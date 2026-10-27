Ağaca ve direğe çarpıp devrildi, hava yastıkları açılmadı: Xpeng’den açıklama

Araç sahibi, hasarın boyutuna rağmen hava yastıklarının açılmamasını sorgularken Xpeng, çarpışmanın sistemin devreye girme koşullarını karşılamadığını savundu.
Kaldırıma çarptı, ağaç ve direğe vurup devrildi
X9’u iki yıl önce yaklaşık 500 bin yuana (74 bin dolar) satın aldığını belirten Liu, kimsenin yaralanmamasını şans olarak değerlendiriyor. Ancak bu kadar ağır hasarla sonuçlanan bir kazada hava yastıklarının açılmamasının kendisinde güven kaybına yol açtığını söylüyor.
Araç sahibinin temel sorusu, bu olayda devreye girmeyen hava yastıklarının hangi koşullarda açılacağı.
Xpeng: Tetikleme eşiğine ulaşılmadı
Marka, sürücünün çarpışmadan önce gaz pedalına basmayı sürdürdüğünü ve direksiyonu sert biçimde çevirdiğini belirtti. Hava yastıklarının açılmamasını ise çarpışmanın sensörlerin tetikleme eşiğine ulaşmamasıyla açıkladı.
Bununla birlikte bu açıklama, şirketin kendi incelemesine dayanıyor. Bağımsız bir teknik incelemenin sonucu henüz paylaşılmış değil. Xpeng, araç sahibinin üçüncü taraf incelemesi talebine saygı duyacağını ve sonraki süreçte iş birliği yapacağını bildirdi.
X9 daha önce süspansiyon sorunuyla gündeme gelmişti
Xpeng’in ilk MPV modeli olan X9, 1 Ocak 2024’te tamamen elektrikli ve yedi koltuklu olarak Çin’de satışa sunuldu. Marka, Kasım 2025’te ürün gamına menzil uzatıcılı X9 EREV versiyonlarını da ekledi.
Haziran ayında küresel teslimatlarının 60 bin adedi aştığı açıklanan X9, aynı dönemde sıcak havalarda yaşanan havalı süspansiyon sorunlarıyla da gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, aracın bir tarafının veya gövdesinin tamamının aniden alçaldığını bildirdi. Xpeng, bu şikayetlerin ardından özür diledi ve geri çağırma süreci başlattı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
tuhaf