General Motors, Android Auto ve Car Play'e yavaş yavaş veda edecek

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Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır araçlarda Android Auto ve Apple CarPlay kişisel eğlence ara yüzleri oldukça popüler. Araç satın almada en önemli kriterlerden birisi haline gelse de üreticiler aslında durumdan pek memnun değil gibi görünüyor. Yeni dönemde üretici markalı bilgi ve eğlence ekranları bizi bekliyor olabilir.

Bölünmüş ekranda Android Auto ve Apple CarPlay

Android Auto ve Apple CarPlay sistemlerinin ekranı tamamen kaplaması üreticilerin kendi bilgi sistemlerini kullanıcılara sunamaması anlamına geliyor. Bugün abonelik sistemleri artık revaçta olduğu için otomotiv üreticileri de bu pastadan pay almak istiyor.

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General Motors bir süredir fosil yakıtlı araçlarında Android Auto ve Apple CarPlay sistemlerinden tamamen vazgeçerek sadece Gemini tabanlı kendi sistemini kullanmayı planlıyordu. Bu sistemlerde kullanıcının ihtiyacı olan her bileşen yer alacak. Bunun önemli bir adımı gelecek yıl hayata geçecek.

2027 model Chevrolet Silverado ve GMC Sierra pikap modellerinde bölünmüş ekranlı bir kullanıcı deneyimi sunulacak. Sürücüler ya da kullanıcılar aracın kendi sistemine geçmek için Android Auto ya da Apple CarPlay ara yüzünü kapatmaya ihtiyaç duymayacak. Bölünmüş ekranda kullanıcılara belirli bilgiler sunulurken müzik dinlemeye devam edebilecek. General Motors bu kullanıcı ara yüzünü daha da geliştirerek önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş diğer araçlara entegre edeceklerini belirtti.

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Araç içi sistemlerde yeni dönem

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