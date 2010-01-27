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Apple'ın iPad için hazırladığı internet sayfası açıldı

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Apple'ın iPad için hazırladığı internet sayfası açıldı
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Apple'ın tablet çözümü için hazırladığı özel sayfası yayına başladı. iPad hakkında detaylı bilgilerin yanı sıra Apple'ın baş tasarımıcısı Jonathan Ive, başkan yardımcısı Phil Schiller ve iPhone OS'den sorumlu yönetici Scott Forstall'ın görüşlerini içeren iPad videosuna da ulaşabilirsiniz. iPad'in sayfasına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

iPad, Apple'ın kendi işlemcisi 1GHz'lik Apple A4 yongasından gücünü alıyor. 9.7 inç boyutunda IPS kapasitif panele sahip olan cihaz, sadece Wi-Fi ve Wi-Fi+3G destekli olmak üzere iki farklı model halinde satılacak. Standart Sim kartlardan farklı olarak microSim'leri destekleyen iPad 499 dolardan başlayan fiyatlarla ilk olarak Mart ayında Amerika da (sadece Wi-Fi'lı modeli) Haziran-Temmuz aylarında da diğer pazarlarda satışa sunulacak.


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broodofqueen 9 yıl
Çok büyük hayalkırıklığına uğradım açıkçası. Beklentim bağımsız bir cihazdi ama yine bilgisayara bağımlı, iphone irisi bir cihaz çıktı karşımıza. Hüzünlüyüm. En azından USB girişi koysaydınız bari
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deepestlove 9 yıl
çerçeve kalın
kamera yok
kart okuyucu yok
mini usb yok
flash haram zaten
yoksa 32gblik olan 7yaşındaki kızım ve 2.5 yaşındaki oğlum için harika olurdu
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tec 9 yıl
yaw herşey iyi güzel iphone un eksiklerini artılarıyla birleştiren bir ürün olmuş. çoğu insan alacaktır. inanılmaz bir pazar payı alacaktır apple bu ürünle birlikte fakat neden halen mono audio onu anlamış değilim, iphone da bile eleştirilen bu koca alette neden düzeltilmemiş anlamadım, gerçi çok önemli değil ama stereo olmalıydı gibi geliyor bana. iphone 4g yada adı ne olacaksa onda beklediklerimiz arasındaydı stereo hoparlor ama görünen o ki olmayacak. en azından parmak izi tutmayan ekran olacak gibi görünüyor :)
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sgnr 9 yıl
Daha yenilikçi bir tasarım bekliyordum aslında appledan. :)
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hereos 9 yıl
çok güzl gözüküyor. Trde kaç paraya satarlar accaba??
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Mertcan. 9 yıl

hereos

çok güzl gözüküyor. Trde kaç paraya satarlar accaba??


3G özelliği olmayan en ucuz model 499 dolar ama bu model Türkiye'de 599 dolar filan olur rahat gibime geliyor.
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talh4wk 9 yıl
resmen iphone'un yemek yemiş hali :D
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murateray 9 yıl
İlgili tanıtımı netten seyredebileceğimiz bir yer var mı şu an?
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Hobar 9 yıl
çerçeve umduğumdan kalın
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