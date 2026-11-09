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    Araçlarla yollar haberleşecek: Ankara’ya 247 km’lik akıllı koridor

    Ankara’da bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinin test edileceği 247 km'lik akıllı ulaşım koridoru planlanıyor. Projede araçların yol altyapısı ve kontrol merkezleriyle haberleşmesi hedefleniyor.

    Araçlarla yollar haberleşecek: Ankara’ya 247 km'lik akıllı yol Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) kapsamında Ankara’da oluşturulması planlanan yeni koridorun proje çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Çalışmayla bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesi ve uygulanması amaçlanıyor.

    Hangi yolları kapsayacak?

    Toplam 247 kilometrelik koridor, 166 kilometrelik Ankara Çevre Otoyolu, 22 kilometrelik Gölbaşı-Oğulbey ve 59 kilometrelik Polatlı kesimlerinden oluşacak. Böylece Polatlı-Gölbaşı-Ankara Çevre Yolu güzergahında akıllı ulaşım altyapısı ile haberleşme sistemlerinin birlikte çalışması sağlanacak.

    K-AUS, araçların yol kenarındaki üniteler ve kontrol merkezleriyle veri alışverişi yapmasına dayanıyor. Bu iletişim altyapısının trafik güvenliğini, seyahat konforunu ve ulaşım verimliliğini artırması hedefleniyor. Ankara projesi de araç-altyapı ve araç-merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunacak.

    İstanbul’daki 5G destekli testlerin kapsamı genişliyor

    Türkiye’nin ilk K-AUS test ve uygulama koridoru, Hasdal-İstanbul Havalimanı arasındaki yaklaşık 40 kilometrelik güzergahta hayata geçirilmişti. Bu alanda 5G destekli akıllı ulaşım teknolojileri ve araçların altyapıyla haberleşmesini sağlayan sistemler test ediliyor.

    Ankara’daki çalışma, K-AUS projesinin ikinci fazı olarak değerlendiriliyor. İstanbul’da elde edilen deneyimlerin yeni koridora aktarılması planlanırken, Ankara projesinin devreye alınacağı tarih henüz açıklanmadı.

    Bakanlık, mevcut yol ağında da kameralar, araç ve olay algılama sistemleri, meteorolojik bilgi istasyonları ve değişken mesaj işaretlerinden yararlanıyor. Ankara’daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi ile bölgesel merkezler üzerinden yol ve trafik durumu anlık takip ediliyor.

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