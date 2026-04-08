    Apple'a yapay zeka davası: Milyonlarca YouTube videosunu izinsiz kullandı

    Üç YouTube kanalı, Apple'ın platformdaki milyonlarca videoyu gizlice toplayarak yapay zeka modellerini eğitmek için kullandığını öne sürerek şirkete dava açtı.           

    Apple, YouTube videolarını izinsiz kullandığı için dava edildi Tam Boyutta Gör
    Üç YouTube kanalı, Apple'ın platformdaki milyonlarca videoyu gizlice toplayarak yapay zeka modellerini eğitmek için kullandığını öne sürerek şirkete dava açtı. Davada, h3h3Productions gibi tanınmış kanallar ile MrShortGame Golf ve Golfholics gibi golf içerik üreticileri yer alıyor. İddialara göre Apple, bu videoları izin almadan, ödeme yapmadan ve kaynak göstermeden kullandı.

    "YouTube'un koruma sisteminin aşılarak videolar indirildi"

    Dava dilekçesinde, Apple’ın yalnızca içeriklere bağlantı vermekle kalmadığı, aynı zamanda YouTube’un koruma sistemlerini aşarak videoları doğrudan indirip kullandığı öne sürülüyor. Bu durumun, telif hakkıyla korunan içeriklerin korunmasını amaçlayan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ihlali anlamına geldiği savunuluyor. Ayrıca davada, Apple’ın bu içerikleri kullanarak geliştirdiği yapay zeka sistemlerinden ciddi gelir elde ettiği, ancak içerik sahiplerine herhangi bir ödeme yapmadığı iddia ediliyor.

    Dava kapsamında dikkat çekilen bir diğer unsur ise Apple araştırmacılarının 2025 tarihli bir çalışmada bahsettiği “Panda-70M” adlı veri seti. Bu veri setinin, YouTube videolarının URL, zaman damgası ve çeşitli tanımlayıcılarla bölünerek indekslenmiş büyük bir koleksiyonu olduğu belirtiliyor. Davacılar, bu tür bir veri setinin oluşturulabilmesi için videoların platformdan çekilmesi gerektiğini ve bunun da YouTube’un güvenlik önlemlerinin aşılması anlamına geldiğini savunuyor. Ayrıca kendi videolarının bu veri setinde yüzlerce kez yer aldığını ileri sürüyorlar.

    Diğer içerik üreticileri adına da tazminat talep ediliyor

    Apple, verilerin nasıl işlendiğine dair ayrıntılı bir açıklama yapmış değil. Ancak şirketin araştırma makaleleri, YouTube videolarının yapay zeka eğitimi sürecinde kullanıldığını doğruluyor. Şu aşamada dava, maddi tazminatın yanı sıra Apple’ın bu uygulamaları durdurmasını sağlayabilecek bir mahkeme kararı talep ediyor. Dava kapsamında, yalnızca davacıların kendileri için değil, benzer durumdan etkilenen ABD’deki diğer içerik üreticileri adına da tedbir kararı ve maddi tazminat talep ediliyor.

    Öte yandan aynı üç YouTube kanalının son aylarda Meta, Nvidia, ByteDance ve Snap gibi diğer büyük teknoloji şirketlerine karşı da benzer davalar açtığı belirtiliyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

