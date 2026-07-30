Araç muayenesinde 20 yıllık yeni dönem başlıyor: TÜVTÜRK gidiyor TURKA geliyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde 20 yıllık yeni imtiyaz dönemine geçiş yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027-2047 dönemini kapsayan araç muayene hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinin Ankara'da imzalanacağını açıkladı. Böylece yaklaşık 20 yıldır devam eden TÜVTÜRK dönemi sona erecek. Hizmetler ise 15 Ağustos 2027 itibarıyla TURKA markasıyla yürütülecek.

Bakan Uraloğlu ile Özelleştirme İdaresi Başkanı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek törende, ihaleyi kazanan MOI OGG ortaklığı tarafından kurulan TURKA ile imtiyaz sözleşmeleri imza altına alınacak. Yeni dönemde hem hizmet altyapısı genişletilecek hem de dijital teknolojilerle desteklenen yeni bir araç muayene sistemi devreye alınacak.

İstasyon sayısı 352'ye yükselecek

Yeni dönemde vatandaşların araç muayene hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amacıyla istasyon kapasitesi artırılacak. Halihazırda 219 sabit ve 102 seyyar olmak üzere toplam 321 noktada sunulan hizmetler, 249 sabit ve 103 seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacak.

Bunun yanında 900 yeni muayene hattı kurulması planlanıyor. Büyükşehirlerde ihtiyaç doğrultusunda 8 kanallı muayene istasyonları hizmete alınacak. Ayrıca motosiklet kullanıcıları için yalnızca iki tekerlekli araçlara hizmet verecek özel muayene istasyonları da kurulacak.

Muayenede yapay zeka desteği

Tam Boyutta Gör Yeni dönemde araç muayene süreçlerinde dijitalleşme sağlanacak. İstasyonlarda süspansiyon test cihazları, elektronik boyut ölçüm sistemleri, otomatik plaka tanıma altyapısı ve ilerleyen süreçte OBD cihazları kullanılmaya başlanacak.

Bunun yanı sıra yeni nesil muayene hatlarında yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri, lazer tarayıcılar ve otomatik kusur tespit sistemleri görev alacak.

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Yapay zeka destekli görüntü işleme sistemi araçlardaki kusurları hassas şekilde tespip edebilecek. Lazer tarayıcılar ise kaporta, şasi ve diğer mekanik aksamın kontrolünü otomatik gerçekleştirecek. Hızlı veri analitiğiyle çalışan otomatik kusur tespit sistemi ise muayene sürelerini ve istasyonlardaki bekleme sürelerini azaltmayı hedefleyecek.

Yeni sistem kapsamında elektrikli araçlara özel testler uygulanacak, araçlardaki gelişmiş sürüş güvenliği sistemleri de muayene kapsamına alınacak.

Kredi kartı komisyonu kaldırılıyor

Yeni uygulamanın araç sahiplerine sağlayacağı en dikkat çekici değişikliklerden biri de ödeme tarafında yaşanacak. Bakan Uraloğlu, 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni imtiyaz döneminde kredi kartıyla yapılacak araç muayene ödemelerinde herhangi bir kredi kartı komisyonu alınmayacağını açıkladı.

2,2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Yeni araç muayene sistemi için toplam 2,2 milyar dolarlık yatırım planlanıyor. Bu kapsamda 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı bedelinin finansmanı tamamlanırken buna ek olarak 500 milyon dolarlık teknoloji ve istasyon yatırımı gerçekleştirilecek. Grup ayrıca yeni dönemde yaklaşık 4.500 kişilik istihdam oluşturmayı hedefliyor. Kurulacak istasyonların ihtiyaç halinde afet ve acil durumlarda sahra hastanesi olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanacağı belirtildi.

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Araç muayenesinde 20 yıllık TURKA dönemi başlıyor

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