AppsFlyer, pazarlama ölçümünü web ve mobilde tek çatı altında topluyor

Tam Boyutta Gör Mobil uygulama geliştiricilere bulut tabanlı pazarlama araçları sunan AppsFlyer, web reklam performansını mobil standartlarında ölçmeyi mümkün kılan “Web Performance Measurement” çözümünü duyurdu. Şirketin Modern Pazarlama Bulutu altyapısına eklenen yeni özellik, pazarlamacılara web ve mobil platformlar arasında birleşik bir ölçüm ve optimizasyon sistemi sunmayı hedefliyor.

Yeni çözüm sayesinde markalar, mobil performans pazarlamasında uzun süredir kullanılan attribution (atıf) ve optimizasyon sinyallerini artık web tarafında da kullanabilecek. Böylece farklı reklam ağlarından gelen çelişkili verilerin azaltılması ve kampanya performansının tek bir merkezden izlenmesi amaçlanıyor. Çelişkili ağ raporlarını ortadan kaldırıyor, ölçüm ile optimizasyon arasındaki sinyal açığını kapatıyor ve ek araç ya da karmaşık iş akışlarına gerek kalmadan mobil edinimi web dönüşümüne bağlıyor.

Tam Boyutta Gör AppsFlyer’ın geliştirdiği sistem, mevcut analitik araçlarının yanında çalışan bağımsız bir performans ölçüm katmanı olarak konumlanıyor. Şirket, bu sayede pazarlamacıların hem mobil edinim hem de web dönüşümlerini aynı altyapı üzerinden takip edebileceğini belirtiyor.

Öne çıkan özellikler arasında şunlar yer alıyor:

Web Attribution ve Optimizasyon Sinyalleri : Web kampanyaları için bağımsız, mobil standartlarında ölçüm sinyalleri sunan bu özellik, tek ve tarafsız bir atıf (attribution) çerçevesi sağlıyor ve gerçek zamanlı dönüşüm sinyallerini otomatik olarak tüm büyük reklam ağlarına yönlendiriyor.

: Web kampanyaları için bağımsız, mobil standartlarında ölçüm sinyalleri sunan bu özellik, tek ve tarafsız bir atıf (attribution) çerçevesi sağlıyor ve gerçek zamanlı dönüşüm sinyallerini otomatik olarak tüm büyük reklam ağlarına yönlendiriyor. Walled Garden'lar için Genişletilmiş Attribution Kapsamı : Tüm büyük reklam ağlarını tek bir ölçüm katmanı altında birleştiren bu özellik, farklı reklam ağları arasında tutarlı bir görünürlük sağlıyor.

: Tüm büyük reklam ağlarını tek bir ölçüm katmanı altında birleştiren bu özellik, farklı reklam ağları arasında tutarlı bir görünürlük sağlıyor. Reklam Materyali Optimizasyonu : Web ve mobil genelindeki reklam materyallerinin performansını tek bir yerden analiz ederek daha isabetli kararlar almayı ve optimizasyonu hassaslaştırmayı sağlıyor.

: Web ve mobil genelindeki reklam materyallerinin performansını tek bir yerden analiz ederek daha isabetli kararlar almayı ve optimizasyonu hassaslaştırmayı sağlıyor. Tüm Kanallarda Maliyet ve Gelir Ölçümü: Mobil ve web verilerini tek ve kesintisiz bir şekilde bir araya getiren bu özellik, hiçbir tek platform aracının sunamayacağı eksiksiz bir ROAS (reklam harcaması getirisi) görünümü sunuyor.

AppsFlyer CPO’su Barak Witkowski, yeni özellikle ilgili olarak şunları söyledi:

“Pazarlamacılar on yıldır mobil standartlarında ölçüm yapıyor ancak web hiçbir zaman bu seviyeye ulaşamadı. Bu boşluk, markaların hem bütçe hem de performans açısından kayıplar yaşamasına neden oldu. Web ve mobil ayrı ölçüm sistemlerinde çalıştığında her kanalı ayrı ayrı optimize etmek zorunda kalıyorsunuz. Web Performance Measurement bu boşluğu kapatıyor; pazarlamacılara tüm kanallarda tek bir eksiksiz performans görünümü sunarak tek tek kanalları maksimize etmek yerine işlerini büyütmelerine olanak tanıyor.”

