürümün merkezinde daha gelişmiş görüntü üretim modelleri bulunuyor. Private Cloud Compute üzerinde çalışan yeni üretken model, fotogerçekçi görüntü oluşturmayı da destekliyor.

Kullanıcılar yalnızca açıklama yazarak görselleri farklı sanat stillerine dönüştürebiliyor, yeni görüntüler oluşturabiliyor veya mevcut fotoğraflar üzerinde değişiklik yapabiliyor. Görsellerin boyutları değiştirilebiliyor, nesneler eklenip kaldırılabiliyor ve kullanıcının kendi fotoğraf arşivindeki kişiler de oluşturulan görüntülere dahil edilebiliyor. Apple, bu yeteneklerin geliştiricilere de Image Playground API aracılığıyla açılacağını duyurdu.

Fotoğraflar uygulaması tarafında ise yapay zeka destekli düzenleme araçları önemli ölçüde geliştirildi. Apple, fotoğrafçılığın doğasına saygı duyduklarını ve yapay zekanın amacının orijinal anı koruyarak iyileştirmeler yapmak olduğunu vurguladı.

Mevcut Cleanup aracına kapsamlı bir güncelleme gelirken, yeni Extend aracı sayesinde fotoğraflar yapay zeka yardımıyla genişletilebiliyor. Böylece kadrajın dışındaki alanlar gerçekçi şekilde tamamlanabiliyor.

Bir diğer yeni özellik olan Spatial Reframing ise fotoğraf çekildikten sonra kadraj ve açı üzerinde değişiklik yapılmasına imkan tanıyor. Kullanıcılar görüntü üzerinde dokunup sürükleyerek sanal olarak kameranın konumunu değiştirebiliyor. Sistem yalnızca perspektif değişikliği nedeniyle oluşan boş alanları doldurmak için yeni içerik üretiyor ve fotoğrafın geri kalanını koruyor. Apple'a göre bu özellik, çekim anına geri dönüp kameranın açısını yeniden ayarlamaya benzer bir deneyim sunuyor.

Siri baştan aşağı yenilendi

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WWDC 2026'nın en dikkat çekici duyurularından biri tamamen yenilenen Siri oldu. Apple, kullanıcıların uzun zamandır Siri'den daha fazlasını beklediğini kabul ederken, yeni sürümün önceki nesillere göre çok daha gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle donatıldığını açıkladı.

Apple'ın "Siri AI" olarak tanıttığı yeni nesil asistan, artık yalnızca komutlara yanıt veren bir sesli yardımcı olmaktan çıkıp çok daha kapsamlı ve kişisel bir dijital asistana dönüşüyor. Siri, kullanıcının kişisel içeriklerini, cihazlarındaki bilgileri ve güncel dünya bilgisini bir araya getirerek bağlama uygun yanıtlar verebiliyor.

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Sahnedeki gösterimde Siri'nin, kullanıcının fotoğraflarını bulabildiği, daha önce gönderdiği mesajları hatırlayabildiği ve bu bilgileri kullanarak Haritalar uygulamasında rota oluşturabildiği gösterildi. Sistem ayrıca e-posta ve mesaj yazma gibi görevleri de doğrudan yerine getirebiliyor.

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Apple, Siri için tamamen yeni bir ses deneyimi geliştirdiğini açıkladı. Yeni ses modeli sayesinde asistan daha doğal, daha etkileyici ve daha akıcı konuşabiliyor. Siri'nin en önemli değişikliklerinden biri de çok daha sohbet odaklı hale gelmesi oldu. Kullanıcılar artık tek seferlik komutlar vermek yerine, konuya bağlı şekilde devam eden doğal diyaloglar kurabiliyor.

Yeni Siri'ye erişim için Dynamic Island üzerinden aşağı kaydırmak yeterli oluyor. Bunun yanında "Hey Siri" komutu veya cihazın yan düğmesi de kullanılabiliyor. Siri artık doğrudan Dynamic Island ile entegre çalışıyor.

Apple ayrıca Siri'nin Mac tarafında Spotlight ile bütünleştiğini duyurdu. Kullanıcılar Finder'da dosya seçerek Siri'den bu dosyaları karşılaştırmasını isteyebiliyor. Etkinlikte yapılan gösterimde üç farklı dosya seçilerek Siri'den içeriklerini analiz etmesi ve hangisinin daha uygun olduğunu belirlemesi talep edildi. Kullanıcılar ayrıca herhangi bir pencere veya öğe üzerinde sağ tıklayarak Siri'ye doğrudan sorular yöneltebiliyor.

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Siri, mesajlar içerisindeki içerikleri de anlayabiliyor. Apple'ın sahne demosunda kullanıcı, oğlunun Mesajlar uygulamasında paylaştığı bir içerik hakkında Siri'ye soru sordu ve ardından aynı konu hakkında otomatik olarak bir e-posta oluşturmasını istedi.

Şirket ayrıca geçmiş konuşmalara erişim sağlayan yeni bir Siri uygulamasını da duyurdu. Kullanıcılar eski sohbetlerini görüntüleyebiliyor veya yeni bir konuşma başlatabiliyor. Sohbet geçmişi iCloud üzerinden senkronize edildiği için Siri deneyimi iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch arasında kesintisiz şekilde devam ediyor.

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Yeni Siri yalnızca iPhone ile sınırlı kalmıyor. Apple, gelişmiş yapay zeka destekli Siri deneyiminin iPadOS, watchOS, CarPlay ve AirPods platformlarına da taşındığını açıkladı.

VisionOS tarafında ise Siri için üç boyutlu bir arayüz geliştirildi. Kullanıcılar Siri'nin sanal görselleştirmesini fiziksel ortamlarında istedikleri noktaya yerleştirebiliyor. Bu deneyimde "Hey Siri" komutunu kullanmaya gerek kalmadan yalnızca Siri görselleştirmesine bakıp konuşmaya başlamak yeterli oluyor.

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Apple ayrıca Kamera uygulaması için yeni bir Siri modu geliştirdi. Bu mod sayesinde Siri kameranın gördüğü nesneleri ve içerikleri tanıyabiliyor. Kullanıcılar kamerayı bir restoran hesabına yönelttiğinde Siri faturayı analiz ederek ödemeyi kişiler arasında bölüştürebiliyor ve Apple Cash üzerinden paylaşım işlemlerini başlatabiliyor.

Mesajlar ve Mail uygulamalarında da yeni kişiselleştirme özellikleri sunuluyor. Siri artık kullanıcıların farklı kişilerle kurduğu iletişim tarzlarını öğrenebiliyor ve oluşturduğu mesaj veya e-postaları ilgili kişiye uygun üslupta hazırlayabiliyor. Böylece yapay zeka destekli yazışmalar daha doğal ve kişisel hale geliyor.

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Apple, yeni Siri ve Apple Intelligence’ı tanıttı

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