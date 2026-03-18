    Araçlara multimedya yasağının ardından şimdi de telefon tutacağı yasağı geliyor

    Araç içi multimedya ekranlarının ardından telefon tutucularına da 21 bin TL para cezası geliyor. Yeni yönetmelikle sürücünün görüş alanına giren telefon tutacaklarına yaptırım uygulanacak.

    İçişleri Bakanlığı, araçlarda görüş ve kullanım alanına giren multimedya cihazlarına yasak getirmişti. Şimdi bir yasak da telefon tutucularına geliyor. Hazırlıkları süren yeni yönetmelikle birlikte, sürücünün görüş açısına yerleştirilen telefon tutucularına ciddi yaptırımlar uygulanması planlanıyor.

    21 bin TL ceza yolda

    Multimedya ekranlarının nerede konumlandırılması hakkında kafa karışıklığı yaşanmasının ardından İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlamış ve bu konuyla ilgili yeni bir yönetmelik hazırlanacağını duyurmuştu. Yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemeyle sürücülerin ön cama veya torpido üstüne, sürücünün doğrudan görüş hizasına konumlandırılan telefon tutucuları yasak kapsamına alınacak. Bu kurala uymayan sürücülere 21 bin TL idari para cezası uygulanacak ve aracı 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

    Hangi araç içi telefon tutucuları yasak?

    Yetkililerden alınan bilgilere göre ön cama veya göğüs üstüne takılan telefon tutacakları yasaklanacak. Cam hizasını aşmayacak şekilde havalandırma ızgalarına ve orta konsol bölgesine takılan telefon tutacakları serbest olacak. Neredeki telefon tutacaklarının yasaklanacağına dair kesin bilgi ise yönetmelik yayımlandığında belli olacak.

    Multimedya yasağında olduğu gibi bu düzenlemenin temel amacı da, sürüş sırasında dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek trafik güvenliğini artırmak olacak. Yeni yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Yeni yönetmelik yayımlanana kadar telefon tutuculara ve multimedya ekranlara ceza uygulanmayacak.

    HABERİN ETİKETLERİ
    trafik cezası, içişleri bakanlığı ve
    telefon tutacağı Teknoloji Haberleri Yaşam
