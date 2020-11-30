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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araç değer kaybı tazminatı konusunda TÜSED'den uyarı

    Son dönemde basında çıkan, kaza sonrası araç değer kaybı tazminatlarının araç sahipleri tarafından talep edilemediği gibi konulara yönelik TÜSED'den açıklama geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Araç değer kaybı tazminatı konusunda TÜSED'den uyarı
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    Son zamanlarda araç değer kaybı konusunda basında çıkan haberlerle ilgili olarak TÜSED Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’nden açıklama geldi.

    Kaza sonrası araç değer kaybı tazminatlarının araç sahipleri tarafından talep edilemediği, değer kaybı rapor tanzimlerinin sıra usulüyle ataması prosedürüne aykırı davranıldığı gibi ifadelere rastlandığını fakat bunların doğru olmadığını dile getiren TÜSED ve TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem şöyle konuştu:

    "Birçok araç sahibi araç değer kaybı konusunda yeterince bilgi sahibi değil. Araçlardaki değer kaybının sigorta şirketleri tarafından hesaplandığı, hak kaybının yaşandığı ve hatta talep edilen tazminatların ödenmediği şeklinde söylemler var. Değer kaybı tazminatları sigorta şirketleri tarafından değil; Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden sıra esasına göre atanan, ilgili branşta ruhsat sahibi, bağımsız ve tarafsız sigorta eksperleri tarafından hesaplanmaktadır."

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    Araç değer kaybı tazminatı konusunda TÜSED'den uyarı
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    Araç sahipleri değer kaybını nasıl hesaplatabilir?

    Trafik kazalarının ardından araçta oluşan fiziksel zararların onarım bedelinin yanı sıra sigorta poliçelerinin değer kaybı zararını da tazmin ettiğini belirten Erdem, "Eğer bir kaza yaptıysanız ve kaza nedeniyle aracınızda oluşan değer kaybının hesap edilmesini istiyorsanız, E-Devlet üzerinden ( https://www.turkiye.gov.tr/sbgm-eksper-atama ) veya Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ nin (SBM) web sayfası üzerinden ( www.sbm.org.tr ) online “İşlemler” menüsü altındaki “Eksper Atama” adımlarını takip ederek değer kaybı raporu için eksper ataması yapabilir, ayrıca Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesini düzenlemiş olan sigorta şirketinden de talepte bulunulabilirsiniz.

    Vatandaşın talebi sonrasında sistem sıra esasına göre dosyaya eksper ataması yapmakta; atanan ilgili branştaki ruhsat sahibi, tarafsız ve bağımsız sigorta eksperi hak sahibi ile temasa geçerek araç üzerindeki değer kaybını ilgili mevzuat çerçevesinde tam, doğru ve eksiksiz olarak tespit ederek raporunu oluşturmaktadır. Ekspertiz raporunda tespit edilen tutar, Sigorta Şirketi tarafından değerlendirilerek tazminat ödemesi doğrudan hak sahibinin banka hesabına kesintisiz olarak yapılmaktadır." diye ekledi.

    Ayrıca Bkz. "İkinci nesil Toyota Mirai tanıtıldı: Yeni tasarım ve yüzde 30 menzil artışı"

    Değer kaybı rapor ücreti kusur oranına göre ilgili sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Sigorta şirketinin değer kaybı tazminat talebini tamamen veya kısmen reddetmesi veya talebe başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak cevap vermemesi halinde; yine araç sahibinin, Sigorta Tahkim Komisyonu’na (http://www.sigortatahkim.org/ ) şahsen ya da posta yoluyla başvurabileceği belirtildi.

    "Kaza geçmişi olan her araç için yasal düzenleme getirilmeli"

    Kaza geçmişi olan araçların ikinci el satışı esnasındaki değer düşüklüğünün hali hazırda mutlak bir hesabı bulunmadığına değinen Erdem, araçların alım-satımında değer kaybı belgesinin zorunlu kılınması durumunda özellikle ağır hasar kayıtlı, yüksek TRAMER kayıtlı, değişen-boyanan çok parçası olan araçların fiyatlarının orijinalliği korunmuş araçlara göre düşeceğine ve 3'üncü şahısların alım-satımdaki mağduriyetinin önüne geçileceğine de dikkat çekti.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    3 saat önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    3 saat önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    17 saat önce
    bankalarkredi

    kredibankalar.com ziyaret edin.

    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    2 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    2 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
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    tunc4y (Tuncay ak) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Değer kaybını alan kazalı araç sahibinin aracı değerinden fazla satmasını engelleyin. Kazalı araç sıfır araç fiyatına satılıyor. Hem gidip değer kaybını alıp bir de ederinden fazlaya satmış olacak.
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    ahrimar (ss ss) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    2. el arabalar y.dışında 2000 dolar falan.Ucuz yani. Asgari ücret 2500dolar. Turkiyede ise araba çok değerli malesef. Gereksiz yere para veriyoruz. Kimsede ses çıkarmıyor.
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    khytr89 (Hakan ) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Değer kaybı, hasar kaydı, değişen , boya takıntısı vs gibi saçmalıklar başka ülkede de var mı acaba ?



    Araba işte taşıması için makine, neden çok anlam yükleniyor araçtan ziyade amaç oluyor anlam veremiyorum :)
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