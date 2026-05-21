Volvo EX60 çevreyi analiz edip sürücüye anlatıyor

Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Volvo, Google ile birlikte geliştirdiği yeni nesil yapay zekâ sistemini tanıttı. Sistem sayesinde araçlar, kameralarla gördüklerini gerçek zamanlı olarak analiz edip sürücüye açıklayabilecek.

Araçlar artık “görüp anlayacak”

Tam Boyutta Gör Google I/O etkinliğinde sergilenen teknoloji, Volvo’nun yeni EX60 modeli üzerinde demo edildi. Sistemin merkezinde Google’ın yapay zekâ modeli Gemini yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde araç; trafik işaretlerini okuyabiliyor, farklı dillerdeki tabelaları çevirebiliyor ve kameralar vasıtasıyla görülen nesneleri tanımlayabiliyor.

Sürücüye anlık yapay zekâ desteği

Gösterimde sürücünün sesli komutla sorduğu bir soruya sistem, kameradan gelen görüntüyü analiz ederek gerçek zamanlı cevap verdi ve San Francisco’daki Transamerica Piramidi'ni tanımlayarak bulunduğu bölge hakkında bilgi verdi. Sistem bununla da kalmayıp çevrede yapılabilecek aktiviteleri bile önerebiliyor.

Yeni sistem, Google Lens benzeri bir mantıkla çalışıyor ancak çok daha gelişmiş bir yapıya sahip. Çünkü Gemini modeli sayesinde yalnızca görüntü tanımakla kalmıyor, aynı zamanda bağlam kurarak açıklama da yapabiliyor.

Gizlilik vurgusu

Google, bu özelliğin tamamen sürücünün iznine bağlı olarak çalışacağını ve görüntü işleme sırasında yüzlerin otomatik olarak bulanıklaştırılacağını açıkladı.

Volvo EX60 ile geliyor

Bu teknoloji ilk olarak Volvo’nun yeni nesil elektrikli modeli EX60 üzerinde gösterildi. Sistem, Google tabanlı bilgi-eğlence altyapısına sahip araçlarda kullanılacak.

