Apple yöneticisi: iPhone'a ekran koruyucu takıldığını görmek tüylerimi ürpertiyor

TechRadar'a konuşan Apple yöneticisi, "Şahsen birinin iPhone'una ekran koruyucu taktığını gördüğümde tüylerim ürperiyor. Çünkü güzel ön ekranlar geliştirmek için çok fazla emek harcıyoruz." ifadelerini kullandı.
Marieb'in açıklamaları, Apple'ın yeni nesil ekran teknolojisine duyduğu güveni ortaya koyarken, ekran koruyucuların gerekliliği konusunda kullanıcılar arasındaki tartışmayı da yeniden gündeme getirdi.
Ceramic Shield 2'ye güveniyor
Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte Ceramic Shield 2 ekran malzemesini kullanmaya başladı. Teknoloji, iPhone 18 Pro modellerinde de yer alıyor. Şirket, yeni malzemenin önceki nesle kıyasla üç kat daha yüksek çizilme direnci sunduğunu belirtiyor.
Tom Marieb, Apple'ın ekran geliştirme sürecinde yalnızca çizilmelere değil, uzun süreli kullanımla ortaya çıkan aşınmaya da odaklandığını belirtti. Yöneticiye göre çizilme direncini artırmak, bazı malzemelerde uzun vadeli aşınma dayanıklılığını azaltabiliyor. Apple, Ceramic Shield 2 ile bu iki özellik arasında denge kurmayı hedefledi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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