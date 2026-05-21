    Volvo EX60 çevreyi analiz edip sürücüye anlatıyor

    Volvo, Google Gemini destekli yeni sistemle araçların kameradan gördüklerini analiz edip açıklamasını sağlıyor. Yapay zekâ tabelaları okuyup çeviriyor ve çevre hakkında bilgi verebiliyor.

    Volvo, Google ile birlikte geliştirdiği yeni nesil yapay zekâ sistemini tanıttı. Sistem sayesinde araçlar, kameralarla gördüklerini gerçek zamanlı olarak analiz edip sürücüye açıklayabilecek.

    Araçlar artık “görüp anlayacak”

    Arabalar artık gördüğünü yorumlayacak: Google’dan devrim Tam Boyutta Gör
    Google I/O etkinliğinde sergilenen teknoloji, Volvo’nun yeni EX60 modeli üzerinde demo edildi. Sistemin merkezinde Google’ın yapay zekâ modeli Gemini yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde araç; trafik işaretlerini okuyabiliyor, farklı dillerdeki tabelaları çevirebiliyor ve kameralar vasıtasıyla görülen nesneleri tanımlayabiliyor.

    Sürücüye anlık yapay zekâ desteği

    Gösterimde sürücünün sesli komutla sorduğu bir soruya sistem, kameradan gelen görüntüyü analiz ederek gerçek zamanlı cevap verdi ve San Francisco’daki Transamerica Piramidi'ni tanımlayarak bulunduğu bölge hakkında bilgi verdi. Sistem bununla da kalmayıp çevrede yapılabilecek aktiviteleri bile önerebiliyor.

    Yeni sistem, Google Lens benzeri bir mantıkla çalışıyor ancak çok daha gelişmiş bir yapıya sahip. Çünkü Gemini modeli sayesinde yalnızca görüntü tanımakla kalmıyor, aynı zamanda bağlam kurarak açıklama da yapabiliyor.

    Gizlilik vurgusu

    Google, bu özelliğin tamamen sürücünün iznine bağlı olarak çalışacağını ve görüntü işleme sırasında yüzlerin otomatik olarak bulanıklaştırılacağını açıkladı.

    Volvo EX60 ile geliyor

    Bu teknoloji ilk olarak Volvo’nun yeni nesil elektrikli modeli EX60 üzerinde gösterildi. Sistem, Google tabanlı bilgi-eğlence altyapısına sahip araçlarda kullanılacak.

