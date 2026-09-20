Apple yöneticisi: iPhone'a ekran koruyucu takıldığını görmek tüylerimi ürpertiyor

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Tom Marieb, iPhone kullanıcılarının ekran koruyucu tercihine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marieb, ekran koruyucu takılmış bir iPhone gördüğünde rahatsız olduğunu söyledi.

TechRadar'a konuşan Apple yöneticisi, "Şahsen birinin iPhone'una ekran koruyucu taktığını gördüğümde tüylerim ürperiyor. Çünkü güzel ön ekranlar geliştirmek için çok fazla emek harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Marieb'in açıklamaları, Apple'ın yeni nesil ekran teknolojisine duyduğu güveni ortaya koyarken, ekran koruyucuların gerekliliği konusunda kullanıcılar arasındaki tartışmayı da yeniden gündeme getirdi.

Ceramic Shield 2'ye güveniyor

Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte Ceramic Shield 2 ekran malzemesini kullanmaya başladı. Teknoloji, iPhone 18 Pro modellerinde de yer alıyor. Şirket, yeni malzemenin önceki nesle kıyasla üç kat daha yüksek çizilme direnci sunduğunu belirtiyor.

Tom Marieb, Apple'ın ekran geliştirme sürecinde yalnızca çizilmelere değil, uzun süreli kullanımla ortaya çıkan aşınmaya da odaklandığını belirtti. Yöneticiye göre çizilme direncini artırmak, bazı malzemelerde uzun vadeli aşınma dayanıklılığını azaltabiliyor. Apple, Ceramic Shield 2 ile bu iki özellik arasında denge kurmayı hedefledi.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yaklaşımı ekran koruyucu ihtiyacını azaltmayı amaçlasa da kullanıcıların önemli bir bölümü, pahalı ekran onarımlarına karşı ek güvence sağladığı için koruyucu kullanmayı sürdürüyor. Bazı kullanıcılar ise gizlilik filtresi veya yansıma azaltma gibi özellikler nedeniyle ekran koruyucuları tercih ediyor.

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Apple yöneticisi iPhone'a takılan ekran koruyuculardan rahatsız

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