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    İkinci el araç satışında “6 ay 6 bin km” kuralı 2027'ye kadar uzatıldı

    Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kuralı ile ilan kısıtlamasını 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Denetimler ve yaptırımların süreceğinin altı çizildi.

    Araç satışında 6 ay 6 bin km kuralı 2027'ye kadar uzatıldı Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv piyasasında fiyat istikrarını korumak, spekülatif fiyat artışlarını önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla uygulanan "6 ay 6 bin kilometre" düzenlemesi ile ilan kısıtlaması uygulamasının süresini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattığını açıkladı.

    Bakanlığın açıklamasına göre, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması, stokçuluk faaliyetlerinin önlenmesi ve tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirler uygulanmaya devam edecek. Bakanlık, kurallara aykırı hareket eden kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin de aynı kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

    Düzenlemeler neleri kapsıyor?

    Yürürlükte bulunan "6 ay 6 bin kilometre" düzenlemesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin otomobil, motosiklet ve arazi taşıtlarını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve 6 bin kilometreyi doldurmadan doğrudan veya dolaylı şekilde pazarlamasını ya da satmasını engelliyor.

    Bunun yanında uygulanan ilan kısıtlaması ise ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan verilerek pazarlanmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

    Milyonlarca liralık ceza kesildi

    Ticaret Bakanlığı, bugüne kadar yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden işletmelere önemli tutarda idari para cezaları uygulandığını açıkladı. Buna göre, "6 ay 6 bin kilometre" düzenlemesine aykırı hareket eden yetkili bayiler ve oto galerilere toplam 54 milyon TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon TL idari para cezası kesildi.

    Açıklamada bir takvim yılı içinde yetki belgesi olmadan üç veya daha fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan gerçek ve tüzel kişilerin de düzenleme kapsamındaki aykırı satışlarının noterler tarafından engellenmeye devam edeceği belirtildi.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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