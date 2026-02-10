Araç kiralama şirketlerine elektrikli ve hibrit araç zorunluluğu geliyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektörüne yönelik yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı. "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı" kamuoyu ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu.

Yeni yönetmelik ile araç kiralama sektöründe hizmet kalitesinin artması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor. Yeni yönetmelik kurumsal markalar yerine daha çok küçük işletmeleri hedef alıyor.

Yetki belgesi zorunluluğu geliyor

Taslakta herhangi bir değişiklik yapılmazsa, araç kiralaması yapan şirketlerin yetki belgesi alması zorunlu olacak. Yetki belgesi verilmesi için işletmelerin meslek odasına kayıtlı olması, iş yerinin ikamet veya başka bir mesleki ya da ticari faaliyet amacıyla kullanılmaması ve vergi mükellefi olması gerekecek. İlan siteleri ve çevrim içi platformlar, taşıt kiralama ilanı veren işletmelerin, yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak. Yetki belgesi olmayan işletmelerin, bu platformlarda ilan vermesi engellenecek. Sektörün bu yeni yapıya uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla mevcut işletmelere yetki belgesi almaları için 1 Ocak 2027'e kadar süre tanınacak.

Yeni Renault Clio 2026 Türkiye fiyatı açıklandı! 1 gün önce eklendi

Araçlar 5 yaşından büyük olamayacak

Yeni dönemde 100 bin kilometrenin üzerinde veya 5 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. Klasik otomobiller bu kuraldan muaf tutulacak. İşletmelerin en az 5'inin, kendine ait olmak üzere, toplam en az 10 taşıta sahip olması gerekecek.

Elektrikli ve hibrit zorunluluğu

Büyükşehirlerde faaliyet gösteren araç kiralama işletmelerinin filosunda en az 2 elektrikli veya hibrit otomobil bulundurması zorunlu olacak. Bu iki otomobilden en az birinin Türkiye’de üretilmesi zorunlu olacak. Bu kural, kiralama şirketlerini Togg’a ve Türkiye'de üretilen hibrit otomobillere yönlendirecek.

Depozito mağduriyeti giderilecek

Taslak, sözleşme ve ödeme süreçlerinde yaşanan mağduriyetleri önlemeye yönelik de önemli hususlar içeriyor. Buna göre, alınabilecek depozito tutarı, 1-6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7-30 günlük veya haftalık kiralamalarda en fazla 7 günlük kira bedeliyle sınırlandırılacak. Depozitodan kesinti yapılabilecek durumlar da yönetmelikle belirlenecek. Tüketicilerin en büyük sorunlarından biri olan depozito iadesine yönelik adımlar da atılıyor. Bu kapsamda, taşıtın tüketici tarafından iade edildiği tarihi izleyen 7 gün içinde, depozito iadesinin yapılması zorunlu olacak.

Tüketicilere, ön ödemeli rezervasyonlarda, teslim saatinden 24 saat öncesine kadar hiçbir gerekçe göstermeden ve kesinti olmaksızın, rezervasyonunu iptal edebilme hakkı tanınacak. Ayrıca olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için tüketiciden herhangi bir bedel talep edilememesi, depozitodan herhangi bir kesinti yapılamaması sağlanacak. İşletme ile kiracının anlaşmaya vardığı durumlar hariç olmak üzere, mahkeme kararı olmadan kiracıdan "değer kaybı" adı altında herhangi bir ücret talep edilemeyecek. Böylece keyfi uygulamaların önüne geçilecek ve tüketicinin mağdur edilmesi önlenecek.

Bebek koltuğu, navigasyon ve HGS ücretsiz olacak

Araç kiralayan müşterinin talebi halinde bebek koltuğu, navigasyon ve hızlı geçiş sisteminin (HGS) işletme tarafından ücretsiz olarak temin edilmesi zorunlu olacak. Bu hizmetler için ek ücret talep edilemeyecek.

Kasko ve sigorta fiyata dahil olacak

Kasko ve sigorta güvenceleri, kiralama bedeline dahil edilerek, kiracının sigorta ve kaskodan yararlanma hakkının, ek bir ücret veya şarta bağlanamaması sağlanacak. Kiralama işletmelerine, hasar ve arıza durumlarında kiracının her an kolayca ulaşabilmesi için iletişim imkanı sunma, sürekli ve erişilebilir bir bildirim altyapısı oluşturma yükümlülüğü getirilecek.

