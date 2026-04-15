    Aptera’nın güneş enerjili aracı, evdeki güneş panelinden daha fazla enerji üretti

    Aptera’nın güneş enerjili aracı, sabah saatlerinde ev tipi çatı sisteminden daha yüksek güç üretimiyle dikkat çekti. Şirketin finansal görünümü ve üretim süreci ise tartışılmaya devam ediyor.

    Aptera’nın güneş enerjili aracı enerji üretiminde sınırları zorla Tam Boyutta Gör
    Aptera’nın eş CEO’su Steve Fambro’nun sosyal medyada paylaştığı veri, şirketin uzun süredir geliştirdiği güneş enerjili elektrikli araç (SEV) konseptinin potansiyelini ortaya koydu. Fambro, 14 Nisan sabahı saat 08.00’den hemen sonra yaptığı paylaşımda, evinin çatı üzerindeki güneş paneli sisteminin 136 watt üretim yaptığını, evinin dışında bulunan Aptera aracının ise 360 watt’ın üzerinde enerji ürettiğini aktardı.

    Tasarım, enerji üretimi için optimize edilmiş

    Bu karşılaştırma yalnızca belirli bir zaman dilimine ait anlık bir ölçüm olsa da güneş enerjisi toplama yaklaşımındaki farklılığı görünür kılması açısından önem taşıdı. Özellikle günün erken saatlerinde güneşin düşük açıyla gelmesi, sabit çatı sistemlerinin performansını sınırlarken araç üzerindeki çok yönlü panel yerleşimi daha verimli bir enerji toplama imkanı sunuyor.

    Yaklaşık 700 watt kapasiteli güneş paneli sistemi, aracın kaput, ön panel, tavan ve arka bölümüne yayılan entegre hücrelerden oluşuyor. Bu yapı sayesinde günün farklı saatlerinde güneş ışığının geldiği açıya bağlı olarak en az bir yüzeyin daha verimli konumda kalması hedefleniyor.

    Şirketin açıklamalarına göre bu yapı, güneşli iklim koşullarında günlük sürüşe 64 km kadar ek menzil sağlayabiliyor.

    Bununla birlikte uzman değerlendirmeler, bu tür karşılaştırmaların toplam günlük enerji üretimi açısından tek başına belirleyici olmadığını vurguluyor. Gün sonunda sabit çatı sistemlerinin genellikle çok daha yüksek toplam üretime ulaştığı biliniyor. Aptera’nın yaklaşımı ise tüm güne yayılmış verimliliği artırmaya odaklanıyor.

    Öte yandan operasyon tarafında da ilerlemeler var. 3 Mart tarihinde Aptera, Carlsbad tesisinde doğrulama üretim hattından çıkan ilk güneş enerjili aracını tamamladı. Ancak seri üretim için süreç ve üretim hattı halen belirsiz.

    Finansal tarafta ise şirketin durumu çok parlak değil. Şirket, yıl genelinde 43,9 milyon dolar GAAP net zarar açıkladı. Düzeltilmiş (non-GAAP) bazda zarar 18,5 milyon dolar olurken yalnızca dördüncü çeyrekte 15,5 milyon dolarlık GAAP zarar kaydedildi. Dönem sonunda şirketin kasasında 9,6 milyon dolar nakit bulundu.

