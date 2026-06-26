Araç kamerası almanın tam zamanı: Prime Day’de büyük indirimler başladı!

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Tam Boyutta Gör Amazon Prime Day indirimleri kapsamında dikkat çeken kategorilerden biri de araç içi kameralar oldu. Günümüzde yalnızca yolculukları kayıt altına almak için değil, olası trafik kazalarında, anlaşmazlıklarda ve park halindeyken yaşanan çarpıp kaçma gibi olaylarda önemli bir kanıt sağlayan araç içi kameralar, Türkiye'de olmazsa olmaz güvenlik ekipmanları arasına girdi.

Araç içi kamera satın almayı planlayanlar için Prime Day kampanyası önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle fiyat/performans odaklı modellerde yılın en düşük fiyatı veya son ayların en düşük fiyatları dikkat çekiyor.

Amazon Prime Day'in kaçırılmaması gereken indirimleri 7 sa. önce eklendi

Tüm indirimli ürünler için kampanya sayfasını ziyaret edin:

Amazon Prime Day

📸 İşte Prime Day kapsamında öne çıkan indirimli araç içi kameralar

Prime Day indirimleri DH'de

Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

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Araç içi kamera almanın tam zamanı: Prime Day’de büyük indirimler

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