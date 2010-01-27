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Apple'dan sürpriz hamle; iPad'de kendi işlemcisini kullanıyor!

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'dan sürpriz hamle; iPad'de kendi işlemcisini kullanıyor!
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Apple şu anda devam etmekte olan özel tanıtım etkinliğinde iPad isimli tablet bilgisayarının detaylarını açıklamaya devam ediyor. Steve Jobs'un sunumuyla tanıtılan cihaz tasarım olarak konsept çalışmalara yakın bir çizgide yer alırken, donanım anlamında önemli sürprizlerle geliyor. Son dönemde sık sık gündeme gelen ancak iddiadan öteye geçemeyen spekülasyon gerçek oldu ve Apple, tablet bilgisayarında kendi geliştirdiği işlemciyi kullanmaya başladı. Bilindiği gibi masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında Intel, iPhone ve iPod gibi taşınabilir cihazlarında da ARM tabanlı Samsung işelmcilerini kullanan Apple, iPad ile dışa bağımlılığa son veriyor ve A4 adını verdiği 1GHz'de çalışan işlemcisini kullanmaya başlıyor.

Bir süre önce Palo Alto (P.A) Semiconductor isimli işlemci geliştiren yarıiletken firmasını satın alan Apple, iPad ile birlikte geleceğe dönük planları hakkında da ipucu verdi ve yeni nesil cihazlarında kendi işlemci tasarımlarına yer vereceğini de ortaya koydu. 9.7-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekran (IPS panel) kullanan iPad, 16GB-64GB depolama seçenekleriyle sunulacak. Akselometre ve pusula gibi özelliklere de sahip olan iPad'de, Bluetooth ve 802.11n gibi bağlantı özelliklerine de yer veriliyor. 10 saate kadar kullanım ve 1 aya kadar bekleme süresi vaat eden iPad, yazılımlsal olarak iPhone OS platformunu temel alıyor ve AppStore'daki binlerce uygulamaya destek sunuyor.

Apple'dan sürpriz hamle; iPad'de kendi işlemcisini kullanıyor!
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Apple'dan sürpriz hamle; iPad'de kendi işlemcisini kullanıyor!
Tam Boyutta Gör

Apple'dan sürpriz hamle; iPad'de kendi işlemcisini kullanıyor!
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DH Misafiri 9 yıl
fiyatı en donanımlısı 845$ en dandiği 500$ Tabi bu fiyatlar ABD de...
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DH Misafiri 9 yıl
fiyat aralığı 500$ ile 750$ arası olacak.bence fiyatı gayet iyi
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fenerist07 9 yıl
şu adam bi giyinmeyi ögrenemedi :D bu kadar para bende olacak ohoo
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DH Misafiri 9 yıl
Multi-tasking desteği yokmuş, benim için konu kapanmıştır... Pranav Mistry'nin oyuncağını bekleyeceğiz artık...
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C@r@nthir 9 yıl
iphone 4g de o zaman kendi işlemcisiyle olur apple ın büyük ihtimalle.
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***CoNDoR*** 9 yıl

DH Misafiri

Multi-tasking desteği yokmuş, benim için konu kapanmıştır... Pranav Mistry'nin oyuncağını bekleyeceğiz artık...


Multi tasking, programlaması tamamlandıktan sonra OS 4.0'da gelecek deniyor
Zaten hali hazırda Iphone OS için multitasking yapabilen çok kullanışlı uygulamalar var
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talh4wk 9 yıl
vaybe oyunlara bak bilgisayardan farkı yok resmen :d Haber için teşekkürler
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Mertcan. 9 yıl
Şimdi yarın öbür gün kesin bir firma dava açar işlemcimizi çaldılar diye :D
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K0rkunc 9 yıl
iPhone'un Yerini alamıycak kadar büyük Bilgisayarın yni alamıycak kadar güçsüz olduğunu düşünğyorum
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El_domingo 9 yıl
keske windows uygulamalarini calistirabilseydi ozellikle muhasebe programlarini...:DDD
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Father Torque 9 yıl
Anladığım kadarıyla iPhone'un biraz büyüğü gibi olacak. En kısa zamanda fiyat aralığı tahmini bekliyoruz.
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Speed_Passion 9 yıl
güzel birşeye benziyor işlemciden ne kadar performans alabilir acaba
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Cnytkyz 9 yıl
Güzel olacaktır iphone dokunmatigi ile net + oyun zevkli olur, bide fiyatı makul olursa tamamdır
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