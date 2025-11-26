Aralık ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Önümüzdeki ay, hem sinemalarda hem de dijital platformlarda dikkat çekici filmlerin çıkışına sahne olacak. Bir yandan Avatar 3 gibi gişe rekorları kırabilecek bir film vizyona girerken, diğer yandan Sentimental Value ve Jay Kelly gibi ödül sezonunda adından söz ettiren yapımlar izleyicilerle buluşacak.
Aralık Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Aralık ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Aralık ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash)
- Tür: Bilim-kurgu, Macera
- Yönetmen: James Cameron
- Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
- Çıkış Tarihi: 19 Aralık / Vizyon
Avatar 2'de su halkına odaklanan Cameron, bu kez sinemaseverleri Pandora’nın Ateş Halkı ile tanıştıracak. Film, Sully ailesinin yeni bir yerleşim yeri arayışını ve Ateş Halkı ile yaşadıkları ilk teması konu alıyor. Pandora’nın şu ana kadar görülmeyen yüzünü gözler önüne serecek olan Ateş ve Kül'de Sam Worthington, Zoe Saldaña ve Sigourney Weaver önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor.
2️⃣ Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
- Tür: Gizem, Suç
- Yönetmen: Rian Johsnon
- Oyuncular: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny
- Gösterim Tarihi: 12 Aralık / Netflix
Serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanıyor. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, Knives Out 3'te de yeni bir davayı çözmeye çalışıyor. Bu yeni gizemin merkezinde, küçük bir kasabanın kilisesinde işlenen cinayet yer alıyor. Blanc, bu gizemi çözmek için genç bir rahiple iş birliği yapıyor.
3️⃣ Manevi Değer (Sentimental Value)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Joachim Trier
- Oyuncular: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning
- Gösterim Tarihi: 26 Aralık / Vizyon
Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen Manevi Değer, uzun süredir görüşmedikleri babalarıyla yüzleşen iki kız kardeşin hikâyesini anlatıyor. Yönetmenin önceki filmi Dünyanın En Kötü İnsanı'nda olduğu gibi, Manevi Değer'in başrolünde de Renate Reinsve yer alıyor. Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas ve Elle Fanning ise oyuncu kadrosunun öne çıkan diğer isimleri.
4️⃣ Jay Kelly
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: Noah Baumbach
- Oyuncular: Goerge Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough
- Gösterim Tarihi: 5 Aralık / Netflix
Filmde George Clooney, ünlü bir Hollywood yıldızı olan Jay Kelly'ye hayat veriyor. Jay, hem bugün olduğu yeri hem de geçmişini gözden geçireceği bir kendini keşfetme yolculuğuna çıkarken, uzun yıllardır yanından ayrılmayan menajeri Roy bu yolculukta da onu yalnız bırakmıyor.
5️⃣ Amrum
- Tür: Drama
- Yönetmen: Fatih Akın
- Oyuncular: Diane Kruger, Matthias Schweighöfer, Laura Tonke
- Gösterim Tarihi: 5 Aralık / Vizyon
Amrum Adası, 1945 Baharı. Savaşın son günlerinde 12 yaşındaki Nanning, annesinin aileyi doyurmasına yardımcı olmak için tehlikeli denizde fok avlar, geceleri balığa çıkar ve yakındaki çiftlikte çalışır. Zorluklara rağmen, güzel ve rüzgarlı adadaki hayat neredeyse bir cennet gibidir. Ama barış nihayet geldiğinde, daha derin bir tehdidi ortaya çıkarır: düşman, hayal ettiğinden çok daha yakındır.
6️⃣ Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Kaouther Ben Hania
- Gösterim Tarihi: 19 Aralık / Vizyon
29 Ocak 2024. Kızılay gönüllülerine acil bir çağrı gelir. Altı yaşında bir kız çocuğu Gazze’de İsrail ateşi altında kalan bir arabanın içinde mahsur kalmış, kurtarılmak için yalvarmaktadır. Kızılay gönüllüleri telefonu kapatmaması için uğraşırken, ona bir ambulans yetiştirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Çocuğun adı Hind Rajab’dir. Bu filmdeki telefon kayıtlarındaki ses, onun gerçek sesidir.
7️⃣ Adile Naşit
- Tür: Biyografi, Drama
- Yönetmen: Çağan Irmak
- Oyuncular: Meltem Kaptan, Seda Bakan, Levent Can, Tülin Özen, Serhat Tutumluer, Bora Akkaş, Deniz Cengiz
- Gösterim Tarihi: 5 Aralık / Vizyon
Sahnenin sihirli tozunu çocuk yaşta yutmuş, kahkahasıyla nesillerin kalbine dokunmuş unutulmaz bir kadının, Adile Naşit’in yaşam öyküsü... Film, izleyiciyi 1930’lardan 1970’lere uzanan duygusal bir zaman yolculuğuna çıkarırken, tiyatro aşkıyla büyüyen küçük bir kızın zorluklarla örülü sanat ve annelik mücadelesine odaklanıyor.
8️⃣ Adresi Olmayan Ev
- Tür: Bilim-Kurgu, Drama
- Yönetmen: Hatice Aşkın
- Oyuncular: Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat
- Gösterim Tarihi: 26 Aralık / Vizyon
Alper, büyük bir suçtan suçlu bulunan herkesin toplumdan silindiği bir ülkede genç ve gelecek vadeden bir savcıdır. Ancak annesi hüküm giydiğinde, Alper bir zamanlar korumak için savaştığı kuralları sorgulamaya başlar.
9️⃣ Üzgünüm, Bebeğim (Sorry, Baby)
- Tür: Kara Komedi
- Yönetmen: Eva Victor
- Oyuncular: Eva Victor, Naomi Ackie, Louis Cancelmi, John Carroll Lynch
- Gösterim Tarihi: 12 Aralık / Vizyon
Agnes, Massachusetts kıyılarında yaşayan bir edebiyat profesörüdür. Akademide saygı duyduğu bir yazarla geçirdiği gecenin ardından hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir, ancak film bu anı göstermeyi reddeder; Esas mesele Agnes’in sessizliklerle, dostluklarla ve küçük tesadüflerle örülen sonraki yolculuğudur. Ona en çok destek veren kişi, neşesi ve sıcaklığıyla Lydie’dir (Naomi Ackie). Aralarındaki dostluk ve gündelik hayattaki ironik ayrıntılar, travmanın gölgesinde bile iyileşmeye dair ince bir umut yaratır.
🔟 Gizli Profil
- Tür: Drama
- Yönetmen: M. Caner Alper ve Mehmet Binay
- Oyuncular: Beren Saat, Yiğit Özşener, Furkan Andıç, Duygu Sarışın
- Gösterim Tarihi: 19 Aralık / Vizyon
Rengin, ülkenin en tanınmış araştırmacı gazetecilerinden biridir. Yeni yazı dizisi için büyük bir konuyu araştıran Rengin, bu kez kendi kimliğini saklaması gereken bir süreçte Zeyno ile bir anlaşma yapar. Zeyno'nun yaşam tarzı, çevresi ve dünyaya bakışı, Rengin'in alıştığı hayattan tamamen farklıdır. Bu farklılık, iki kadının arasında hem güçlü hem de kırılgan bir bağ yaratır. Başlangıçta yalnızca mesleki bir zorunluluk gibi görünen bu birliktelik, zamanla Rengin için kişisel bir yüzleşmeye dönüşür. Zeyno'nun özgür ve kontrolsüz görünen hayatı Rengin'in düzenli hayatını sarsarken, iki kadının yakınlığı da giderek derinleşir. Bu bağ, Rengin'in kariyerini ve itibarını tehlikeye atarken evliliğinde de ciddi çatlaklar oluşturur.