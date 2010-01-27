Apple'dan sürpriz hamle; iPad'de kendi işlemcisini kullanıyor!

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Apple şu anda devam etmekte olan özel tanıtım etkinliğinde iPad isimli tablet bilgisayarının detaylarını açıklamaya devam ediyor. Steve Jobs'un sunumuyla tanıtılan cihaz tasarım olarak konsept çalışmalara yakın bir çizgide yer alırken, donanım anlamında önemli sürprizlerle geliyor. Son dönemde sık sık gündeme gelen ancak iddiadan öteye geçemeyen spekülasyon gerçek oldu ve Apple, tablet bilgisayarında kendi geliştirdiği işlemciyi kullanmaya başladı. Bilindiği gibi masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında Intel, iPhone ve iPod gibi taşınabilir cihazlarında da ARM tabanlı Samsung işelmcilerini kullanan Apple, iPad ile dışa bağımlılığa son veriyor ve A4 adını verdiği 1GHz'de çalışan işlemcisini kullanmaya başlıyor.

Bir süre önce Palo Alto (P.A) Semiconductor isimli işlemci geliştiren yarıiletken firmasını satın alan Apple, iPad ile birlikte geleceğe dönük planları hakkında da ipucu verdi ve yeni nesil cihazlarında kendi işlemci tasarımlarına yer vereceğini de ortaya koydu. 9.7-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekran (IPS panel) kullanan iPad, 16GB-64GB depolama seçenekleriyle sunulacak. Akselometre ve pusula gibi özelliklere de sahip olan iPad'de, Bluetooth ve 802.11n gibi bağlantı özelliklerine de yer veriliyor. 10 saate kadar kullanım ve 1 aya kadar bekleme süresi vaat eden iPad, yazılımlsal olarak iPhone OS platformunu temel alıyor ve AppStore'daki binlerce uygulamaya destek sunuyor.

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