Araçlarda telefon tutucu ve koku yasağı hakkında resmi açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki araçlarda görüş açısına giren telefon tutucu ve ön cama trafik cezaları kesildiği iddia edilmişti. “Araçlarda telefon tutucu yasak mı?” sorusuna resmi yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada mevcut düzenlemeler çarpıtılarak “araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı” iddialarıyla endişe ve algı oluşturulduğu fakat bu konuyla ilgili yeni yönetmeliğin hazırlık çalışmaları devam ettiği ancak henüz kesinleşmiş bir karar olmadığı vurgulandı.

Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir.

Yeni yönetmelik yolda

Hazırlanacak yeni yönetmelikle sürücünün görüş hizasını engelleyen multimedya cihaz, telefon tutucu ve araç aksesuarları hakkındaki hususlar netleşecek. Bu yönetmeliğin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

