Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    General Motors, Android Auto ve Car Play'e yavaş yavaş veda edecek

    General Motors gelecekte sadece kendi araç içi eğlence sistemini kullanmak istediği için Android Auto ve Apple CarPlay ara yüzlerini kademeli olarak kaldırmayı planlıyor. 

    Android Auto Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır araçlarda Android Auto ve Apple CarPlay kişisel eğlence ara yüzleri oldukça popüler. Araç satın almada en önemli kriterlerden birisi haline gelse de üreticiler aslında durumdan pek memnun değil gibi görünüyor. Yeni dönemde üretici markalı bilgi ve eğlence ekranları bizi bekliyor olabilir.

    Bölünmüş ekranda Android Auto ve Apple CarPlay

    Android Auto ve Apple CarPlay sistemlerinin ekranı tamamen kaplaması üreticilerin kendi bilgi sistemlerini kullanıcılara sunamaması anlamına geliyor. Bugün abonelik sistemleri artık revaçta olduğu için otomotiv üreticileri de bu pastadan pay almak istiyor.

    General Motors bir süredir fosil yakıtlı araçlarında Android Auto ve Apple CarPlay sistemlerinden tamamen vazgeçerek sadece Gemini tabanlı kendi sistemini kullanmayı planlıyordu. Bu sistemlerde kullanıcının ihtiyacı olan her bileşen yer alacak. Bunun önemli bir adımı gelecek yıl hayata geçecek.

    2027 model Chevrolet Silverado ve GMC Sierra pikap modellerinde bölünmüş ekranlı bir kullanıcı deneyimi sunulacak. Sürücüler ya da kullanıcılar aracın kendi sistemine geçmek için Android Auto ya da Apple CarPlay ara yüzünü kapatmaya ihtiyaç duymayacak. Bölünmüş ekranda kullanıcılara belirli bilgiler sunulurken müzik dinlemeye devam edebilecek. General Motors bu kullanıcı ara yüzünü daha da geliştirerek önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş diğer araçlara entegre edeceklerini belirtti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    orjinal parfüm seri no sorgulama invictus aqua fenol tedavisi olanların yorumları superbahis iletişim numarası megane 4 klima soğutmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A57 5G
    Samsung Galaxy A57 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100.210H
    Casper Nirvana S100.210H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum