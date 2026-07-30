Araç muayenesinde 20 yıllık yeni dönem başlıyor: TÜVTÜRK gidiyor TURKA geliyor

Bakan Uraloğlu ile Özelleştirme İdaresi Başkanı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek törende, ihaleyi kazanan MOI OGG ortaklığı tarafından kurulan TURKA ile imtiyaz sözleşmeleri imza altına alınacak. Yeni dönemde hem hizmet altyapısı genişletilecek hem de dijital teknolojilerle desteklenen yeni bir araç muayene sistemi devreye alınacak.
İstasyon sayısı 352'ye yükselecek
Yeni dönemde vatandaşların araç muayene hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amacıyla istasyon kapasitesi artırılacak. Halihazırda 219 sabit ve 102 seyyar olmak üzere toplam 321 noktada sunulan hizmetler, 249 sabit ve 103 seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacak.
Bunun yanında 900 yeni muayene hattı kurulması planlanıyor. Büyükşehirlerde ihtiyaç doğrultusunda 8 kanallı muayene istasyonları hizmete alınacak. Ayrıca motosiklet kullanıcıları için yalnızca iki tekerlekli araçlara hizmet verecek özel muayene istasyonları da kurulacak.
Muayenede yapay zeka desteği
Bunun yanı sıra yeni nesil muayene hatlarında yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri, lazer tarayıcılar ve otomatik kusur tespit sistemleri görev alacak.
Yapay zeka destekli görüntü işleme sistemi araçlardaki kusurları hassas şekilde tespip edebilecek. Lazer tarayıcılar ise kaporta, şasi ve diğer mekanik aksamın kontrolünü otomatik gerçekleştirecek. Hızlı veri analitiğiyle çalışan otomatik kusur tespit sistemi ise muayene sürelerini ve istasyonlardaki bekleme sürelerini azaltmayı hedefleyecek.
Yeni sistem kapsamında elektrikli araçlara özel testler uygulanacak, araçlardaki gelişmiş sürüş güvenliği sistemleri de muayene kapsamına alınacak.
Kredi kartı komisyonu kaldırılıyor
Yeni uygulamanın araç sahiplerine sağlayacağı en dikkat çekici değişikliklerden biri de ödeme tarafında yaşanacak. Bakan Uraloğlu, 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni imtiyaz döneminde kredi kartıyla yapılacak araç muayene ödemelerinde herhangi bir kredi kartı komisyonu alınmayacağını açıkladı.
2,2 milyar dolarlık yatırım yapılacak
Yeni araç muayene sistemi için toplam 2,2 milyar dolarlık yatırım planlanıyor. Bu kapsamda 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı bedelinin finansmanı tamamlanırken buna ek olarak 500 milyon dolarlık teknoloji ve istasyon yatırımı gerçekleştirilecek. Grup ayrıca yeni dönemde yaklaşık 4.500 kişilik istihdam oluşturmayı hedefliyor. Kurulacak istasyonların ihtiyaç halinde afet ve acil durumlarda sahra hastanesi olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanacağı belirtildi.Kaynakça https://www.haberturk.com/ekonomi/arac-muayenesinde-yeni-donem-3902144 https://www.cnbce.com/otomotiv/arac-muayenesinde-20-yillik-donem-kapaniyor-kart-komisyonu-bitiyor-yapay-zeka-geliyor-g34092 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: