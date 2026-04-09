Araç içi multimedya ve ses yönetmeliğinin yeni detayları ortaya çıktı

Video oynatabilen ekranlara ceza kesilecek
Türkiye Gazetesi’nin multimedya ekran yasağında ekranın konumu hakkkındaki soru işaretlerinin giderilmesi için vatandaşlara esneklik sağlanacak. Ancak seyir halinde video oynatılmasına izin verilmeyecek. Ekranın seyir halindeyken video oynatıp oynatmadığı, trafik denetleme noktalarında ve araç muayene istasyonlarında kontrol edilecek. Seyir esnasında video oynatabilen ekranlara 21 bin TL idari para cezası uygulanacak ve araç trafikten 30 gün men edilecek.
Yüksek sesli hoparlörler serbest, Amfiler yasak
Yeni yönetmelikle hoparlör ve amfi konularına da açıklık getirilecek. Araçların orijinal hoparlörü yerine yüksek desibelli hoparlör takılmasına müsaade edilecek. Ancak bagajda ya da farklı noktalara ekstra ses oluşturmak için takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek. Subwoofer, amfi ve kutu bas bulunduran sürücülere 21 bin TL idari para cezası ve araca 30 gün trafikten men cezası kesilecek.
Şoförler odasının bastığı plakalara ceza yok
Yönetmeliğin diğer maddelerinde ise APP plaka olarak bilinen kalın harfli plakalarla ilgili düzenlemeler yer alıyor. Vatandaşların daha önce şoförler odaları tarafından daha önce bastırdığı kalın puntolu ve mühülü plakalara herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak. Şoförler odalarının plaka puntolarındanı uygun hale getirmeleri için 1 Ocak 2027'ye kadar süre tanınacak. Uygun hale getirmeyen odaların plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edilecek. Bunların haricinde vatandaşların şoförler odası haricinde başka yerlerde bastırdığı tüm plakalar yasa dışı olarak kabul ediliyor. Bu türden plakalara ceza uygulanmaya başladı.
Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz
