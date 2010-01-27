Apple'ın iPad için hazırladığı internet sayfası açıldı

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Apple'ın tablet çözümü için hazırladığı özel sayfası yayına başladı. iPad hakkında detaylı bilgilerin yanı sıra Apple'ın baş tasarımıcısı Jonathan Ive, başkan yardımcısı Phil Schiller ve iPhone OS'den sorumlu yönetici Scott Forstall'ın görüşlerini içeren iPad videosuna da ulaşabilirsiniz. iPad'in sayfasına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

iPad, Apple'ın kendi işlemcisi 1GHz'lik Apple A4 yongasından gücünü alıyor. 9.7 inç boyutunda IPS kapasitif panele sahip olan cihaz, sadece Wi-Fi ve Wi-Fi+3G destekli olmak üzere iki farklı model halinde satılacak. Standart Sim kartlardan farklı olarak microSim'leri destekleyen iPad 499 dolardan başlayan fiyatlarla ilk olarak Mart ayında Amerika da (sadece Wi-Fi'lı modeli) Haziran-Temmuz aylarında da diğer pazarlarda satışa sunulacak.