AppsFlyer, ilk yapay zeka ajanı kullanım verilerini açıkladı

AppsFlyer'ın raporuna göre, üretken yapay zeka uygulamalarının indirilme oranları bir yıl içinde %16 artış gösterirken, iOS ve Android platformlarında kategori bazlı reklam harcamaları toplamda 824 milyon dolara ulaştı. Ayrıca üretken yapay zeka uygulamalarında, yaratıcılık, üretkenlik ve yapay zeka asistanı rolleri artış gösterdi ve yılın en hızlı büyüyen kategorileri arasında Android'de 1. sırada ve iOS'ta 4. sırada yer aldı.
Oyun sektöründe ise yapay zeka ajanları daha çok verimliliği artırmak ve kârlılığı korumak amacıyla tercih edilirken, perakende ve fintech tarafında trafik ve hacim ölçekleme öncelik kazanıyor.
Özellikle shopping kategorisinde Çin merkezli e-ticaret yatırımlarının etkisiyle güçlü bir büyüme yaşandı. Avrupa pazarı da İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık öncülüğünde ivme yakaladı. ABD ise toplam kullanıcı edinme harcamalarının %42’sini oluşturarak liderliğini sürdürdü.