Yapay Zeka Özeti:
- Aralık ayı, hem sinemalarda hem de dijital platformlarda fırtına gibi esecek zengin bir vizyon takvimiyle geliyor. Özellikle 18 Aralık’ta aynı gün vizyona girecek dev yapımlar Dune 3 ve Avengers Doomsday büyük bir heyecan yaratıyor. Ayrıca Brad Pitt'li yeni David Fincher filmi ve yerli komedi 2 Aile Arasında da ayın öne çıkan diğer iddialı yapımları arasında yer alıyor. Komediden bilim kurguya kadar geniş bir yelpaze sunan bu filmler, tüm sinemaseverlere dolu dolu bir ay vaat ediyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Aralık ayı dolu dolu bir vizyon programıyla geliyor. Özellikle Dune 3 ve Avengers: Doomsday gibi iki dev yapımın aynı gün vizyona gireceği 18 Aralık, sinemaseverler için rüya gibi bir gün olacak. Tabii bunların yanı sıra gerek vizyonda, gerekse Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlarda da yeni filmler izleyicileri bekliyor olacak.
Aralık Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Önümüzdeki ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Aralık ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ Dune: Part III
- Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Denis Villeneuve
- Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson
- Çıkış Tarihi: 18 Aralık / Vizyon
Üçüncü filme kaynaklık eden Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor. Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Üçüncü filmde onlara katılan en önemli isim ise Robert Pattinson olacak.
2️⃣ Avengers: Doomsday
- Tür: Süper Kahraman, Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Russo Kardeşler
- Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal
- Çıkış Tarihi: 18 Aralık / Vizyon
Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştirecek. Marvel evreninden çok sayıda karakterin yer alacağı bu dev filmin yönetmen koltuğunda, daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler oturuyor.
3️⃣ The Further Mis-Adventures of Cliff Booth
- Tür: Drama
- Yönetmen: David Fincher
- Oyuncular: Brad Pitt, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino
- Çıkış Tarihi: 23 Aralık / Netflix
Quentin Tarantino'nun senaryosunu yazıp Fincher'a emanet ettiği film, adından da anlaşılacağı üzere Brad Pitt'in canlandırdığı Cliff Booth karakterine odaklanıyor. Daha önce bir dublör olarak karşımıza çıkan Booth'un bu kez Hollywood stüdyoları için bir tür problem çözücü olarak çalışmasını izleyeceğiz. Booth'un bu iş sırasında zaman zaman karanlık işlere de bulaşması gerekecek.
4️⃣ 2 Aile Arasında
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Ozan Açıktan
- Oyuncular: Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh
- Çıkış Tarihi: 4 Aralık / Vizyon
İlk filmin de yönetmeni olan Ozan Açıktan'ın yönettiği 2 Aile Arasında'nın başrollerinde yine Demet Evgar ve Engin Günaydın var. Oyuncu kadrosunda onlara Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt gibi isimler eşlik ediyor.
5️⃣ Her Defa (Everytime)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Sandra Wollner
- Oyuncular: Birgit Minichmayr , Lotte Shirin Keiling , Tristán López
- Çıkış Tarihi: 18 Aralık
Jessie, annesi ve kız kardeşi ile birlikte tatile çıkmak üzeredir ama öncesinde sevgilisi Lux ile buluşmak için gizlice evden kaçar. Gün doğumunu izlemek için yüksek bir binanın tepesine çıkarlar, Lux burada uyuyakaldığı sırada Jessie yanlışlıkla düşer ve hayatını kaybeder. Bu kayıptan sonra annesi Ella ve kardeşi Melli zor da olsa hayatlarına devam ederler, ta ki Lux yeniden hayatlarına girene kadar.
6️⃣ Ray Gunn
- Tür: Animasyon,
- Yönetmen: Brad Bird
- Seslendirme: Sam Rockwell, Scarlett Johansson, Tom Waits, Matt Berry, Bobby Cannavale, Alan Tudyk
- Çıkış Tarihi: 18 Aralık / Netflix
Ray Gunn, insanların ve uzaylıların bir arada yaşadığı retro-futuristik bir dünyada geçiyor. Hikâyenin merkezinde, dünyadaki son insan özel dedektif olan Raymond "Ray" Gunn yer alıyor. Ray yeni bir vakaya bakmaya başlayınca, kariyerini hatta hayatını tehdit eden büyük bir skandalın tam ortasında kalan uzaylı pop yıldızı Venus Nova'nın karmaşık dünyasına çekiliyor. Fragmandan da görüleceği üzere Ray Gunn; uçan arabalar, roket çantaları ve tehlikeli yaratıklarla dolu bir hikâyeyle bilim kurgu ve kara film (film noir) türlerini harmanlıyor.
7️⃣ The Gallerist
- Tür: Kara Komedi
- Yönetmen: Cathy Yan
- Oyuncular: Natalie Portman, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Sterling K. Brown, Daniel Brühl, Zach Galifianakis
- Çıkış Tarihi: 4 Aralık / Netflix
Filmde Natalie Portman, galerisini ayakta tutmakta zorlanan bir galeri yöneticisine hayat veriyor. Kazara işlenen cinayet sonrası galerinin ortasında kalan ceset modern bir sanat çalışması zannedilip büyük ilgi görünce, karakterimiz bu krizi fırsata dönüştürmeye karar veriyor. Ancak bu plan kısa süre içinde sarpa sarmaya başlayınca, kendisine giderek büyüyen bir kaosun içinde buluyor.
8️⃣ Sihirli Torba (The Man with the Bag)
- Tür: Komedi, Aksiyon
- Yönetmen: Adam Shankman
- Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Alan Ritchson, Awkwafina
- Çıkış Tarihi: 2 Aralık / Amazon Prime Video
Noel Baba'nın simgesi olan kırmızı torbası, kin güden asi bir elf tarafından çalınınca, Noel birdenbire tehlikeye girer. Yılın en önemli gecesi hızla yaklaşırken Noel Baba, "Yaramazlar Listesi"nden bir hırsız seçer. Bu hırsız, elflerin ve ren geyiğinin de yardımıyla, suç işleme konusunda yetenekli bir ekip kurar ve hayatlarının en beklenmedik soygununu gerçekleştirir.
9️⃣ Birdenbire (All of a Sudden)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Ryusuke Hamaguchi
- Oyuncular: Virginie Efira, Tao Okamoto, Kyôzô Nagatsuka
- Çıkış Tarihi: 25 Aralık / Vizyon
Bakımevi yöneticisi, kurumda kalan yaşlıların günlük yaşamını iyileştirmek ve onlara daha insani bakım koşulları sağlamak için çalışır. Bu sırada tanıştığı Japon oyun yazarı ise hastalığı nedeniyle hayatının son dönemindedir. Film, iki kadının yakınlaşmasını, birinin bakım koşullarını değiştirme çabası ve diğerinin ölümle yüzleşmesi üzerinden anlatır.
🔟 Bir Arada Yalnız
- Tür: Drama
- Yönetmen: Ali Vatansever
- Oyuncular: Fatih Al, Esra Kızıldoğan, Onur Gözeten
- Çıkış Tarihi: 4 Aralık / Vizyon
19 yaşındaki İzzet, gerçek dünyadan uzaklaşarak sanal dünyada kendisine başka bir hayat kurarken, annesi Reyhan ve babası Abdi de yaşadıkları çaresizliği kendi yöntemleriyle aşmaya çalışıyor. İzzet’in çevrimiçi dünyada tanıştığı bir kız arkadaşını eve davet etmesiyle ailenin hayatı beklenmedik bir yöne evriliyor. Baba ve oğulun çıktığı yolculuk ise üçünün de hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli