Araç tescilinde yeni dönem: Kağıt devri bitti, yazılım şartı geldi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, motorlu araçların tip onayı ve tescil süreçlerinde dijital dönüşümü hızlandıracak önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte motorlu araçlar, römorklar ve bunlara ait aksam, sistem ile ayrı teknik üniteler için düzenlenen uygunluk belgeleri artık elektronik ortamda hazırlanabilecek.

Uygunluk belgeleri artık dijital olacak

24 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", elektronik uygunluk belgesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Yeni düzenlemeye göre imalatçılar, elektronik ortamda oluşturulan uygunluk belgelerini Araç Sicil ve Tescil Sistemi üzerinden Türkiye Noterler Birliği'ne iletecek. Böylece araç tescil sürecinde kullanılan uygunluk belgelerinin fiziksel evrak yerine dijital ortamda işlenmesi mümkün hale gelecek.

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Dijital belgelerin teknik yapısı, tüm sistemlerin hatasız okuyabilmesi için Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) adı verilen standart bir şema ilkelerine göre hazırlanacak. İmalatçılar, uygunluk belgesi bilgilerini elektronik ortamda iletirken güvenli bir yerel web bağlantısı kullanacak. Ayrıca veri aktarımında Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen standartlaştırılmış araç bilgisi formatı esas alınacak.

Yazılımı eksik araca geçit yok

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise yazılım güncellemelerine ilişkin oldu. 7 Temmuz 2026'dan itibaren, tam araç olarak üretilen M ve N kategorisindeki araçların, yönetmelikte yer alan yazılım güncellemesi şartlarını karşılamaması halinde tescil edilmesi, piyasaya arz edilmesi veya hizmete alınması mümkün olmayacak.

Aynı tarihten itibaren O kategorisindeki araçların da yazılım güncellemesi hükümlerine uyum sağlamaması durumunda imal edilmeleri yasaklanacak.

Düzenleme, Avrupa Birliği'nin GSR II güvenlik mevzuatı kapsamında zorunlu hale gelen yazılım güncelleme yönetimi gereklilikleriyle uyum sürecinin bir parçası konumunda. GSR II, araçlarda siber güvenlik ve yazılım güncellemelerini de zorunlu kılmakta.

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