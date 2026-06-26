Araç kamerası almanın tam zamanı: Prime Day’de büyük indirimler başladı!

Araç içi kamera satın almayı planlayanlar için Prime Day kampanyası önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle fiyat/performans odaklı modellerde yılın en düşük fiyatı veya son ayların en düşük fiyatları dikkat çekiyor.
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Amazon Prime Day
📸 İşte Prime Day kapsamında öne çıkan indirimli araç içi kameralar
- 👉 Mieco 1s Wifi/1920p Fhd/170° Ultra Geniş Açı/gece Görüşü 3 Kameralı Araç Kamerası
%12 İndirim | 699 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 3 Kameralı LCD Ekran FullHD Ön + Arka + Araç İçi Kamera C309
%5 İndirim | 1.043 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 2E Pro Full HD Araç Kamerası, 4 İnç IPS Ekran, Çift Kamera Sistemi, 1080P
%5 İndirim | 1.281 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Kawa D5 2K 1296P WDR WiFi 135° Geniş Açı Lens Araç Kamerası
%10 İndirim | 1.660 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Gaman PRS-S16 Araç İçi Kamera, 1080p Full HD, 4.5'' IPS Ekran, Çift Kamera,
%5 İndirim | 1.661 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 3 Kameralı Wifi Ekran FullHD Ön + Arka + Araç İçi Kamera EF1313
%5 İndirim | 2.088 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 Juo C10 Pro 3K UHD HDR WiFi Ekranlı Araç Kamerası G-Sensörlü
%24 İndirim | 2.199 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 Xenon Smart Vesta Araç Kamerası 2K 4MP | F1.6 Gece Görüş WiFi
%17 İndirim | 2.499 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 Carlover A3 4K Wifi Dahili Gps Araç Kamerası (Ön + Arka Kamera)
%10 İndirim | 3.050 TL
- 👉 Juo C20 4K UHD Ön + FHD Arka 2 Kameralı WiFi GPS HDR Araç Kamerası 3.4" IPS Ekranlı
%20 İndirim | 3.399 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 Juo C30 2K QHD Ön + FHD İç + FHD Arka 3 Kameralı Araç Kamerası
%24 İndirim | 3.799 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 Kawa D7 2 Kameralı Ön ve Arka 4K+1080P HDR Wi-Fi 6 ve GPS'li Araç Kamerası
%16 İndirim | 4.139 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 Araç Kamerası ve 11.5” Dokunmatik Ekran CarPlay Android Auto
%10 İndirim | 4.949 TL
- 👉 Kawa D9 2 Kameralı Ön+Arka 4K+1080P HDR Wi-Fi Araç Kamerası + 64GB Hafıza Kartı
%14 İndirim | 4.999 TL
- 👉 SJCAM M60 4K HDR Sony Starvis 2 Sensörlü WiFi GPS'li
%7 İndirim | 6.985 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 Viofo A229 Plus 3 Kameralı Ön-İç-Arka 2K+2K+1080P HDR Sony Starvis 2 WiFi GPS’li Araç Kamerası
%6 İndirim | 11.399 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Viofo A229 Pro Tele 2 Kanallı Ön+Telefoto 4K+2K HDR Sony STARVIS 2 Sensör
%5 İndirim | 13.477 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Viofo A329S 2 Kameralı Ön+Arka 4K 60FPS+2K Wi-Fi 6 HDR STARVIS 2 Sensör GPS'li SSD Destekli Araç Kamerası
%5 İndirim | 17.270 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
Prime Day indirimleri DH'de
Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.
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