Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Aralık ayı, hem sinemalarda hem de dijital platformlarda fırtına gibi esecek zengin bir vizyon takvimiyle geliyor. Özellikle 18 Aralık’ta aynı gün vizyona girecek dev yapımlar Dune 3 ve Avengers Doomsday büyük bir heyecan yaratıyor. Ayrıca Brad Pitt'li yeni David Fincher filmi ve yerli komedi 2 Aile Arasında da ayın öne çıkan diğer iddialı yapımları arasında yer alıyor. Komediden bilim kurguya kadar geniş bir yelpaze sunan bu filmler, tüm sinemaseverlere dolu dolu bir ay vaat ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Aralık ayı dolu dolu bir vizyon programıyla geliyor. Özellikle Dune 3 ve Avengers: Doomsday gibi iki dev yapımın aynı gün vizyona gireceği 18 Aralık, sinemaseverler için rüya gibi bir gün olacak. Tabii bunların yanı sıra gerek vizyonda, gerekse Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlarda da yeni filmler izleyicileri bekliyor olacak.

Aralık Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Önümüzdeki ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Aralık ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ Dune: Part III

Tam Boyutta Gör Denis Villeneuve, önümüzdeki ay çıkacak Dune: Part III ile beğeni kazanan Dune üçlemesini tamamlayacak.

Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera

: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera Yönetmen : Denis Villeneuve

: Denis Villeneuve Oyuncular : Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson

: Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson Çıkış Tarihi: 18 Aralık / Vizyon

Üçüncü filme kaynaklık eden Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor. Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Üçüncü filmde onlara katılan en önemli isim ise Robert Pattinson olacak.

2️⃣ Avengers: Doomsday

Tam Boyutta Gör Son dönemde epey ivme kaybeden Marvel, son yıllarda hazırladığı en heyecan verici proje olan Avengers: Doomsday ile eski başarılı günlerine dönmeyi hedefliyor.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon, Macera

: Süper Kahraman, Aksiyon, Macera Yönetmen : Russo Kardeşler

: Russo Kardeşler Oyuncular : Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal

: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal Çıkış Tarihi: 18 Aralık / Vizyon

Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştirecek. Marvel evreninden çok sayıda karakterin yer alacağı bu dev filmin yönetmen koltuğunda, daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler oturuyor.

3️⃣ The Further Mis-Adventures of Cliff Booth

Tam Boyutta Gör Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time in Hollywood'a bir devam filmi geliyor. Ancak bu kez yönetmen koltuğunda Tarantino değil bir diğer ünlü yönetmen olan David Fincher oturuyor. Başrolde ise yine Brad Pitt var.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : David Fincher

: David Fincher Oyuncular : Brad Pitt, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino

: Brad Pitt, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino Çıkış Tarihi: 23 Aralık / Netflix

Quentin Tarantino'nun senaryosunu yazıp Fincher'a emanet ettiği film, adından da anlaşılacağı üzere Brad Pitt'in canlandırdığı Cliff Booth karakterine odaklanıyor. Daha önce bir dublör olarak karşımıza çıkan Booth'un bu kez Hollywood stüdyoları için bir tür problem çözücü olarak çalışmasını izleyeceğiz. Booth'un bu iş sırasında zaman zaman karanlık işlere de bulaşması gerekecek.

4️⃣ 2 Aile Arasında

Tam Boyutta Gör Yerli filmler açısından Aralık ayının öne çıkan yapımı, 2017 yapımı Aile Arasında'nın devam filmi olacak. İşin başında yine Gülse Birsel var.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Ozan Açıktan

: Ozan Açıktan Oyuncular : Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh

: Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh Çıkış Tarihi: 4 Aralık / Vizyon

İlk filmin de yönetmeni olan Ozan Açıktan'ın yönettiği 2 Aile Arasında'nın başrollerinde yine Demet Evgar ve Engin Günaydın var. Oyuncu kadrosunda onlara Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt gibi isimler eşlik ediyor.

5️⃣ Her Defa (Everytime)

Tam Boyutta Gör 2026'nın en beğenilen filmlerinden olan Everytime, Aralık ayında ülkemizde vizyona giren bir diğer dikkat çekici film olacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Sandra Wollner

: Sandra Wollner Oyuncular : Birgit Minichmayr , Lotte Shirin Keiling , Tristán López

: Birgit Minichmayr , Lotte Shirin Keiling , Tristán López Çıkış Tarihi: 18 Aralık

Jessie, annesi ve kız kardeşi ile birlikte tatile çıkmak üzeredir ama öncesinde sevgilisi Lux ile buluşmak için gizlice evden kaçar. Gün doğumunu izlemek için yüksek bir binanın tepesine çıkarlar, Lux burada uyuyakaldığı sırada Jessie yanlışlıkla düşer ve hayatını kaybeder. Bu kayıptan sonra annesi Ella ve kardeşi Melli zor da olsa hayatlarına devam ederler, ta ki Lux yeniden hayatlarına girene kadar.

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6️⃣ Ray Gunn

Tam Boyutta Gör Netflix'in büyük bütçeli animasyon filmi Ray Gunn, İnanılmaz Aile (Incredibles) filminin Oscar ödüllü yönetmeni Brad Bird'ün imzasını taşıyor.

Tür : Animasyon,

: Animasyon, Yönetmen : Brad Bird

: Brad Bird Seslendirme : Sam Rockwell, Scarlett Johansson, Tom Waits, Matt Berry, Bobby Cannavale, Alan Tudyk

: Sam Rockwell, Scarlett Johansson, Tom Waits, Matt Berry, Bobby Cannavale, Alan Tudyk Çıkış Tarihi: 18 Aralık / Netflix

Ray Gunn, insanların ve uzaylıların bir arada yaşadığı retro-futuristik bir dünyada geçiyor. Hikâyenin merkezinde, dünyadaki son insan özel dedektif olan Raymond "Ray" Gunn yer alıyor. Ray yeni bir vakaya bakmaya başlayınca, kariyerini hatta hayatını tehdit eden büyük bir skandalın tam ortasında kalan uzaylı pop yıldızı Venus Nova'nın karmaşık dünyasına çekiliyor. Fragmandan da görüleceği üzere Ray Gunn; uçan arabalar, roket çantaları ve tehlikeli yaratıklarla dolu bir hikâyeyle bilim kurgu ve kara film (film noir) türlerini harmanlıyor.

7️⃣ The Gallerist

Tam Boyutta Gör Aralık ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer film de Natalie Portman ve Jenna Ortega'nın başrollerini paylaştığı The Gallerist olacak.

Tür : Kara Komedi

: Kara Komedi Yönetmen : Cathy Yan

: Cathy Yan Oyuncular : Natalie Portman, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Sterling K. Brown, Daniel Brühl, Zach Galifianakis

: Natalie Portman, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Sterling K. Brown, Daniel Brühl, Zach Galifianakis Çıkış Tarihi: 4 Aralık / Netflix

Filmde Natalie Portman, galerisini ayakta tutmakta zorlanan bir galeri yöneticisine hayat veriyor. Kazara işlenen cinayet sonrası galerinin ortasında kalan ceset modern bir sanat çalışması zannedilip büyük ilgi görünce, karakterimiz bu krizi fırsata dönüştürmeye karar veriyor. Ancak bu plan kısa süre içinde sarpa sarmaya başlayınca, kendisine giderek büyüyen bir kaosun içinde buluyor.

8️⃣ Sihirli Torba (The Man with the Bag)

Tam Boyutta Gör Amazon tarafında Aralık ayının öne çıkan filmi ise komediyle aksiyonun iç içe geçtiği The Man with the Bag olacak.

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Adam Shankman

: Adam Shankman Oyuncular : Arnold Schwarzenegger, Alan Ritchson, Awkwafina

: Arnold Schwarzenegger, Alan Ritchson, Awkwafina Çıkış Tarihi: 2 Aralık / Amazon Prime Video

Noel Baba'nın simgesi olan kırmızı torbası, kin güden asi bir elf tarafından çalınınca, Noel birdenbire tehlikeye girer. Yılın en önemli gecesi hızla yaklaşırken Noel Baba, "Yaramazlar Listesi"nden bir hırsız seçer. Bu hırsız, elflerin ve ren geyiğinin de yardımıyla, suç işleme konusunda yetenekli bir ekip kurar ve hayatlarının en beklenmedik soygununu gerçekleştirir.

9️⃣ Birdenbire (All of a Sudden)

Tam Boyutta Gör Bu yıl Japonya'yı Oscar yarışında temsil edecek olan Birdenbire, Drive My Car ile iki Oscar adaylığı kazanan Ryūsuke Hamaguchi'nin imzasını taşıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Ryusuke Hamaguchi

: Ryusuke Hamaguchi Oyuncular : Virginie Efira, Tao Okamoto, Kyôzô Nagatsuka

: Virginie Efira, Tao Okamoto, Kyôzô Nagatsuka Çıkış Tarihi: 25 Aralık / Vizyon

Bakımevi yöneticisi, kurumda kalan yaşlıların günlük yaşamını iyileştirmek ve onlara daha insani bakım koşulları sağlamak için çalışır. Bu sırada tanıştığı Japon oyun yazarı ise hastalığı nedeniyle hayatının son dönemindedir. Film, iki kadının yakınlaşmasını, birinin bakım koşullarını değiştirme çabası ve diğerinin ölümle yüzleşmesi üzerinden anlatır.

🔟 Bir Arada Yalnız

Tam Boyutta Gör Aralık ayında vizyona girecek bir diğer yerli film de yurt dışı festivallerden ödüllerle dönen Bir Arada Yalnız olacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Ali Vatansever

: Ali Vatansever Oyuncular : Fatih Al, Esra Kızıldoğan, Onur Gözeten

: Fatih Al, Esra Kızıldoğan, Onur Gözeten Çıkış Tarihi: 4 Aralık / Vizyon

19 yaşındaki İzzet, gerçek dünyadan uzaklaşarak sanal dünyada kendisine başka bir hayat kurarken, annesi Reyhan ve babası Abdi de yaşadıkları çaresizliği kendi yöntemleriyle aşmaya çalışıyor. İzzet’in çevrimiçi dünyada tanıştığı bir kız arkadaşını eve davet etmesiyle ailenin hayatı beklenmedik bir yöne evriliyor. Baba ve oğulun çıktığı yolculuk ise üçünün de hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

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Aralık ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film

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