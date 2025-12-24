Giriş
    AppsFlyer, ilk yapay zeka ajanı kullanım verilerini açıkladı

    AppsFlyer, 2025 Mobil Uygulama Trendleri raporunu paylaştı. Üretken yapay zekan hem tüketici hem de pazarlama tarafında hızla yaygınlaşırken, reklam harcamaları rekor seviyelere ulaştı.

    Yapay zeka, son dönemde hem tüketici uygulamalarında hem de iş dünyasında hızlı bir yayılım gösteriyor. Bu dönüşüm, pazarlama stratejilerine de doğrudan yansırken, AppsFlyer tarafından 2025 Mobil Uygulama Trendleri raporu paylaşıldı. 45 bin uygulama ve 32 milyar ücretli yükleme üzerinden hazırlanan rapor, yapay zekanın hem kurumsal hem de mobil uygulama ekonomisindeki etkisini gösteriyor.

    Harcamalar 824 milyon dolara ulaştı

    AppsFlyer'ın raporuna göre, üretken yapay zeka uygulamalarının indirilme oranları bir yıl içinde %16 artış gösterirken, iOS ve Android platformlarında kategori bazlı reklam harcamaları toplamda 824 milyon dolara ulaştı. Ayrıca üretken yapay zeka uygulamalarında, yaratıcılık, üretkenlik ve yapay zeka asistanı rolleri artış gösterdi ve yılın en hızlı büyüyen kategorileri arasında Android'de 1. sırada ve iOS'ta 4. sırada yer aldı.

    Raporda ilk kez yapay zeka ajanlarının kullanımına dair veriler de paylaşıldı. Buna göre, pazarlamacılar tarafından kullanılan yapay zeka ajanlarının %57’si yapılandırma, veri doğrulama ve veri bütünlüğü kontrolleri gibi teknik otomasyon süreçlerinde görev alıyor. %32'lik bölüm ise doğrudan iş optimizasyonunu destekleyen senaryolarda kullanılıyor.

    Oyun sektöründe ise yapay zeka ajanları daha çok verimliliği artırmak ve kârlılığı korumak amacıyla tercih edilirken, perakende ve fintech tarafında trafik ve hacim ölçekleme öncelik kazanıyor. 

    AppsFlyer Ürün, Veri ve Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Inna Weiner, pazarlamacıların yatırım getirisini ölçme konusunda temkinli davrandığını ancak benimsenme hızının tabloyu netleştirdiğini belirtiyor. Weiner'a göre, üretken yapay zeka uygulamalarının tüketici tarafında hızla yayılması ve pazarlama ekiplerinin yapay zeka ajanlarını iş akışlarına entegre etmesi, dönüşümün sürdürülebilir olduğunun net bir örneği.
    Öte yandan raporda yer alan diğer veriler, uygulama ekonomisinin genel yönünü de gösteriyor.. Küresel kullanıcı edinme harcamaları %13 artarak 78 milyar dolara yükselirken, bu büyümenin büyük kısmı iOS ve oyun dışı uygulamalardan geldi. Yeniden pazarlama harcamaları ise %37 artışla 31,3 milyar dolara ulaştı ve toplam harcamalar içindeki payını artırdı.

    Özellikle shopping kategorisinde Çin merkezli e-ticaret yatırımlarının etkisiyle güçlü bir büyüme yaşandı. Avrupa pazarı da İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık öncülüğünde ivme yakaladı. ABD ise toplam kullanıcı edinme harcamalarının %42’sini oluşturarak liderliğini sürdürdü.

