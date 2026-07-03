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    Yürürlüğe girdi: Araç içi ekranlar ve ses sistemleri için yeni kurallar açıklandı

    Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle telefon tutucusu, araç kamerası, araç içi ekranlar ve ses sistemlerine ilişkin kurallar netleşti. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Araç içi ekranlar ve ses sistemleri için yeni kurallar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gidildi. Düzenleme ile araç içi ekranlar, telefon tutucuları, araç kameraları, dikiz aynasına asılan aksesuarlar ve ses sistemlerine ilişkin uzun süredir tartışma konusu olan uygulamalar netleştirildi. Sürücü görüşünü engelleyen donanımlara yönelik kuralları da yeniden belirledi.

    Telefon tutucuları ve araç kameralarına şartlı onay

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre sürücünün görüş alanını kapatmaması şartıyla ön cama monte edilen telefon tutucuları, araç kameraları ve belirlenen ölçülerdeki diğer aparatlar kullanılabilecek. Böylece özellikle navigasyon amacıyla kullanılan telefon tutucuları ile araç içi kamera sistemlerine ilişkin uygulamadaki belirsizlikler giderilmiş oldu.

    İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada "Yeni düzenlemeyle, araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarını açık, anlaşılır ve objektif ölçütlerle belirleyerek uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçiyoruz." ifadesini kullandı.

    Sürüş halinde video izlemek yasak

    Araç içi ekranlar ve ses sistemleri için yeni kurallar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yönetmeliğe eklenen hükümlere göre sürücünün izleme ve kullanma sahasında kalan, araç hareket halindeyken televizyon veya video yayını izlenmesine imkan veren görüntü cihazlarının kullanılması yasaklandı. Ancak sürüş, park ve navigasyon yardımcı sistemleri ile araç içi ve dışı kameralar, kayıt cihazları ve sistem ayarlarına yönelik ekranlar bu kapsamın dışında tutuldu.

    Ayrıca sürücünün görüş alanında bulunan aksesuar ve eşyaların, yolun, trafik işaretlerinin veya diğer araçların görülmesini engelleyecek şekilde yerleştirilmesine izin verilmeyecek. Araç üreticisinin orijinal donanımları hariç olmak üzere sürücü görüş alanında ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucuları ise belirlenen sınırlar içinde görüşü engelleyici unsur olarak değerlendirilmeyecek.

    Dikiz aynasına asılan aksesuarlar

    Araç içi ekranlar ve ses sistemleri için yeni kurallar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yeni düzenlemeyle birlikte dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarlar da yeniden değerlendirildi. Bu ürünler, sürücünün görüşünü kapatmadığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece yasak kapsamında sayılmayacak.

    Yönetmelik, araçlarda bulunan multimedya ve akıllı ekranlara ilişkin uygulamaları da netleştirdi. Fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera sistemleri, kayıt cihazları ve araç ayarlarının kontrolünde kullanılan ekranlar nedeniyle sürücülere cezai işlem uygulanmayacak.

    Ses sistemleri için teknik sınırlar belirlendi

    Düzenleme kapsamında araç içi ses sistemlerine ilişkin teknik kriterler de açıklandı. Teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımı serbest olacak. Ancak sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozması halinde işlem uygulanabilecek.

    Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre araçlarda en fazla bir adet 45 Hz subwoofer ile bir adet 300 watt amplifikatör bulundurulabilecek. Bunun dışında ilave sistemlerin teknik standartlara aykırı kullanılması veya sesin dışarı taşarak kamu düzenini bozacak seviyeye ulaşması halinde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak. Ayrıca böyle bir ihlalin işleme konu olabilmesi için çevreyi rahatsız eden sesin somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınması gerekecek.

    Düzenleme ne zaman yürürlüğe girdi?

    Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, 3 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümleri İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları tarafından birlikte yürütülecek.

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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 1 hafta önce

    On bildiğin Kia olmuş

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