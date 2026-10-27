Ağaca ve direğe çarpıp devrildi, hava yastıkları açılmadı: Xpeng’den açıklama

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çin’de bir Xpeng X9 sahibinin yaşadığı kaza, aracın hava yastıklarının açılmaması nedeniyle gündeme oturdu. 15 Ekim’de gerçekleşen kazada yedi koltuklu elektrikli MPV ağır hasar aldı. Araçta bulunanların yaralanmadığı olayın ardından sigorta şirketi, inceleme sonucunda aracın onarılamayacağına karar vererek hurdaya ayrılmasını önerdi.

Araç sahibi, hasarın boyutuna rağmen hava yastıklarının açılmamasını sorgularken Xpeng, çarpışmanın sistemin devreye girme koşullarını karşılamadığını savundu.

Kaldırıma çarptı, ağaç ve direğe vurup devrildi

Haberde aktarılan bilgilere göre sürücü, X9 ile ilerlerken önce kaldırıma çarptı. Ardından kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bir ağaca ve elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada aracın ön bölümü ağır şekilde ezildi.

X9’u iki yıl önce yaklaşık 500 bin yuana (74 bin dolar) satın aldığını belirten Liu, kimsenin yaralanmamasını şans olarak değerlendiriyor. Ancak bu kadar ağır hasarla sonuçlanan bir kazada hava yastıklarının açılmamasının kendisinde güven kaybına yol açtığını söylüyor.

Araç sahibinin temel sorusu, bu olayda devreye girmeyen hava yastıklarının hangi koşullarda açılacağı.

Xpeng: Tetikleme eşiğine ulaşılmadı

Tam Boyutta Gör Xpeng, gönderdiği yazılı yanıtta araç verileri ve sürüş görüntülerini incelediğini açıkladı. Şirketin değerlendirmesine göre araç, kaza sırasında sürücü tarafından manuel olarak kullanılıyordu.

Marka, sürücünün çarpışmadan önce gaz pedalına basmayı sürdürdüğünü ve direksiyonu sert biçimde çevirdiğini belirtti. Hava yastıklarının açılmamasını ise çarpışmanın sensörlerin tetikleme eşiğine ulaşmamasıyla açıkladı.

Bununla birlikte bu açıklama, şirketin kendi incelemesine dayanıyor. Bağımsız bir teknik incelemenin sonucu henüz paylaşılmış değil. Xpeng, araç sahibinin üçüncü taraf incelemesi talebine saygı duyacağını ve sonraki süreçte iş birliği yapacağını bildirdi.

X9 daha önce süspansiyon sorunuyla gündeme gelmişti

Xpeng’in ilk MPV modeli olan X9, 1 Ocak 2024’te tamamen elektrikli ve yedi koltuklu olarak Çin’de satışa sunuldu. Marka, Kasım 2025’te ürün gamına menzil uzatıcılı X9 EREV versiyonlarını da ekledi.

Haziran ayında küresel teslimatlarının 60 bin adedi aştığı açıklanan X9, aynı dönemde sıcak havalarda yaşanan havalı süspansiyon sorunlarıyla da gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, aracın bir tarafının veya gövdesinin tamamının aniden alçaldığını bildirdi. Xpeng, bu şikayetlerin ardından özür diledi ve geri çağırma süreci başlattı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Araç pert oldu, hava yastıkları açılmadı: Xpeng’den yanıt

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: