Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Aralık ayında dijital platformlar ve televizyon ekranları birbirinden iddialı yapımlarla ısınacak. HBO yapımı merakla beklenen yeni Harry Potter dizisi 25 Aralık'ta izleyiciyle buluşurken, Netflix'in yerli yapımı Sonra Gözler Görür de bu ay öne çıkıyor. Ayrıca Only Murders in the Building ve Emily in Paris gibi fenomen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönüyor. Dizi severler için Aralık ayı oldukça hareketli ve keyifli geçecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Aralık ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Aralık Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Aralık ayında Only Murders in the Buildingve Emily in Paris gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Harry Potter ve Pride & Prejudice gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Aralık ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ Harry Potter

Tam Boyutta Gör TV tarafında Aralık ayının tabii ki HBO'nun Harry Potter dizisi olacak. En azından beklentiler bu yönde. Dizinin bu beklentileri karşılayıp karşılamadığını 25 Aralık'ta başladığında göreceğizç

Tür : Fantastik, Macera

: Fantastik, Macera Platform : HBO / HBO Max

: HBO / HBO Max Yayın Tarihi: 25 Aralık

Dizinin her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu yüzden ilk sezon da Harry Potter ve Felsefe Taşı'na, yani serinin ilk kitabına odaklanıyor. Daha önce sinemada izlediğimiz bu hikâyeyi, bu kez daha detaylı şekilde görme şansı yakalayacağız.

2️⃣ Sonra Gözler Görür

Tür : Gizem, Suç, Drama

: Gizem, Suç, Drama Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 17 Aralık

Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Sonra Gözler Görür, çocukluğunun geçtiği Yenibelde kasabasına yıllar sonra geri dönen ünlü bir gazetecinin, genç bir kadının esrarengiz ölümünün peşine düşmesini konu alıyor. Araştırma derinleştikçe kasabanın yıllardır halı altına süpürülen sırları birer birer gün yüzüne çıkarken, gazeteci de kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Sonra Gözler Görür'ün oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Okan Yalabık, Mert Fırat, Uğur Aslan, Serkan Keskin, Cem Yiğit Üzümoğlu gibitelevizyon dünyasından tanıdığımız pek çok ünlü isim yer alıyor.

3️⃣ Aşk ve Gurur (Pride and Prejudice)

Tam Boyutta Gör Aralık ayında Netflix'te izleyeceğimiz bir diğer roman uyarlaması da Pride and Predudice olacak.

Tür : Drama, Romantik, Tarihi

: Drama, Romantik, Tarihi Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 3 Aralık

Jane Austen’ın sevilen romanının sayfaları, senarist Dolly Alderton'ın uyarlamasıyla aşk, özlem ve ilk izlenimler üzerine altı bölümlük bir dizi olarak hayat buluyor. Aşk ve Gurur'da Elizabeth Bennet'i Emma Corrin, Bay Darcy'yi Jack Lowden ve Bayan Bennet'i ise Oscar ödüllü Olivia Colman canlandırıyor.

4️⃣ Frisco King

Tam Boyutta Gör Tulsa King'in yan dizisi olarak ortaya çıkan Frisco King'de usta oyuncu Samuel L. Jackson yaşlı bir gangstere hayat veriyor.

Tür : Suç

: Suç Platform : Paramount+

: Paramount+ Yayın Tarihi: 18 Aralık

Tulsa King'in 3. sezonunda tanıştığımız eski mafya tetikçisi Russell Lee Washington Jr.'ın Teksas'ın Frisco kasabasındaki yeni hikâyesini konu alıyor. Dwight Manfredi'yi öldürme emrine karşı geldikten sonra Frisco'ya yerleşen Lee, kusursuz görünen bu Amerikan banliyösünün altında gizlenen yeraltı dünyasını keşfederek ufak çaplı yasa dışı işleri büyük bir suç imparatorluğuna dönüştürmeye girişiyor.

5️⃣ Only Murders in the Building 6. sezon

Tam Boyutta Gör Emmy ödüllü komedi dizisi Only Murders in the Building, Aralık ayında 6. sezonuyla ekranlara dönecek.

Tür : Komedi, Gizem

: Komedi, Gizem Platform : Disney+ / Hulu

: Disney+ / Hulu Yayın Tarihi: 8 Aralık

"Only Murderrs in London" adıyla izleyicilere sunulacak olan bu yeni sezonda ana karakterlerimiz Londra'nın yolunu tutuyor.

6️⃣ Emily in Paris 6. sezon

Tam Boyutta Gör Aralık ayında yeni sezonuyla ekranlara dönecek bir diğer sevilen dizi de Emily in Paris olacak. Emily, bu final sezonuyla birlikte ekranlara veda edecek.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 24 Aralık

Beşinci sezonun sonunda İtalyan sevgilisi Marcello ile yollarını ayırarak Paris'e dönen Emily, yeni sezonda hayatında nasıl bir yol izleyeceğine karar vermeye çalışacak. Gabriel'in Yunanistan'dan gönderdiği davet, ikili arasında yeni bir yakınlaşmanın kapısını aralarken Emily bir yandan da kariyerini ve özel hayatını şekillendirecek önemli kararlarla karşı karşıya kalacak.

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7️⃣ Trinity

Tam Boyutta Gör Aralık ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer dizi de politik gerilim türündeki Trinity olacak.

Tür : Politik Gerilim, Drama

: Politik Gerilim, Drama Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 1 Aralık

Kahraman bir deniz subayı, savunma bakanıyla yeni bir bağlantı kurar ve bakanın küresel bir tehditle ilişkisini ortaya çıkarabilecek bir dizi sırrı açığa çıkarır. Başrollerde Gugu Mbatha-Raw ve Richard Madden var.

8️⃣ Ted: The Animated Series

Tam Boyutta Gör Animasyon tarafında Aralık ayının öne çıkan dizisi, aynı adlı film serisini animasyon dünyasına taşıyan Ted: The Animated Series olacak.

Tür : Animasyon, Komedi

: Animasyon, Komedi Platform : Peacock

: Peacock Yayın Tarihi: 17 Aralık

Seth MacFarlane'in (Family Guy) yaratıcısı olduğu dizi, Ted 2 filminin 12 yıl sonrasında geçiyor ve artık evlenip çocuk sahibi olan, üstelik kapı komşusu olarak yaşayan Ted ile John'un yetişkinlik hayatının zorluklarıyla başa çıkma çabasını konu alıyor. İkili bir yandan aile babası sorumlulukları ve sıradan işleriyle uğraşırken, diğer yandan birbirlerinin kötü fikirlerini körükleyerek seriden alışık olduğumuz o sınır tanımayan mizahı sürdürüyor.

9️⃣ Bad Monkey 2. sezon

Tam Boyutta Gör 2024 yılında yayınlanan ilk sezonuyla beğeni kazanan Apple dizisi Bad Monkey, Aralık ayında 2. sezonuyla geri dönüyor.

Tür : Suç, Komedi

: Suç, Komedi Platform : Apple TV

: Apple TV Yayın Tarihi: 2 Aralık

Yeni sezonda Yancy (Vince Vaughn), Florida'nın en önemli arabulucularından birinin cinayetine tanık oluyor. Cinayeti araştırmak için hırslı bir eyalet savcısıyla birlikte çalışmaya başlayan Yancy, kendisini rakip suç örgütleri arasındaki bir çatışmanın ortasında buluyor. Yeni sezonda John Malkovich ve Yvonne Strahovski gibi isimler de oyuncu kadrosuna katılırken Natalie Martinez, Charlotte Lawrence ve John Ortiz ilk sezondaki rollerine geri dönüyor.

🔟 Unaccustomed Earth

Pulitzer ödüllü yazar Jhumpa Lahiri'nin kısa öykülerden oluşan popüler kitabı Unaccustomed Earth, Netflix tarafından diziye uyarlandı. Başrolde Freida Pinto (Slumdog Millionaire) var.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 17 Aralık

Unaccustomed Earth, varlıklı Hint-Amerikan ailelerin yaşadığı bir Amerikan kasabasında geçiyor. Hikâye, beş yıl boyunca Hindistan'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Cambridge'e dönen Parul'un (Freida Pinto) etrafında şekilleniyor. Üniversite yıllarında babasının isteği üzerine aşkından vazgeçen Parul, yeniden karşılaştığı Amit Mukherjee ile eski aşkını canlandırıyor. Ancak ikilinin yeniden yakınlaşması, birbirini yakından tanıyan bu topluluk içindeki dengeleri altüst ediyor.

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Aralık ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi

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