Araç ekspertizlerine düzenleme: Dijital takip geliyor

Ticaret Bakanlığı, son günlerde tartışma yaratan oto ekspertizlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı sektör paydaşlarının görüşüne açıldı.

Yeni düzenleme ile ekspertiz sektörüne köklü değişiklik geliyor. Ekspertizlerin sorumluluğu artıyor ve vatandaşların mağduriyeti önleniyor ve sektördeki hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. İşletmelerin sorumluluğu açık şekilde düzenleniyor. Ayrıca tüm ekspertizlere Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi zorunluluğu geliyor.

Raporlar ortak sisteme kaydedilecek

Düzenlemenin en dikkat çeken adımlarından biri ise Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi kurulması olacak. Bakanlık bünyesinde hayata geçirilecek bu sistemle birlikte eksperler tarafından düzenlenen tüm ekspertiz raporları bu sisteme kaydedilecek. Raporlar üzerinde sonradan değişiklik yapılmasını engelleyen bu sistemle, sahte rapor riski ortadan kaldırılacak. Ayrıca vatandaşlarımız rapor üzerindeki karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anında teyit edebilecek.

Yanlış eksper raporlarında değer kaybı ödemesi yapılacak

Yeni dönemde işletmeler yanlış eksper raporu hazırlanmasından kaynaklı mağduriyetlerde sorumlu tutulacak. Raporda hata, eksiklik veya gizlenen kusurlar nedeniyle ortaya çıkabilecek değer kaybı ya da onarım masrafları araç sahibine ödenecek. Bu ödeme, eksperlerin mesleki sorumluluk sigortasından tazmin edilecek.

Raporlara 5 gün içinde itiraz edilecek

Ayrıca, raporlara yönelik itiraz süreci de dijitalleşerek, şeffaf bir yapıya kavuşturulacaktır. Vatandaşlar mahkemeye başvurmadan 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek. İşletmeler ise bu itirazları 3 gün içinde sonuçlandırarak gerekmesi halinde tazmin ödemesi yapması ya da raporu bedelsiz olarak yenilemekle yükümlü olacak.

Eksper raporları standarda kavuşuyor

Eksper firmalarının birbirinden farklı terimleri raporlarda kavram karışıklığı yaratıyor. Bunun önüne geçmek için Ticaret Bakanlığınca belilenen “Ortak Dil” standardı ile raporlar tüm ekspertiz firmaları tarafından aynı teknik dille hazırlanacak. Ayrıca alıcı veya satıcıyı yönlendirecek subjektif yorumlara izin verilmeyecek.

Hazırlanan yönetmelik taslağı kamu kurum ve kuruluşlarının, ekspertiz sektörü paydaşlarının ve vatandaşın görüşüne açıldı. Görüşlerin toplanmasının ardından yönetmeliğin nihai versiyonu hazırlanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

