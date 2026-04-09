Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Araç içi multimedya ve ses yönetmeliğinin yeni detayları ortaya çıktı

    Edinilen bilgilere göre araçlara sonradan takılan multimedya ekranların yeri serbest olacak ancak seyir halinde video oynatabilen ekranlara 21 bin TL ceza kesilecek.

    Otomobillere sonradan takılan multimedya ekranlara ceza getiren düzenleme, vatandaşın tepkisi nedeniyle geri çekildi. İçişleri Bakanlığı, hangi ekranların yasak hangi ekranların serbest olacağına yönelik detaylı bir yönetmelik hazırlıyor. Bu ayın sonunda yayımlanması beklenen yönetmeliğin detayları ortaya çıktı.

    Video oynatabilen ekranlara ceza kesilecek

    Türkiye Gazetesi’nin multimedya ekran yasağında ekranın konumu hakkkındaki soru işaretlerinin giderilmesi için vatandaşlara esneklik sağlanacak. Ancak seyir halinde video oynatılmasına izin verilmeyecek. Ekranın seyir halindeyken video oynatıp oynatmadığı, trafik denetleme noktalarında ve araç muayene istasyonlarında kontrol edilecek. Seyir esnasında video oynatabilen ekranlara 21 bin TL idari para cezası uygulanacak ve araç trafikten 30 gün men edilecek.

    Yüksek sesli hoparlörler serbest, Amfiler yasak

    Yeni yönetmelikle hoparlör ve amfi konularına da açıklık getirilecek. Araçların orijinal hoparlörü yerine yüksek desibelli hoparlör takılmasına müsaade edilecek. Ancak bagajda ya da farklı noktalara ekstra ses oluşturmak için takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek. Subwoofer, amfi ve kutu bas bulunduran sürücülere 21 bin TL idari para cezası ve araca 30 gün trafikten men cezası kesilecek.

    Şoförler odasının bastığı plakalara ceza yok

    Yönetmeliğin diğer maddelerinde ise APP plaka olarak bilinen kalın harfli plakalarla ilgili düzenlemeler yer alıyor. Vatandaşların daha önce şoförler odaları tarafından daha önce bastırdığı kalın puntolu ve mühülü plakalara herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak. Şoförler odalarının plaka puntolarındanı uygun hale getirmeleri için 1 Ocak 2027’ye kadar süre tanınacak. Uygun hale getirmeyen odaların plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edilecek. Bunların haricinde vatandaşların şoförler odası haricinde başka yerlerde bastırdığı tüm plakalar yasa dışı olarak kabul ediliyor. Bu türden plakalara ceza uygulanmaya başladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    G
    genconline 3 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 5 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 5 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Shiningeagles24 +85 CWaRRioR +53 Evren7 +49 interwap +49 Erhan.M +47 Dosner +43 SmuraY +38 canhami05 +35 Conduran +34 Source +30
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    26 Kişi Okuyor (0 Üye, 26 Misafir) 12 Masaüstü 14 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
    774 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, içişleri bakanlığı ve
    3 etiket daha multimedya ekranı Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum